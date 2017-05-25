Камень Януковича в огород НАБУ

Надежды Запада на новые антикоррупционные структуры в Украине не оправдались. А у старых успехи неожиданно оказались лучше .

О провальной борьбе с топ-коррупцией в Украине всё громче говорит и Запад. Например, Transparency International открыто возмутилась тем, почему Украина до сих пор не привлекла к уголовной ответственности за коррупцию экс-президента Виктора Януковича.

На днях глава Transparency International Хосе Угас напомнил, что после победы Евромайдана и создания целого ряда антикоррупционных органов во главе с Национальным антикоррупционным бюро Украины украинцы ожидали результативного расследования коррупционных преступлений бывшего президента и его окружения. Причём ожидали этого не только в Украине.

В результате Transparency International, которая постоянно мониторит ситуацию по коррупции в мире, разочарована работой украинских антикоррупционных структур. Не только по делу с коррупцией Януковича и его окружения, которое напрямую относится к подследственности НАБУ. По словам Угаса, в Украине вообще слабо ведется борьба с коррупцией высокопоставленных должностных лиц. «В индексе восприятия коррупции за 2016 год Украина получила 29 баллов из 100 возможных. Это достаточно плохой результат, ведь это дало Украине 131 место из 176 стран, что означает, что Украина внизу этого списка» - отметил он.

Запад не ограничивается громкими заявлениями о неудовлетворительной борьбе с коррупцией на прессу - её видение было донесено представителями Transparency International, в частности, главе НАБУ Артему Сытнику. Ведь имено на «новые» НАБУ и САП возлагались большие надежды. Кстати, разочарование работой НАБУ/САП ранее выразила и такая серьезная международная финансовая организация как МВФ. Однако намного большую эффективность неожиданно начала показывать «старая» ГПУ, конфисковав 1,5 млрд. долларов у «семьи Януковича», которыми НАБУ в свое время отказалось заниматься. И даже выдвинув подозрение одесскому олигарху Грановскому. В то время как НАБУ упорно отказывается расследовать обращения по другому одиозному олигарху - Григоришину. Кстати, с ним дружит нардеп Лещенко, которого НАБУ защитило по скандальной квартире.

Показательно, что народные избранники со своей стороны также предпринимают усилия по «восстановлению антикоррупционного провала». Например, нардеп от «Батькивщины» Игорь Луценко через суд долгими усилиями заставил НАБУ выполнять свои прямые обязанности. Соломенский районный суд столицы в начале этого года признал незаконным отказ бюро зарегистрировать уголовное правонарушение по обращению Игоря Луценко по поводу закупки для армии беспилотников, которые не предназначены для боевых действий.

«Это - уже пятое известное мне решение суда, где нереагирование НАБУ на обращение нардепов признано судом противоправным... Мне кажется, пора думать, как регистрировать уголовные производства в отношении самих нынешних руководителей НАБУ. Их деятельность теперь все больше напоминает сознательный саботаж, аналогичный тому, что мы видим в оборонном комплексе. Очевидно, что НАБУ нужны изменения. Вновь созданный орган так и не заработал, как того требует украинское законодательство, зато живо бросился в водоворот разборок между криминально-олигархическими бандами, копируя их методы и подходы», - прокомментировал ситуацию Луценко.

За несколько месяцев до того он обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины по заявлению о преступлении. «По критериям, данное дело, дело о закупке ненадлежащих беспилотников полностью попадало в его подследственность. Сумма закупки превышает 500 необлагаемых минимумов. Более того, я считаю, что орган, который получает огромное, многосоттмилионное финансирование из бюджета, должен был ухватиться за подобное дело, и расследовать его. В своей обычной манере, в нарушение статьи 214 УПК, НАБУ отказалось регистрировать уголовное производство по моему заявлению. Только среди депутатского корпуса я знаю 4 судебные решения, подтверждающие факт незаконного отказа НАБУ регистрировать уголовные производства и обязывают следователей этого органа все-таки производство зарегистрировать, и расследовать. Вдумайтесь: это народные депутаты. А что уж говорить об обычных гражданах - как далеко их пошлют в НАБУ, когда те обратятся в отношении коррупционных преступлений в этот новосозданный орган?»

А внефракционный народный депутат Виталий Куприй прямо обвинилНациональное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в прямых договоренностях с нынешними «преемниками» схем времён Януковича. В частности, в покрывании коррупционеров, которые наживаются на торговле углём с ОРДЛО. НАБУ и САП отказались расследовать обращения по коррупции, возмутился депутат.

На фоне таких обвинений руководству бюро всё сложнее отбиваться от обвинений критиков в крайне неудовлетворительной работе ведомства. Особенно с учётом того, что за два года своей работы НАБУ смогло вернуть в бюджет всего 115 млн. грн. Только на пятую часть компенсировав издержки на финансирование самого бюро.