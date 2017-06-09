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Долги «газовой кармы» догнали Тимошенко
09.06.2017 17:08
После
решения Стокгольмского арбитража по газовому спору с Россией тема
ответственности Юлии Тимошенко за подписание договора 2009 года о поставках
российского газа вышла на первый план политической повестки дня жизни страны.
Снова вспомнили, что это именно Тимошенко с Путиным тогда договорились о
чрезвычайно не выгодных (их часто справедливо называют кабальными) для Украины
условиях поставок газа. Зафиксировав их на десять лет вперёд, до 2019-го. И все
эти годы своим критикам Тимошенко отвечала, что принятое ей в той ситуации
решении было самым лучшим для страны из всех возможных решений.
Однако
теперь, когда Стокгольмский арбитраж принял решение о полной отмене
утверждённого ею газпромовского предложения «Бери или плати», ответственность,
Тимошенко пытается снять с себя всякую ответственность за освященные ею условия
десятилетней кабалы. Заявляя,
что тогда это условие «Газпром» фиксировал абсолютно во всех своих договорах. И
было всё, вообщем, как в «Джентльменах удачи»: все побежали - и я побежал…
Как
человек с огромным стажем пребывания в реалиях украинской политики Тимошенко
действует в этой неблагоприятной для неё ситуации достаточно грамотно. Чтобы
эта неблагоприятная ситуация не превратилась для неё в проигрышную, она в
присущей ей манере а) любыми путями уходит от попыток привлечь её к
ответственности, заявляя о кампании по дискредитации не её лично, а партии
«Батькивщина» и б) параллельно сама начинает атаковать на других фронтах
очередной «антинародный режим». На этот раз - Порошенко. Который уже четвёртый
по счёту за её долгую политическую карьеру после неизменно антинародных режимов
Кучмы, Ющенко и Януковича. Для этого (хотя, конечно, не только для ухода из-под
«газового удара») активно раскручивается тема референдума по продаже земле,
начата критическая кампания против всех предлагаемых реформ в этой сфере, а
также медицинской и пенсионной реформ.
Соответственно,
противники Тимошенко, получившие прямо в руки мощный стокгольмский аргумент
против успешности и экономической оправданности договора Тимошенко-Путина,
предприняли усилия к тому, чтобы вернуть экс-премьеру лавры ответственной за
этот контракт.
БПП потребовал,
чтобы НАБУ и Антикоррупционная прокуратура немедленно и публично проверили
контракт, заключенный Юлией Тимошенко, на предмет коррупции и государственной
измены. "Фактически сегодня каждый украинец: и старый и новорожденный,
больной и бедный отдал Путину около 700 долларов. Подписанный контракт - это не
просто преступление против украинского народа, это предательство национальных
интересов, которое чуть не уничтожило страну", - заявил лидер фракции БПП
Артур Герасимов. Результаты проверки в президентской фракции ждут в течение
двух недель.
Тем
временем парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны
принял решение на следующей пленарной неделе рассмотреть контракт
Тимошенко-Путина и его угрозы национальной безопасности. Председатель комитета
Сергей Пашинский заявил,
что рассмотрение контракта должно быть профессиональным и беспристрастным.
"Вы помните, мы здесь и оффшоры рассматривали, и все остальное. Это не
площадка для пиара. Это площадка для принятия решений, которые повышают и
консолидируют нашу обороноспособность и безопасность", - обратился
Пашинский к членам комитета.
После
чего большинство членов комитета проголосовали за то, чтобы вызвать на
заседание комитета Тимошенко. Однако первый номер списка «Батькивщины» на
выборах 2014-го и экс-член этой фракции Надежда Савченко при голосовании
воздержалась. Повторив установку Тимошенко о том, что депутаты просто хотят повоевать
с лидером «Батькивщины».
Сама
экс-премьер тут же сообщила, что не собирается идти на слушания в этом
комитете. Обвинив "уголовную стаю Порошенко" в том, что она сделала
Тимошенко главным врагом.
Противники
Тимошенко будут и дальше противодействовать её попыткам снять с себя
ответственность за договор восьмилетней давности. И президент Порошенко
однозначно заявил: те, кто в 2009 году подписывал газовый контракт с Россией,
должен понести политическую ответственность. «Вы поставили страну на колени и
сегодня это доказано не политиками, а не внутренними экспертами, а самой
международной судебной инстанцией доказано, что сданы интересы Украины", -
передал он «привет» Тимошенко.
В
унисон ему и премьер Гройсман заявил, что Тимошенко «фактически нас посадила на
иглу России и еще кандалами приковала к трубе "Газпрома". Это был ее
сговор с Российской Федерацией». Добавив, что решение Стокгольмского арбитража,
которое отменило это "ужасное для Украины" условие, раскрывает
"фальшь и неприязнь к нашей стране" со стороны Тимошенко.
Набирающее обороты «газовое обострение» будет продолжаться, как минимум, до середины июля, когда закончит свою работу сессия парламента. А после окончания каникул, вполне возможно, вновь окажется на первом плане политической борьбы - учитывая огромную «цену вопроса» и его значимость как инструмента в политической борьбе. Особенно накануне старта новых президентских выборов, в которых собираются принимать участие и Порошенко, и Тимошенко.
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