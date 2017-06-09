Долги «газовой кармы» догнали Тимошенко

После решения Стокгольмского арбитража по газовому спору с Россией тема ответственности Юлии Тимошенко за подписание договора 2009 года о поставках российского газа вышла на первый план политической повестки дня жизни страны. Снова вспомнили, что это именно Тимошенко с Путиным тогда договорились о чрезвычайно не выгодных (их часто справедливо называют кабальными) для Украины условиях поставок газа. Зафиксировав их на десять лет вперёд, до 2019-го. И все эти годы своим критикам Тимошенко отвечала, что принятое ей в той ситуации решении было самым лучшим для страны из всех возможных решений.





Однако теперь, когда Стокгольмский арбитраж принял решение о полной отмене утверждённого ею газпромовского предложения «Бери или плати», ответственность, Тимошенко пытается снять с себя всякую ответственность за освященные ею условия десятилетней кабалы. Заявляя, что тогда это условие «Газпром» фиксировал абсолютно во всех своих договорах. И было всё, вообщем, как в «Джентльменах удачи»: все побежали - и я побежал…





Как человек с огромным стажем пребывания в реалиях украинской политики Тимошенко действует в этой неблагоприятной для неё ситуации достаточно грамотно. Чтобы эта неблагоприятная ситуация не превратилась для неё в проигрышную, она в присущей ей манере а) любыми путями уходит от попыток привлечь её к ответственности, заявляя о кампании по дискредитации не её лично, а партии «Батькивщина» и б) параллельно сама начинает атаковать на других фронтах очередной «антинародный режим». На этот раз - Порошенко. Который уже четвёртый по счёту за её долгую политическую карьеру после неизменно антинародных режимов Кучмы, Ющенко и Януковича. Для этого (хотя, конечно, не только для ухода из-под «газового удара») активно раскручивается тема референдума по продаже земле, начата критическая кампания против всех предлагаемых реформ в этой сфере, а также медицинской и пенсионной реформ.





Соответственно, противники Тимошенко, получившие прямо в руки мощный стокгольмский аргумент против успешности и экономической оправданности договора Тимошенко-Путина, предприняли усилия к тому, чтобы вернуть экс-премьеру лавры ответственной за этот контракт.





БПП потребовал, чтобы НАБУ и Антикоррупционная прокуратура немедленно и публично проверили контракт, заключенный Юлией Тимошенко, на предмет коррупции и государственной измены. "Фактически сегодня каждый украинец: и старый и новорожденный, больной и бедный отдал Путину около 700 долларов. Подписанный контракт - это не просто преступление против украинского народа, это предательство национальных интересов, которое чуть не уничтожило страну", - заявил лидер фракции БПП Артур Герасимов. Результаты проверки в президентской фракции ждут в течение двух недель.





Тем временем парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение на следующей пленарной неделе рассмотреть контракт Тимошенко-Путина и его угрозы национальной безопасности. Председатель комитета Сергей Пашинский заявил, что рассмотрение контракта должно быть профессиональным и беспристрастным. "Вы помните, мы здесь и оффшоры рассматривали, и все остальное. Это не площадка для пиара. Это площадка для принятия решений, которые повышают и консолидируют нашу обороноспособность и безопасность", - обратился Пашинский к членам комитета.





После чего большинство членов комитета проголосовали за то, чтобы вызвать на заседание комитета Тимошенко. Однако первый номер списка «Батькивщины» на выборах 2014-го и экс-член этой фракции Надежда Савченко при голосовании воздержалась. Повторив установку Тимошенко о том, что депутаты просто хотят повоевать с лидером «Батькивщины».





Сама экс-премьер тут же сообщила, что не собирается идти на слушания в этом комитете. Обвинив "уголовную стаю Порошенко" в том, что она сделала Тимошенко главным врагом.





Противники Тимошенко будут и дальше противодействовать её попыткам снять с себя ответственность за договор восьмилетней давности. И президент Порошенко однозначно заявил: те, кто в 2009 году подписывал газовый контракт с Россией, должен понести политическую ответственность. «Вы поставили страну на колени и сегодня это доказано не политиками, а не внутренними экспертами, а самой международной судебной инстанцией доказано, что сданы интересы Украины", - передал он «привет» Тимошенко.





В унисон ему и премьер Гройсман заявил, что Тимошенко «фактически нас посадила на иглу России и еще кандалами приковала к трубе "Газпрома". Это был ее сговор с Российской Федерацией». Добавив, что решение Стокгольмского арбитража, которое отменило это "ужасное для Украины" условие, раскрывает "фальшь и неприязнь к нашей стране" со стороны Тимошенко.





Набирающее обороты «газовое обострение» будет продолжаться, как минимум, до середины июля, когда закончит свою работу сессия парламента. А после окончания каникул, вполне возможно, вновь окажется на первом плане политической борьбы - учитывая огромную «цену вопроса» и его значимость как инструмента в политической борьбе. Особенно накануне старта новых президентских выборов, в которых собираются принимать участие и Порошенко, и Тимошенко.