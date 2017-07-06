"Киберхата" НАТО: была с краю, после Petya - на краю

Лишь после атаки вируса Petya . A НАТО полностью осознало, насколько критично важно для самого альянса укреплять безопасность (в том числе кибербезопасность) Украины, находящейся на переднем крае глобальной гибридной агрессии России против Украины и Североатлантического альянса.

До этих атак позицию альянса в этом вопросе можно было охарактеризовать как "полную политическую поддержку Украины с умеренным уровнем практической помощи". То есть, конечно, нельзя было говорить о том, что страны НАТО на практике никак не помогали нашей стране выстоять в противостоянии с намного более сильным противником. Помощь была, в частности при НАТО был создан трастовый фонд для помощи Украине в сфере кибербезопасности. Но, как показала практика, уровень этой помощи являлся не достаточным для эффективного противодействия инструментам гибридной агрессии России. Которая действует креативно, гибко, оперативно и с большим размахом.

И день 27 июня стал для альянса громким сигналом тревоги, настоящим "цева адом" ("красный цвет" - сирена тревоги в Израиле). Потому что в этот день сначала был убит в собственном авто один из наиболее компетентных отечественных социалистов в разработке эффективных инструментов противодействия российским приёмам гибридных атак, командир спецназа Главного управления разведки полковник Максим Шаповал.

Это убийство стало очередным в серии нападений на украинских военных, разведчиков и представителей служб безопасности, которые, судя по всему, были организованы российской разведкой. С целью ослабить украинские возможности в сфере контрразведки, а также запугать и солдат, и помогающих армии волонтеров.

А через несколько часов после убийства Шаповала началась массированная атака в украинском кибепространстве с использованием вируса Pe tya . A . Последствия этой разрушительной атаки полностью не устранены до сих пор.

Оба этих события, а в особенности масштабы и эффективность кибератаки, наглядно показали НАТО, что а) Украина фактически находится на переднем крае атаки РФ против альянса и его партнёров и б) собственными усилиями и ресурсами оказать необходимое противодействие угрозам РФ наша страна не в состоянии. Поэтому понятно, почему генсек НАТО Столтенберг после оценки последствий атак Petya.A заявил. что НАТО будет помогать Украине защититься от подобных кибератак: "НАТО помогает Украине, с этой целью был создан трастовый фонд по кибербезопасности. Атака, которую мы видели, значительно повышает важность поддержки Украины. Мы продолжим это делать и это важная часть нашего сотрудничества".

В то же время, важно отметить: наша страна в партнёрстве с альянсом не выступает с позиции ничего не имеющего нищего просителя. Сотрудничество Украины с альянсом по отражению российской агрессии и было, и будет взаимовыгодным движением в обоих направлениях. Альянс очень заинтересован в изучении практического опыта украинцев по успешному отражению российской агрессии. За три года этого опыта наша страна накопила уже очень много.

"Вооруженные силы Украины на сегодня - единственная сила, которая вела наземную войну против обновленной российской армии. Даже если Москва использовала Восток Украины в качестве лаборатории для испытания новых инструментов электронной борьбы и спецназа, Украина также училась на этих атаках и прошла тернистый путь, чтобы научиться противостоять им. Консультанты, наблюдатели и советники с Запада в Украине пытаются изучить опыт украинских коллег. Они присутствуют на украинской территории и для этого тоже", констатирует в своей статье для Washington Post специалист в сфере безопансости и стратегической коммуникации Молли Маккеу.

Москва успешно добилась того, чтобы в теме ее экспансии дебаты велись только о том, эффективны Минские соглашения или нет и о сохранении или отмене санкций. Ничего из этого не касается защиты Украины или наказания России за агрессию против нее. Мало кто говорит об усилении оборонной способности Украины, ее наступательных и разведывательных возможностей. При том, что нашей стране нужны более серьезные возможности противостоять гибридным методам и лучшие инструменты киберзащиты для сохранения критически важной инфраструктуры.

Осознание последнего обстоятельства не приходило в должной степени к альянсу во время предыдущих серьезных кибератак России против Украины. Даже после таких серьёзных, как атака вирусами TeleBots и Blackenergy в декабре прошлого года финансовой системы, объектов транспорта и энергетики Украины.

В этот раз, после масштабного применения в Украине родственного TeleBots и Blackenergy вируса Petya . A похоже, в альянсе поняли серьёзность ситуации. И необходимость более масштабно помочь своему форпосту-Украине исходя из степени высочайшей вовлечённости НАТО в противостояние с Россией на украинском участке этой глобальной конфронтации.