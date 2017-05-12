Дважды гаранты.RU

Пока ОБСЕ молчит о результатах расследования подрыва машины с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии организации, Россия уже вовсю примеряет на себя мундир гаранта работы ОБСЕ на Донбассе. «Гаранты безопасности второго порядка» получаются прямо. При том, что операторами безопасности в районе конфликта являются собственно представители ОБСЕ.





В свежем программном интервью глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обеспечения полной безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей в Украине.





«Будем добиваться обеспечения ее полной безопасности, особенно после трагического инцидента - подрыва на мине одного патруля, в результате чего погиб один сотрудник миссии, также есть раненные», - сказал Лавров.





Эти благие намерения на словах гарантировать безопасность «главным по безопасности на Донбассе от Европы» прозвучали после очень жёстких и однозначных заявлений и представителей Украины, и европейских политиков о прямой ответственности именно Москвы за подрыв авто с сотрудниками миссии ОБСЕ.





Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после взрыва авто миссии вблизи Луганска 23 апреля прямо заявил: «Полную ответственность за этот террористический акт несет военно-политическое руководство РФ, которое контролирует оккупированную территорию Донбасса. Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования с российским Генштабом».





Исходя из того же очевидного факта, что боевики на Донбассе полностью контролируются московскими кураторами, представитель правительства Германии Георг Штрайтер также прямо заявил: «Федеральное правительство ожидает от российского руководства, что оно будет принимать немедленные меры для выяснения обстоятельств инцидента и наказания ответственных. На поддерживаемых Россией сепаратистах, которые противозаконно и насильно оккупировали части украинской территории, лежит особая ответственность».





Еще один немецкий политик - официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер обратил внимание на то, что трагедия произошла на фактически контролируемой сепаратистами территории, недалеко от Луганска, что «возлагает особую ответственность на всех сидящих в Москве, кто поддерживает сепаратистов».





Однако в ответ на ожидания немедленных действий Москвы по расследованию взрыва авто ОБСЕ на фактически контролирующийся россиянами территории Донбасса, мир получил от россиян лишь ничем не подкреплённые общие заверения о том, что Россия-де гарантирует на Донбассе всё, что европейцам хочется.





И тут снова приходится констатировать очевидное: никаких реальных рычагов влияния ни на политику Москвы на Донбассе, ни на действия подконтрольных Москве боевиков у европейцев как не было, так и нет. Их не было и тогда, когда боевики регулярно обстреливали наблюдателей ОБСЕ и создавали им препятствия в работе. И когда дело дошло до прецедента с гибелью сотрудника миссии.





Причём сама ОБСЕ дала дополнительные основания для такого отношения Москвы к её работе. Поскольку, несмотря на полмесяца длящееся силами самой организации расследование инцидента, никаких обвинений в адрес боевиков и их российских кураторов так и не представлено. Более того, организация не прореагировала на призывы дать более подробную информацию о происшедшем 23 апреля. Не смотря на то, что народный депутат Украины от «Народного фронта», руководитель группы «Информационное сопротивление» (ИС) Дмитрий Тымчук еще неделю назад призвал СММ ОБСЕ дать пояснения, кто находился во второй машине миссии во время подрыва близ населенного пункта Пришиб.





По данным ИС, террористы на Донбассе планировали подорвать именно второй автомобиль с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые являются гражданами России, но ошиблись. «Сам подрыв был спланирован российскими спецслужбами и осуществлен исполнителями из «МГБ «ДНР». Цель провокации предельно понятна - дать Путину повод раскручивать карту "украинского терроризма", якобы из-за которого погибли российские граждане в международной миссии», - написал Тымчук.





В этой связи важна и озвученная после инцидента секретарем СНБО Турчиновым информация. «Хочу подчеркнуть, что о маршруте следования представителей ОБСЕ предупредили российских военных представителей в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) и подконтрольные им незаконные военные формирования, которые предоставили соответствующие гарантии безопасности представителям ОБСЕ», отмечал тогда Турчинов. Уточнив, что патруль СММ ОБСЕ проследовал, не отклоняясь от запланированного маршрута.





Однако за почти три недели, прошедшие после взрыва авто ОБСЕ, никакой информации о роли в инциденте российских военных представителей в СЦКК в миссии так и не предоставили. И есть большие сомнения, что такая информация от ОБСЕ появится в обозримом будущем.