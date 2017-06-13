|
|
|
Автор
Кнопки
|
Война войной, а в ЕС - по расписанию
13.06.2017 12:44
Такое редко, но случается: обычным украинцам стОит взять пример с отечественных политиков, результативно и качественно выполнивших свою часть работы по отмене виз в Евросоюз. В этом направлении, в отличие от многих других неотложных участков работы, президент, правительство и фракции большинства в Верховной Раде работали слаженно и с высоким КПД.
Впервые на официальном уровне план действий по безвизовому режиму был согласован ещё в начале президентства Януковиче - на саммите Украина-ЕС в ноябре 2010 года Получив на старте работы пост-Евромайдановской власти от "папередников" основательную теоретическую часть, именно новые руководители страны смогли перевести дело от теории к практике. И всего за полтора года, к декабрю 2015-го, добились от ЕС аванса о предоставлении безвиза в ближайшем будущем. (Правда, по объективным и зависящем чаще от Евросоюза, чем от Украины, причинам, независимым экспертам уже тогда было понятно, что этого в 2016 году не произойдет. Вопреки ожиданиям многочисленных евро-идеалистов налицо были объективные масштабные преграды для отмены виз с нашей страной, на тот момент не преодолимые. Без устранения их собственными силами Евросоюз не мог выполнить на практике свою декларацию о безвизовом режиме с Украиной. Лишь после того, как Евросоюз самостоятельно, вне зависимости от позиции Украины, снял эти преграды, он дал "отмашку" на отмену виз.UA).
Этот обещание Евросоюза - выгодный контраст с КПД "европаровоза Януковича", при котором больше трех лет согласованный в конце 2010-го с ЕС план всё дорабатывался и модифицировался. Главной причиной этих бесконечных согласований-оттачиваний-шлифовок являлось отсутствие политической воли тогдашней власти на практическую имплементацию норм для получения безвиза.
В то время как у новой власти была эта воля. Заданная категорическим императивом Евромайдана о том, что Украина должна реализовать на практике свой европейский выбор. Поэтому уже в мае 2014-го, имея в пассиве аннексированный Крым и войну на Донбассе, при активном лоббировании и.о. президента Турчинова и премьера Яценюка всё та же старая, избранная при Януковиче в 2012-ом году Верховная Рада проголосовала за важные законы для получения безвиза. Это были нормы о предотвращении и противодействии дискриминации, поправки к антикоррупционному законодательству, поправки к закону о беженцах, а также изменения в законодательстве о деятельности уполномоченного по правам человека в сфере защиты личных данных.
Процесс практического воплощения безвиза ещё больше ускорился после выборов нового парламента в конце 2014 года. Главными "тягловыми лошадками" по принятию необходимых изменений стали фракции БПП и "Народного фронта". ("Самопомощь", "Батькивщина" и радикалы Ляшко то поддерживали нужные нормы, то вставляли в палки в колёса. А потом вообще вышли из парламентской коалиции). Эти две фракции вместе со своими кураторами - президентом Порошенко и премьером Яценюком - последовательно работали над выполнением требований Евросоюза. Несмотря на затяжной тяжёлый политический кризис, который начался "в полный рост" с осени 2015-го. Тут, надо признать, все стороны политического конфликта смогли вынести пакет работы "по евроремонту" за скобки своего противостояния. И удержались от соблазна сделать выполнение безвизовых требований инструментом в выяснении отношений. Само собой, были в этом сотрудничестве и сложности, и шероховатости.
В итоге задание было выполнено. И незадолго до отставки правительства Яценюка Верховная Рада Украины в марте прошлого года приняла последний из так называемого безвизового пакета закон - об электронном декларировании Практический результат этой части работы по получении безвизового режима налицо - его с позавчерашнего дня может ощутить каждый обладатель биометрического паспорта, путешествующий в Евросоюз.
Сложно сказать, когда в политической повестке дня появится новый настолько же мощный стимул синергии работы всех центров власти для достижения масштабной мега-цели. Во внешней политике его точно не ожидается: в практическом плане в обозримом будущем ни о вступлении в Евросоюз, ни о присоединении к НАТО говорить не приходится. Поэтому эта мега-цель должна быть уже из внутриполитической повестки дня. Сегодня можно лишь констатировать то, что есть предпосылки к тому, что эта цель а) в среднесрочной перспективе появится и б) политические группы влияния при желании смогут актуализировать накопленный на пути к безвизу опыт синергии усилий для её достижения.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс луценко люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование Общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.