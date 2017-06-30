|
|
|
Автор
Кнопки
|
Манафорт и НАБУ: что дальше?
30.06.2017 12:29Запоздалое раскаянье НАБУ относительно вмешательства в американские выборы не способно изменить негативные последствия ни для антикоррупционеров, ни для страны в целом.
Этот факт сразу вызвал огромное количество вопросов к НАБУ и САП. Поскольку год назад именно Антикоррупционное бюро громко заявило о получении Манафортом "чёрного нала" от ПР. Следствием раздутого с помощью американских СМИ скандала стала отставка Манафорта в августе прошлого года с поста главы предвыборного штаба кандидата в президенты США Трампа.
В то же время, за год с лишним бюро так и не предоставило никаких доказательств в подтверждение своих громких обвинений. А процессуальный руководитель НАБУ, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий буквально за день до официального подтверждения Манафорта факта получения денег от ПР заявил, что, никаких доказательств причастности Манафорта к выплатам из «чёрной кассы» партии Януковича не найдено. И фактически признал, что выпад бюро против правой руки Трампа год назад был не чем иным, как пиар-вбросом.
А вчера НАБУ и САП вместе заявили, что не уполномочены расследовать деятельность Пола Манафорта как политического консультанта Партии регионов.
После чего
особую актуальность получает вопрос о том, с какой же целью в прошлом году в
разгар предвыборной президентской кампании в США украинское НАБУ в партнёрстве
с нардепом от БПП Сергеем Лещенко «слило» в печать информацию о выплатах Манафорту из «чёрной
кассы» ПР.
Объяснения сегодняшнего разворота НАБУ на 360 градусов в том, что политическая ситуация за год кардинально изменилась. Тогда украинское руководство в американских выборах поставило всё на победу конкурентки Трампа Хиллари Клинтон. А сейчас президент Порошенко активно пытается загладить последствия той неправильной ставки и убедить хозяина Белого дома в своей благонадёжности.
И тут снова антикоррупционеры органично вписались в курс «генеральной линии». Как год назад они всецело поддерживали прямо противоположную установку официального Киева - на победу Клинтон и дискредитацию ее оппонента Трампа. Антикоррупционеры и их политические партнёры- «еврооптимисты» надеялись на продолжение после победы Клинтон масштабной грантовой поддержки их деятельности.
Однако на практике результаты оказались прямо противоположными. Отношение победителя американской президентской гонки к руководству Украины было испорчено всерьёз и надолго. Последствия этой аферы наша страна «расхлёбывает» до сих пор. И будет «расхлёбывать» еще долго.
Что проявилось в полной мере во время приезда Порошенко к Трампу на прошлой неделе. Как резонно заметило «Зеркало недели», «Петру Порошенко не стоило слишком рассчитывать на радушный прием со стороны норовливого хозяина Белого дома после того, как Киев, особо не скрывая, не только поддерживал на выборах его соперницу, но еще и предал огласке документы, компрометирующие главу предвыборного штаба Трампа - Манафорта. Такое быстро не забывается».
Кроме того, Трамп сразу резко урезал финансирование и НАБУ, и их политических партнёров-«еврооптимистов». Очевидно, что без американской поддержки политические перспективы руководителей НАБУ Артема Сытника, Гизо Углавы и их партнеров стали еще более призрачными.
А их усилия вряд ли смогут остановить дальнейшее падение доверия общества к отечественным антикоорупционным структурам. Уровень этого доверия и без Манафорта быстро приближается к околонулевой отметке. По последнему опросу группы «Рейтинг», деятельность НАБУ в сфере борьбы со взяточничеством назвали успешной только 6% украинцев.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс луценко люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.