Война войной, а в ЕС - по расписанию

Такое редко, но случается: обычным украинцам стОит взять пример с отечественных политиков, результативно и качественно выполнивших свою часть работы по отмене виз в Евросоюз. В этом направлении, в отличие от многих других неотложных участков работы, президент, правительство и фракции большинства в Верховной Раде работали слаженно и с высоким КПД.

Впервые на официальном уровне план действий по безвизовому режиму был согласован ещё в начале президентства Януковиче - на саммите Украина-ЕС в ноябре 2010 года Получив на старте работы пост-Евромайдановской власти от "папередников" основательную теоретическую часть, именно новые руководители страны смогли перевести дело от теории к практике. И всего за полтора года, к декабрю 2015-го, добились от ЕС аванса о предоставлении безвиза в ближайшем будущем. (Правда, по объективным и зависящем чаще от Евросоюза, чем от Украины, причинам, независимым экспертам уже тогда было понятно, что этого в 2016 году не произойдет. Вопреки ожиданиям многочисленных евро-идеалистов налицо были объективные масштабные преграды для отмены виз с нашей страной, на тот момент не преодолимые. Без устранения их собственными силами Евросоюз не мог выполнить на практике свою декларацию о безвизовом режиме с Украиной. Лишь после того, как Евросоюз самостоятельно, вне зависимости от позиции Украины, снял эти преграды, он дал "отмашку" на отмену виз.UA).

Этот обещание Евросоюза - выгодный контраст с КПД "европаровоза Януковича", при котором больше трех лет согласованный в конце 2010-го с ЕС план всё дорабатывался и модифицировался. Главной причиной этих бесконечных согласований-оттачиваний-шлифовок являлось отсутствие политической воли тогдашней власти на практическую имплементацию норм для получения безвиза.

В то время как у новой власти была эта воля. Заданная категорическим императивом Евромайдана о том, что Украина должна реализовать на практике свой европейский выбор. Поэтому уже в мае 2014-го, имея в пассиве аннексированный Крым и войну на Донбассе, при активном лоббировании и.о. президента Турчинова и премьера Яценюка всё та же старая, избранная при Януковиче в 2012-ом году Верховная Рада проголосовала за важные законы для получения безвиза. Это были нормы о предотвращении и противодействии дискриминации, поправки к антикоррупционному законодательству, поправки к закону о беженцах, а также изменения в законодательстве о деятельности уполномоченного по правам человека в сфере защиты личных данных.

Процесс практического воплощения безвиза ещё больше ускорился после выборов нового парламента в конце 2014 года. Главными "тягловыми лошадками" по принятию необходимых изменений стали фракции БПП и "Народного фронта". ("Самопомощь", "Батькивщина" и радикалы Ляшко то поддерживали нужные нормы, то вставляли в палки в колёса. А потом вообще вышли из парламентской коалиции). Эти две фракции вместе со своими кураторами - президентом Порошенко и премьером Яценюком - последовательно работали над выполнением требований Евросоюза. Несмотря на затяжной тяжёлый политический кризис, который начался "в полный рост" с осени 2015-го. Тут, надо признать, все стороны политического конфликта смогли вынести пакет работы "по евроремонту" за скобки своего противостояния. И удержались от соблазна сделать выполнение безвизовых требований инструментом в выяснении отношений. Само собой, были в этом сотрудничестве и сложности, и шероховатости.

В итоге задание было выполнено. И незадолго до отставки правительства Яценюка Верховная Рада Украины в марте прошлого года приняла последний из так называемого безвизового пакета закон - об электронном декларировании Практический результат этой части работы по получении безвизового режима налицо - его с позавчерашнего дня может ощутить каждый обладатель биометрического паспорта, путешествующий в Евросоюз.

Сложно сказать, когда в политической повестке дня появится новый настолько же мощный стимул синергии работы всех центров власти для достижения масштабной мега-цели. Во внешней политике его точно не ожидается: в практическом плане в обозримом будущем ни о вступлении в Евросоюз, ни о присоединении к НАТО говорить не приходится. Поэтому эта мега-цель должна быть уже из внутриполитической повестки дня. Сегодня можно лишь констатировать то, что есть предпосылки к тому, что эта цель а) в среднесрочной перспективе появится и б) политические группы влияния при желании смогут актуализировать накопленный на пути к безвизу опыт синергии усилий для её достижения.