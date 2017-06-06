НАБУ против САП: пиар превыше всего

Между руководителями НАБУ и САП – очередной конфликт. Ранее их ведомства уже обменивались публичными обвинениями, причем первым всегда начинают НАБУ и близкие к нему активисты. А САП в ответ реагирует, причем не менее жестко.

Очередным поводом стало недавно опубликованное описание одного дня работы руководителя бюро. В котором всё было комплиментарно к НАБУ. И среди прочего было рассказано, как Сытник сначала обсуждает за закрытыми дверями с главой Совета общественного контроля НАБУ Алексеем Гриценко сугубо конфиденциальную информацию о вручении детективами бюро подозрения бывшему депутату Николаю Мартыненко. А через несколько часов - когда подозрение по-прежнему ещё не вручено - после поста Гриценко в Фейсбук информация об этом деле становится доступной всем и каждому.

Но главным оказалось не это, а резкие «наезды» Артема Сытника на САП и своего коллегу Назара Холодницкого . Комментируя предложение объединить НАБУ и САП, Сытник заявил: «Тогда, боюсь, метастазы САП проникнут в НАБУ». И прозрачно намекнул, что это выборочное правосудие, а то и коррупция: «Здесь я вижу доказательства, а здесь не вижу. По некоторым делам по очень похожим схемам - видят, а тут – «не видят»… Причем так жестко Сытник говорил не о пребывающих в международном розыске коррупционерах, а о ведомстве процессуального руководителя НАБУ.

В ответ Холодницкий в интервью обвинил Сытника в чрезмерном пиаре и разглашении тайны следствия. "Мы рассказываем об утечке информации - из СБУ, из судов. А оказывается, что утечки информации немного в другой плоскости", - негодовал он. Напоминая, что следователи без прокурора вообще не имеют права сообщать любые сведения. "А у нас, к сожалению, глупая традиция – еще лицо не задержано, следственные действия в лучшем случае еще только начались, в худшем - еще даже не начинались, а уже об этом все говорят", - заявил Холодницкий.

"Мы строим правовое государство или строим сериал "Коломбо"? Это проблема. И не знать это лицам, которые расследуют дела, - это не допустимо. И потом, когда мы сами рассказываем журналистам, желая или не желая, а потом ищем виновных в судах, в СБУ, в ГПУ, в САП. Как тогда работать?", задавал сам себе вопросы глава САП. Ув ы, работать у двух спаренных ведомств пока не получается никак.

Это не первый подобный случай публичного обмена «любезностями» со стороны руководителей двух главных антикоррупционных органов. Сюжет "Слив информации из НАБУ и обвинения за эти действия от главы САП" повторяется снова и снова. Достаточно вспомнить заявление САП двухмесячной давности. Где ведомство указало на

1) зацикленность руководства НАБУ на громком самопиаре;

2) юридическую несостоятельность руководства антикоррупционного бюро;

3) неспособность детективов НАБУ собрать убедительную доказательную базу для направления в суд;

4) развал в суде дел, которые вело НАБУ.

Ранее, в сентябре прошлого года Сытник получил от Холодницкого публичный нагоняй, когда «спустил на тормозах» проверку приобретения квартиры народным депутатом, партнёром НАБУ Сергеем Лещенко. Несмотря на предписание САП, это дело не было внесено в реестр досудебных расследований. "Когда я писал письмо директору НАБУ, я выдвинул требование о внесении в ЕРДР. Почему этого не было сделано детективами или руководством НАБУ, я не знаю", - заявлял в сентябре глава САП. Однако тогда Холодницкий не принял позицию критиков НАБУ, которые заявляли прямо: Сытник - несмотря на большие имиджевые потери для НАБУ - просто "отмазал" Лещенко с его квартирой. А впоследствии по той же схеме - и коллегу Лещенко по парламентской группе "Еврооптимисты" Светлану Залищук с ее элитным жильем.

Тогда же Холодницкий сетовал, что он лично запретил разглашение любой информации следствия так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. А она - стала известна всему миру. Правда, тогда не через Гриценко, а через Сергея Лещенко. "Неизвестно, где Сергей Лещенко это взял, с его подачи пошла информация о Манафорте", - снова недоумевал Холодницкий.

От перемены фамилий, получивших от руководства НАБУ (тогда - Лещенко, сейчас - Гриценко) секретную служебную информацию и обнародовавших её, суть дела не меняется. Видать, не зря господин Холодницкий вспомнил о сериале. Возможно, этот сериал о глубоких чувствах двух "крепких антикоррупционных профессионалов" будет называться и не "Коломбо". (Своё название вполне могут придумать и профессиональные охотники за "лайками" из НАБУ).

Но его сюжетная линия уже выписана: руководитель САП из месяца в месяц регулярно озвучивает факты непрофессиональной работы бюро. Включая неоправданное предоставление руководством НАБУ служебной информации в СМИ, соцсети и "активистам". Но при этом сам то ли не хочет, то ли не может поломать эту порочную практику.

В результате борьба с коррупцией в Украине всё больше превращается в ее имитацию по принципу «у кого «лайков» больше». А пиар в работе «новых антикоррупционеров» так тесно переплелся с политикой, что об этом неофициально говорят и в европейских посольствах. Интересно, что думают об этом американские доноры НАБУ и САП…