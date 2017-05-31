Запретить доступ к сайтам «ДНР»-«ЛНР»?

Популярные российские соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» с одной стороны и сайты т.н. «ДНР»-«ЛНР» - это как говорят в Одессе две большие разницы. И запретить пользователям украинского интернета доступ к сайтам «ДНР» и «ЛНР» вслед за запретом провайдерам предоставлять доступ к «Одноклассники» и «ВКонтакте» по той же самой процедуре (решение СНБО+указ президента), как предлагают некоторые политики, конечно, можно. Но более правильно будет учесть уроки недавнего запрета доступа к российским сайтам. И делать это не по следам заявлений политиков. А после принятия Верховной Радой необходимого закона и вынесения судом в Украине соответствующего решения о запрете.

То, что в направлении ограничения доступа к информационным ресурсам территорий Донбасса, находящихся под контролем России, будут «копать» подтверждает заявление первого вице-спикера Верховной Рады, уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко. Которая сказала о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины должен рассмотреть вопрос введения запрета на доступ пользователей интернета к информационным ресурсам «ДНР» и «ЛНР».

Тут важно зафиксировать: ситуация с запретом деятельности в Украине основательно было прописавшихся у нас российских соцсетей отличается от запрета доступа к информационным ресурсам «ДНР»-«ЛНР». С самого начала «гибридной» войны против Украины Россия в информационном пространстве действует агрессивно, профессионально и широкомасштабно. И ситуацию с санкциями против этих соцсетей необходимо рассматривать именно в контексте длящегося уже четвёртый год вооруженного конфликта с РФ.

На момент начала «гибридной» войны в Крыму и на Донбассе у России уже были мощные инструменты влияния на общественное мнение в Украине. И с того момента вплоть до дня сегодняшнего она активно использует возможности «Одноклассников» и «В контакте» как эффективные площадки для манипуляций, подготовки и проведения спецопераций, активных мероприятиях воздействия. Поэтому Украина, безусловно, должна была разработать свои механизмы защиты своего информпространства. Причём эта задача должна была быть решена не сегодня, а ещё в 2017-ом году. Но «руки дошли» до её практического решения только сейчас, всё приходится на ходу делать…

И Ирина Геращенко, и другие политики могут озвучивать политические заявления о необходимости ограничить доступ также и к сайтам «ДНР»-«ЛНР». Однако единственным правовым основанием для запрета доступа к этим или любым другим информационным ресурсам может быть только решение суда. Украинского. А принимать решение суд должен, исходя из грамотного выписанного и соответствующего сегодняшним реалиям закона. В том случае, если Геращенко и ее единомышленники хотят добиться юридически безукоризненного обоснования для ограничения доступа к этим сайтам, им стоит первым делом заняться разработкой и принятием такой законодательной нормы. А вторым делом - обратиться в суд с предложением о запрете доступа к ресурсам "ДНР"-"ЛНР". Имея очень серьёзную доказательную базу, подтверждающую, что эти сайты нарушают действующее украинское законодательство в сфере обороны, национальной безопасности и т.д.

Всё-таки информационные ресурсы - пусть даже и не симпатизирующие нынешней украинской власти - это совсем не то, что две чрезвычайно популярные в Украине и разветвлённые сети. По форме - социальные. Которую ФСБ и другие российские специализированные структуры превратили де-факто в агентурные - как минимум в агентов серьёзного влияния. Информационных ресурсов, которые каждый день ожесточенно критикуют украинскую власть восточнее "поребрика" - с избытком. Если начать с сайтов "ДНР"-"ЛНР", то по такой логике можно ставить и вопрос о запрета доступа к подавляющему большинству ресурсов зоны .Ru.

Причём инициаторам запрета доступа к "не правильным" сайтам нужно быть готовым к тому, что в их адрес с ходу начнутся обвинения в необоснованной «охоте на ведьм». В этой сфере нет недостатка в заявлениях. Особенно заявлениям - уже из другого лагеря - о том, что решением о запрете доступа к таким сайтам украинская власть осуществляет не обоснованное тотальное наступление на свободу слова в Украине.

Однако это не оправданное упрощение имеющейся ситуации в отечественном информационном пространстве. Потому что сейчас ситуация здесь является угрожающей для нашей страны, для национальной безопасности. Нужно всегда помнить и учитывать, что Украина живёт в условиях затяжного конфликта с очень серьёзным противником. И операции в информационной сфере в стратегии России занимают очень важное место. А жить в условиях конфликта с Россией - это совсем не то, что мирное соседство с РФ, скажем, образца 2012 года. Идёт постоянная, хорошо организованная и мощная атака России в информационной сфере.

С такими предпосылками закрывать глаза на использование Россией всех имеющихся у неё инструментов «гибридной агрессии» на «информационном фронте» и говорить исключительно о ценностях свободы слова - игнорирование имеющихся серьёзнейших вызовов и угроз, стоящих здесь и сейчас перед нашей страной. На этом фронте нужно воевать. Но воевать нужно грамотно. Как минимум на уровне имеющегося серьёзного противника.