Манафорт и НАБУ: что дальше?

Запоздалое раскаянье НАБУ относительно вмешательства в американские выборы не способно изменить негативные последствия ни для антикоррупционеров, ни для страны в целом.

Источник: https://censor.net.ua/b6397 Бывший многолетний консультант ПР и экс-президента Януковича

Источник: https://censor.net.ua/b6397 Пол Манафорт, наконец, официально признал, что он в 2012-2013 годах получил от Партии регионов 17 млн долларов.

Этот факт сразу вызвал огромное количество вопросов к НАБУ и САП. Поскольку год назад именно Антикоррупционное бюро громко заявило о получении Манафортом "чёрного нала" от ПР. Следствием раздутого с помощью американских СМИ скандала стала отставка Манафорта в августе прошлого года с поста главы предвыборного штаба кандидата в президенты США Трампа.

В то же время, за год с лишним бюро так и не предоставило никаких доказательств в подтверждение своих громких обвинений. А процессуальный руководитель НАБУ, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий буквально за день до официального подтверждения Манафорта факта получения денег от ПР заявил, что, никаких доказательств причастности Манафорта к выплатам из «чёрной кассы» партии Януковича не найдено. И фактически признал, что выпад бюро против правой руки Трампа год назад был не чем иным, как пиар-вбросом.

А вчера НАБУ и САП вместе заявили, что не уполномочены расследовать деятельность Пола Манафорта как политического консультанта Партии регионов.





И лишь спустя много месяцев НАБУ официально признало отсутствие доказательств вины Манафорта. Подтвердилась версия о том, что эта тема использовалась исключительно для дискредитации главы предвыборного штаба Трампа. А через дискредитацию Манафорта - били по позициям Трампа. После чего особую актуальность получает вопрос о том, с какой же целью в прошлом году в разгар предвыборной президентской кампании в США украинское НАБУ в партнёрстве с нардепом от БПП Сергеем Лещенко «слило» в печать информацию о выплатах Манафорту из «чёрной кассы» ПР.И лишь спустя много месяцев НАБУ официально признало отсутствие доказательств вины Манафорта. Подтвердилась версия о том, что эта тема использовалась исключительно для дискредитации главы предвыборного штаба Трампа. А через дискредитацию Манафорта - били по позициям Трампа.

Объяснения сегодняшнего разворота НАБУ на 360 градусов в том, что политическая ситуация за год кардинально изменилась. Тогда украинское руководство в американских выборах поставило всё на победу конкурентки Трампа Хиллари Клинтон. А сейчас президент Порошенко активно пытается загладить последствия той неправильной ставки и убедить хозяина Белого дома в своей благонадёжности.

И тут снова антикоррупционеры органично вписались в курс «генеральной линии». Как год назад они всецело поддерживали прямо противоположную установку официального Киева - на победу Клинтон и дискредитацию ее оппонента Трампа. Антикоррупционеры и их политические партнёры- «еврооптимисты» надеялись на продолжение после победы Клинтон масштабной грантовой поддержки их деятельности.

Однако на практике результаты оказались прямо противоположными. Отношение победителя американской президентской гонки к руководству Украины было испорчено всерьёз и надолго. Последствия этой аферы наша страна «расхлёбывает» до сих пор. И будет «расхлёбывать» еще долго.

Что проявилось в полной мере во время приезда Порошенко к Трампу на прошлой неделе. Как резонно заметило «Зеркало недели», «Петру Порошенко не стоило слишком рассчитывать на радушный прием со стороны норовливого хозяина Белого дома после того, как Киев, особо не скрывая, не только поддерживал на выборах его соперницу, но еще и предал огласке документы, компрометирующие главу предвыборного штаба Трампа - Манафорта. Такое быстро не забывается».

Кроме того, Трамп сразу резко урезал финансирование и НАБУ, и их политических партнёров-«еврооптимистов». Очевидно, что без американской поддержки политические перспективы руководителей НАБУ Артема Сытника, Гизо Углавы и их партнеров стали еще более призрачными.