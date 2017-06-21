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Преферанс с Трампом: Порошенко сыграл на мизерах
21.06.2017 14:58
Президент Порошенко своим визитом в США и встречей с Трампом сделал первый шаг для вывода отношений с Вашингтоном из затянувшегося периода неопределенности и охлаждения двусторонних отношений .
Неоправданную длительность этого периода обусловили, с одной стороны, объективные сложности формирования политики в отношении Украины у новой администрации Трампа. А с другой - впечатляющие "косяки" украинской власти, с грацией слона перебившей кучу посуды в лавке двусторонних отношениях во время прошлогодней американской избирательной кампании.
В то же время не стоит думать, что обе стороны в одинаковой мере готовы выводить двухсторонку из этой серой зоны. Это было понятно и перед визитом Порошенко, и было подтверждено во время его поездки в Штаты. Для Трампа приезд украинского коллеги стал составной частью усиления своих позиций внутри США на фоне несмолкающих обвинений в адрес его администрации о связях с Россией. Эти позиции он попытался усилить с помощью хорошо продуманного дипломатического дуплета: встреча Порошенко и Трампа началась вскоре после того, как администрация Трампа объявила о введении санкций против двух российских чиновников и трех десятков других лиц и компаний, причастных к аннексии Крыма.
Именно эта разность исходных установок к содержанию визита Порошенко и обусловила его организацию и проведение. С американской стороны всё было обустроено сугубо по-рабочему, прагматично и "без фанфар". На что обратили внимание ведущие американские СМИ.
Другие медиа обратили внимание на немногословность Трампа на официально предоставленном двухминутном видео с его встречи с Порошенко. Где американский лидер говорил секунд 20, а всё остальное время бывший глава украинского МИДа Порошенко транслировал необходимые дипломатические месседжи - о важности двухсторонних отношений с США, о полной поддержке Вашингтоном Украины etc.
Как опытный дипломат Порошенко учитывал сложность и деликатность момента: Трамп сейчас находится только в процессе выработки собственной позиции в украинском вопросе. Возможности помочь здесь ему для Украины чрезвычайно скромны. А вот навредить и помешать можно очень легко. Тем более, что такой кейс у украинского руководства имеется.
В этом кейсе - безальтернативная ставка на соперницу Трампа на выборах Хиллари Клинтон. Трамп как человек с цепкой памятью это надолго запомнил. Особенно то, что из-за раздутой украинцами истории с "чёрной кассой" ПР в разгар кампании ему пришлось уволить своего главного политттехнолога Манафорта. В США отлично помнят, как год назад в разгар президентской кампании в США Национальное антикоррупционное бюро Украины с помощью нардепа Сергея Лещенко опубликовало сканы о выплатах из теневой кассы ПР Полу Манафорту, бывшему консультанту Виктора Януковича.
Эта попытка ведомства Артёма Сытника оказать услугу Хилари Клинтон в итоге нанесла удар по дальнейшим отношениям Вашингтона и Киева. Тем более, что Манафорт, утратив официальный пост в команде Трампа, не утратил влияния на своего патрона. Как и возможности влиять на формирования его позиции по отношению в нашей стране и её руководству.
Поэтому в отношениях с администрацией Трампа президенту Порошенко пришлось действовать в сложных условиях ограниченного доступа к первому лицу США при имеющемся солидном негативном информационном фоне. А также при незаконченном процессе выработки украинской политики администрации Трампа. Дополнительный минус - отсутствие у Киева убедительных аргументов для того, чтобы серьёзно заинтересовать Трампа Украиной практически, а не на уровне обязательных деклараций.
В этих условиях украинскому президенту изначально пришлось нацелиться на выполнение программы-минимум. И донести до ключевых фигур в Вашингтоне подходы Украины и по основным направлениям её собственного развития и по конфликту с Россией. Эту задачу-минимум Порошенко и выполнил.
Теперь, получив информация о подходах Украины непосредственно от украинского лидера, Трамп продолжит формирование собственного видения отношений с Украиной и роли США в конфликте нашей страны с Россией. Очередной важный шаг в этом процессе - июльская встреча Трампа с Путиным на полях саммита G-20. Лишь после этого можно будет ожидать, наконец, появления сформированной позиции администрации Трампа и по отношению к Украине, и по отношению к российско-украинскому конфликту.
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