|
|
|
Автор
Кнопки
|
Запретить доступ к сайтам «ДНР»-«ЛНР»?
31.05.2017 09:04
Популярные российские соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» с одной стороны и сайты т.н. «ДНР»-«ЛНР» - это как говорят в Одессе две большие разницы. И запретить пользователям украинского интернета доступ к сайтам «ДНР» и «ЛНР» вслед за запретом провайдерам предоставлять доступ к «Одноклассники» и «ВКонтакте» по той же самой процедуре (решение СНБО+указ президента), как предлагают некоторые политики, конечно, можно. Но более правильно будет учесть уроки недавнего запрета доступа к российским сайтам. И делать это не по следам заявлений политиков. А после принятия Верховной Радой необходимого закона и вынесения судом в Украине соответствующего решения о запрете.
То, что в направлении ограничения доступа к информационным ресурсам территорий Донбасса, находящихся под контролем России, будут «копать» подтверждает заявление первого вице-спикера Верховной Рады, уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко. Которая сказала о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины должен рассмотреть вопрос введения запрета на доступ пользователей интернета к информационным ресурсам «ДНР» и «ЛНР».
Тут важно зафиксировать: ситуация с запретом деятельности в Украине основательно было прописавшихся у нас российских соцсетей отличается от запрета доступа к информационным ресурсам «ДНР»-«ЛНР». С самого начала «гибридной» войны против Украины Россия в информационном пространстве действует агрессивно, профессионально и широкомасштабно. И ситуацию с санкциями против этих соцсетей необходимо рассматривать именно в контексте длящегося уже четвёртый год вооруженного конфликта с РФ.
На момент начала «гибридной» войны в Крыму и на Донбассе у России уже были мощные инструменты влияния на общественное мнение в Украине. И с того момента вплоть до дня сегодняшнего она активно использует возможности «Одноклассников» и «В контакте» как эффективные площадки для манипуляций, подготовки и проведения спецопераций, активных мероприятиях воздействия. Поэтому Украина, безусловно, должна была разработать свои механизмы защиты своего информпространства. Причём эта задача должна была быть решена не сегодня, а ещё в 2017-ом году. Но «руки дошли» до её практического решения только сейчас, всё приходится на ходу делать…
И Ирина Геращенко, и другие политики могут озвучивать политические заявления о необходимости ограничить доступ также и к сайтам «ДНР»-«ЛНР». Однако единственным правовым основанием для запрета доступа к этим или любым другим информационным ресурсам может быть только решение суда. Украинского. А принимать решение суд должен, исходя из грамотного выписанного и соответствующего сегодняшним реалиям закона. В том случае, если Геращенко и ее единомышленники хотят добиться юридически безукоризненного обоснования для ограничения доступа к этим сайтам, им стоит первым делом заняться разработкой и принятием такой законодательной нормы. А вторым делом - обратиться в суд с предложением о запрете доступа к ресурсам "ДНР"-"ЛНР". Имея очень серьёзную доказательную базу, подтверждающую, что эти сайты нарушают действующее украинское законодательство в сфере обороны, национальной безопасности и т.д.
Всё-таки информационные ресурсы - пусть даже и не симпатизирующие нынешней украинской власти - это совсем не то, что две чрезвычайно популярные в Украине и разветвлённые сети. По форме - социальные. Которую ФСБ и другие российские специализированные структуры превратили де-факто в агентурные - как минимум в агентов серьёзного влияния. Информационных ресурсов, которые каждый день ожесточенно критикуют украинскую власть восточнее "поребрика" - с избытком. Если начать с сайтов "ДНР"-"ЛНР", то по такой логике можно ставить и вопрос о запрета доступа к подавляющему большинству ресурсов зоны .Ru.
Причём инициаторам запрета доступа к "не правильным" сайтам нужно быть готовым к тому, что в их адрес с ходу начнутся обвинения в необоснованной «охоте на ведьм». В этой сфере нет недостатка в заявлениях. Особенно заявлениям - уже из другого лагеря - о том, что решением о запрете доступа к таким сайтам украинская власть осуществляет не обоснованное тотальное наступление на свободу слова в Украине.
Однако это не оправданное упрощение имеющейся ситуации в отечественном информационном пространстве. Потому что сейчас ситуация здесь является угрожающей для нашей страны, для национальной безопасности. Нужно всегда помнить и учитывать, что Украина живёт в условиях затяжного конфликта с очень серьёзным противником. И операции в информационной сфере в стратегии России занимают очень важное место. А жить в условиях конфликта с Россией - это совсем не то, что мирное соседство с РФ, скажем, образца 2012 года. Идёт постоянная, хорошо организованная и мощная атака России в информационной сфере.
С такими предпосылками закрывать глаза на использование Россией всех имеющихся у неё инструментов «гибридной агрессии» на «информационном фронте» и говорить исключительно о ценностях свободы слова - игнорирование имеющихся серьёзнейших вызовов и угроз, стоящих здесь и сейчас перед нашей страной. На этом фронте нужно воевать. Но воевать нужно грамотно. Как минимум на уровне имеющегося серьёзного противника.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи Реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.