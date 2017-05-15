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Пройдёт ли отчет генпрокурора в ВР?
15.05.2017 16:17
Итоги работы ведомства Луценко выглядят сравнительно прилично - но сравнительно с «попередниками» и скудными результатами НАБУ, САП и НАЗК.
Юрий Луценко живописно-лаконично обозначил основные достижения своей годичной работы генпрокурором. "Оказалось, что уже год. Готовлю отчет в парламенте", - написал 12 мая Луценко в Facebook и прикрепил к посту инфографику своих достижений.
После фейсбучных блогеров отчет рассмотрят и оценят депутаты ВР. И их оценка для генпрокурора очень важна - и в политическом, и в организационно-кадровом отношении. Тем более, что новый генпрокурор воспринимается как «человек президента». А в парламенте ныне немало желающих покритиковать как власть и правоохранительные органы, так и главу государства лично.
В том, что каждый генпрокурор рисует в выгодном для себя свете работу своего ведомства именно под его началом, ничего удивительного нет. Луценко просто продолжает традицию, в русле которой при нем уже был подготовлен отчёт работы ГПУ за 2016-й год. Да и все его предшественники находили для описания своей работы только хорошие слова. Вопрос в том, какие конкретные результаты стоят за этими словами.
В принципе, у Луценко есть определенные основания пройтись «с весёлым смехом по главным вехам». За год его руководства в Генпрокуратуре это ведомство вернуло государству 52 миллиарда гривен. Правда, достижение этого солидного показателя стало возможным за счёт 39 миллиардов гривен, конфискованных у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича буквально накануне годовщины Юрия Витальевича.
Среди других показателей, названных Луценко - в суд направлено 7006 обвинительных актов, включая дело бывшего президента. А также возвращение незаконно переданных в собственность земель площадью в 73,3 тысяч гектаров.
Однако говорить о том, что при Луценко ГПУ претерпела кардинальные преобразования и заработала в разы эффективнее, чем при всех его предшественниках, не приходится. В принципе, это объяснимо - Луценко далек от прокурорской работы. У президента Порошенко ультракороткая скамейка политических тяжеловесов, пользующихся полным доверием гаранта.
И во время предстоящего отчёта генпрокурора в Раде даже критически настроенным по отношению к Луценко и президенту депутатам будет сложно его убедительно критиковать, а тем более - требовать оргвыводов. (Хотя основания для критики безусловно есть). Поскольку, как известно, все познается в сравнении, а другие объекты сравнения основательно «хромают». Это и сильно сам дискредитировавший себя «папередник» нынешнего генпрокурора - Шокин. И коллеги Луценко из других правоохранительных структур.
К примеру, та же глава НАПК Наталья Корчак находится под перекрёстным огнём критики из-за полного провала выполнения возложенных на это ведомство задач. Целый ряд политиков, начиная с премьера и ряда депутатов и заканчивая коллегами Корчак по антикоррупционному цеху, вот уже два месяца настойчиво говорят о необходимости ее ухода в отставку. Однако «Наталья и ныне там». То есть, во главе НАПК.
Формальный зам Луценко и глава фактически альтернативной ГПУ структуры - Специализированной антикоррупционной прокуратуры - Назар Холодницкий также не может похвалиться сопоставимыми с озвученными Луценко результатами работы ГПУ. В марте глава САП отчитался, что его ведомство довело до суда чуть более полусотни дел. Мизер на фоне 7006 дел от Генпрокуратуры…
У родственного САП Национального антикоррупционного бюро дела с результатами работы обстоят так же плачевно. За два года своей работы НАБУ смогло вернуть в бюджет 115 млн. грн., только на пятую часть компенсировав издержки бюджета на финансирование самого бюро. Что выразительно контрастирует с 52 миллиардами за год работы Луценко.
При том, что у НАБУ была реальная возможность увенчать свой «торт» из возвращённых в бюджет денег внушительной «вишенкой» в виде конфискованных 39 миллиардов Януковича. Более того, ряд политиков, в частности, из «Народного фронта», в своё время требовали, чтобы именно НАБУ занялось возвращением этих денег в бюджет. Руководство же бюро отказалось это делать.
В итоге можно прогнозировать, что анонсированный отчёт работы Луценко в парламенте пройдёт и будет утвержден. Хотя и не «без шума и пыли». Оппозиция не упустит возможности для критики, да и близкие к Саакашвили депутаты из «группы поддержки НАБУ» обязательно «потреплют» ГПУ. Ведь это «конкурирующая фирма».
Тем не менее, в наличии у оппонентов Луценко нет ни сформулированной критической массы претензий (как это было в случае с его предшественником Шокиным), ни сопоставимой по результатам базы сравнения других правоохранительных структур.
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