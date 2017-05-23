Исчезновение Шувалова из информационного поля Украины

Вторая попытка запретить въезд в Украину Игорю Шувалову, который на протяжении многих лет отвечал за информационную политику телеканала «Интер», наверняка, окажется более успешной, чем первая - трёхлетней давности.

22 мая Шувалов «был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на пять лет», написал вчера на своей странице в Facebook народный депутат Антон Геращенко. Точности ради, на этот раз в отличие от выдворения 2014-го года - Шувалова не выдворяли. И сам он, и близкие к пограничникам аэропорта «Борисполь» источники уточнили, что Шувалову просто поставили штамп в паспорте с запретом на въезд в Украину, когда он улетал из Киева, а не пытался въехать в страну.

Ну да эта деталь в данном случае второстепенна, поскольку важнее то, что второй раз за три года с небольшим СБУ пытается в условиях вооруженного конфликта с Россией запретить въезд в страну российскому технологу, который имеет определяющее влияние на редакционную политику одного из самых популярных украинских ТВ-каналов.

Первая попытка бала предпринята в марте 2014-го, напомнил Геращенко: «Впервые СБУ под давлением Александра Турчинова и Арсена Авакова выдворила И. Шувалова из Украины 28 марта 2014. Но под встречным давлением совладельцев телеканала «Интер» на тогдашнего председателя СБУ Валентина Наливайченко это решение было отменено и Шувалов еще три года продолжал выполнять задачи российской пропаганды, фактически управляя информационным блоком «Интера».

Действительно, принимая в марте 2014-го решение о сокращении срока пребывания и принудительном выдворении из Украины Шувалова, своё решение в СБУ обусловили «действиями гражданина РФ, которые наносят ущерб национальной безопасности из-за вмешательства в информационную сферу нашего государства и сепаратистские проявления». Однако уже через пять дней своё решение Служба отменила и Шувалов вернулся в Киев.

После чего, как указал Геращенко, «антиукраинская деятельность Шувалова использовалась спецслужбами Российской Федерации в активных мероприятиях воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации, в частности по освещению в СМИ репортажей по обвинению руководства нашей страны в военном захвате власти в 2014 году и спланированной акции «Небесная сотня».

Компетентные в медийной сфере специалисты считают, что решение запретить Шувалову въезд в Украину было оправданным. Так, глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что запрет на въезд Шувалову - это положительный шаг, который означает, что на одного российского идеолога в украинской политике и украинской журналистике будет меньше. Отметив, что Служба безопасности Украины должна была сделать это значительно раньше.

«Очень жаль, что этого не сделала Служба безопасности Украины за все три года, когда говорилось об его возможном сотрудничестве с ФСБ. Это российский гражданин, мы видели все эти переписки Столяровой (бывший шеф-редактор новостей телеканала "Интер"), И как это все происходило. Это не секрет в журналистском сообществе, какие указания она давала, какие месседжи диктовал господин Шувалов о различных политиках, которые, как правило, проводят проукраинскую политику. Шувалов - это человек, который был проводником российских интересов на украинском телевидении», сказала Сюмар.

А известный украинский медиаэксперт, шеф-редактор портала "Детектор медиа" Наталья Лигачева в свою очередь отметила, что телеканал "Интер", где работал Игорь Шувалов, приносит много вреда информационному пространству страны.

«Исчезновение Шувалова из информационного поля Украины - крайне важно. Ведь этот человек стоял за информационной политикой телеканала "Интер" уже много лет. Конечно, он не сам ее определял: у "Интера" есть собственники - Фирташ и Лёвочкин. Но я просто уверена, что за весь креатив этой информационной политики отвечал именно Шувалов. Для выдворения его из страны у правоохранителей были правовые основания».

До нынешнего запрета на въезд Шувалов с некоторыми перерывами работал в Украине около 19 лет - с 1998 года. Деятельность политконсультанта в нашей стране он начал в 1998 году с избрания крупного бизнесмена, зятя экс-президента Кучмы Виктора Пинчука народным депутатом по мажоритарному округу в Днепропетровске.

Потом с 2002 по 2004 год среди его клиентов был глава администрации Кучмы, кум президента РФ Виктор Медведчук. Те представители журналистского цеха, кто работал в начале 2000-ых наверняка помнят практику рассылки «темников» от администрации Медведчука с подробными инструкциями о том, как освещать важнейшие события жизни страны. Одним из их авторов тогда считали Игоря Шувалова. Сам он своё авторство неизменно отрицал.

Уже при Януковиче и после него Шувалов постоянно работал с Сергеем Лёвочкиным.