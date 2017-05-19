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Кнопки
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Вашингтон: говорит и показывает Киев
19.05.2017 13:55
За
полторы недели в американской столице позицию Украины по наиболее важным
вопросам представили сразу два политика-«тяжеловеса». Визиты главы МИД Климкина
и экс-премьера Яценюка и их встречи с бывшими и действующими руководителями США
– отчётливая заявка Киева на выстраивание постоянно действующего и
результативного диалога между руководством наших стран.
Первые месяцы после победы Трампа с обеих
сторон было объективно объяснимое затишье. В Киеве внимательно присматривались
к
real
politic
нового американского руководства. В
Вашингтоне только формировали понимание того, как новой администрации нужно
позиционироваться по отношению ко всему комплексу проблем и задач, связанных с
Украиной. И к тому, какую позицию Америка должна занимать в треугольнике с
участием её, Украины и России.
Но работа по ответам администрации Трампа на
эти вызовы не не закончена. Можно говорить лишь о завершении самого первого,
теоретического этапа по упорядочиванию имеющегося массива данных. Это
подтверждает факт практически одновременного знакомства с официальной позицией
обоих участников конфликта. 10 мая Трамп
принимает главу российского МИДа Лаврова, 11-го – украинского Климкина.
Особую ценность для Украины представляло то, что Климкин смог детально обсудить ситуацию на Донбассе с вице-президентом Пенсом. Который подобно вице-президенту Байдену в администрации Обамы курирует украинское направление.
Причём Пенс после встречи с главой украинского МИДа
написал в своём Twitter о поддержке Украины: «Сегодня я встретился с министром
Климкиным и подчеркнул непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и
территориальной целостности Украины». Традиционно добавив, что минские
договоренности «остаются наиболее реальным способом продвижения к миру». А в
заявлении Белого дома по итогам встречи президента Трампа с Лавровым было
сказано, что именно Россия ответственна за полное выполнение Минских
соглашений.
На этой неделе работу по
донесению главных месседжей официального Киева до ключевых лиц американской
администрации, принимающих решения по конфликту на Донбассе и по Украине,
продолжил бывший премьер Арсений Яценюк.
Во время визита в Вашингтон он провел встречи с
советником президента США по вопросам Европы и России Фионой Хилл, советником
по вопросам национальной безопасности вице-президента США Андреа Томпсон,
помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джоном
Гефферном, а также с заместителем помощника Госсекретаря США Бриджет Бринк.
«Нам
важно иметь двухпартийную поддержку. И Республиканская, и Демократическая
партии в Конгрессе и в Сенате США поддерживают Украину. Для этого нужно вести
разговор и с республиканцами, и с демократами - с новой американской администрацией,
и с представителями Демократической партии как в Конгрессе, так и в Сенате», -
отметил Яценюк, известный наличием связей с амерканским истеблишментом.
Одним
из главных обсуждаемых им вопросов Яценюк назвал поставки оборонительного
оружия для Украины. Помимо представителей администрации Трампа, украинский
экс-премьер обсудил ситуацию на Донбассе со своим давним партнёром по
переговорам - куратором этих вопросов в
администрации Обамы, вице-президентом Джозефом Байденом. Интересно, что Яценюк
также встретился и с бывшим президентом США Бараком Обамой. Выразив ему
благодарность за поддержку Украины.
Ещё
одно важное заверение, которое экс-премьер получил от действующей администрации
США: «Любое сотрудничество между США и Россией не будет ценой Украины».
После
визитов Климкина и Яценюка в США вопрос о том, когда же с Трампом встретится
президент Порошенко, снова вышел на первый план. Если администрация Трампа продолжит
выдерживать публично обозначенную линию арбитра в конфликте Украины с Россией,
то, скорее всего, эта встреча (подобно почти одновременным встречам Трампа с
Лавровым и Климкиным) будет синхронизирована со встречей Трампа с Путиным. Из
ближайших возможных вариантов встречи лидеров США и России –
на полях саммита «Большой
двадцатки» в Германии
в первой декаде июля этого года.
Правда, Климкин после своего визита в Вашингтон заявил, что поездка в США украинского президента должна « состояться в ближайшие недели » . Впрочем, этот дипломатический оборот не стоит воспринимать буквально. Поскольку за три месяца до своей поездки в США глава МИДа также заверял, что в изит Порошенко в Вашингтон « состоится в ближайшие недели » .
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