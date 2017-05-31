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Ирония судьбы или С лёгким пиаром!
31.05.2017 14:07
«Каждый
год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню - ну, традиция такая…» Точнее, это в
фильме так. А у нас каждый год 30 мая Михеил Саакашвили с друзьями ходят на
приключения. И попадают в топ-новости жизни страны.
Друзья эти год от года
меняются. Как и содержание пиар-приключений. Иногда этот пиар просто
бронебойный. Как например, было в 2015-ом. Когда в один день 30 мая бывший
президент Грузии а) получил из рук президента Порошенко украинское
гражданство и б) получил от него же, Порошенко, должность главы Одесской областной
государственной администрации.
Одесская инициация бывшего
президента Грузии в качестве украинского государственного чиновника президентом
украинским проходила в стиле «Обнять и плакать». Вся страна узнала из медиа о
небывалых свершениях, которые Саакашвили предстояло совершить на новой родине.
Первым делом Порошенко поставил
перед Саакашвили сверх-амбициозное задание: сделать так, чтобы в Украине
«больше не было олигархов». Другие запланированные на ближайшее время подвиги
Саакашвили также впечатляли - побороть коррупцию, обеспечить прозрачность в
работе таможни и фискальной службы, защитить права граждан и демократию…
«Михаил Саакашвили - мой друг
со студенческих лет. Я помню его как волевого и решительного человека, и у меня
есть основания ему доверять. Одесса занимает огромную долю моего сердца. На
Одесщине я родился, поэтому с большим вниманием буду наблюдать за тем, как она
будет меняться», не уставал нахваливать грузинского экспата Порошенко.
Саакашвили заданную планку амбиций поддержал, заверив, что приехал в Одессу,
чтобы построить «столицу Черного моря».
Первый год работы грузинского
прораба на этом строительстве ни одной крупной позитивной перемены в жизнь
Одесской области не принёс. Тем не менее, опять же 30 мая, но уже год спустя,
поручивший Саакашвили важное одесское направление президент Порошенко прибыл к
своему назначенцу не для разбора полётов. Опять вся страна снимала новым заданиям, поставленным
Порошенко перед Саакашвили. «Наша команда, надежным членом которой является
Михаил Саакашвили, способна многое сделать», заверял Порошенко.
Накануне очередной годовщины
«славного 30 мая Михо» Порошенко снова прибыл в Одессу и оценил работу
Саакашвили здесь. Тональность, само собой, после скандального увольнения
Саакашвили осенью прошлого года была уже другой. «Предыдущему руководству
области всегда что-то мешало. Доторговались до того, что нечем сдачи давать», -
заявил президент. Добавив, что команда Саакашвили не занималась ничем, «кроме пара и пиара».
Собственно, этим же - «паром и
пиаром» Саакашвили отметил вторую годовщину получения гражданства Украины.
Вернувшись к привычному и хорошо им освоенному амплуа уличного трибуна,
Саакашвили для раскрутки своей партии «Рух новых сил» 30 мая устроил перформанс
- целый микро-майдан его сторонников возле Минюста. Со всеми полагающимися
атрибутами - громкими обвинениями в стиле «Власть притесняет борца за правду»,
заявлениями о том, что Минюст его политсилу не регистрирует, потасовкой с
полицией.
Министру юстиции Петренко с
бывшим президентом Грузии договориться не удалось. После общения с Саакашвили
Петренко сообщил, что подаст иск о защите чести и достоинства против
лидера «Руха новых сил». Пояснив, что на митинге под Минюстом озвучивали
неправдивую информацию: будто Минюст отказывает в регистрации смены названия
партии «Рух новых сил» и при этом незаконно зарегистрировал партию «Блок
Михаила Саакашвили».
«Министерство юстиции
зарегистрировало «Рух новых сил» буквально полгода назад. На сегодняшний день
никаких документов с названием партии Саакашвили, «Рух новых сил» в
Министерстве юстиции нет», - заявил Петренко. А участникам митинга он
посоветовал не доверять исключительно словам. «Если вас обманывают на акциях,
вас точно обманут в будущем», - заявил глава Минюста.
Что-то подсказывает, что бывший глава Одесской ОГА не будет ждать нового 30 мая для напоминания прессе о себе. Потому что после потери поста влиятельного государственного чиновника площадок для того, чтобы заниматься «паром и пиаром» у него стало гораздо меньше. Что негативно сказывается и на политическом рейтинге самого Саакашвили, и на рейтинге его политсилы. Потому он просто вынужден будет поддерживать высокий уровень пиар-активности. В чём, как убедились уже не только в Грузии, но и в Украине, Михеил Саакашвили - признанный мастер.
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