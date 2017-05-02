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У Кремля - обострение "одесского синдрома"
02.05.2017 09:06
Каждый год перед 2 мая у
российского руководства происходит обострение "одесского синдрома". Оно
выражается не в призывах провести всестороннее и объективное расследование
трагических событий и гибели людей в Одессе 2 мая 2014-го. И не в готовности
оказать такому расследованию возможное содействие. Наоборот - предпринимаются попытки
"раскачать" ситуацию в этом городе. И запускается целый каскад
обвинений в адрес "киевской хунты", на которую возлагается полная
ответственность за случившееся здесь три года назад.
...В позапрошлом году получилось
целый день 2 мая провести в Одессе - рано утром приехали с друзьями автобусом
из Болгарии, поздно вечером поездом уезжали в Киев. Обстановка в городе была
напряженная, ждали провокаций и новых столкновений. Что бросилось тогда в глаза
- огромное количество силовиков в городе. Разговорились с одним из них, из
полка "Азов". Он очень уверенно заявил, что да, попытки провокаций
могут быть, но ситуацию правоохранители держат под полным контролем и никаких
крупных инцидентов не допустят. Так тогда и получилось.
В этом году "синдром 2
мая" у Кремля проявился в показательной атаке на бывшего премьера Яценюка
через Интерпол. Буквально за несколько дней до очередной годовщины одесских
событий Москва попыталась втянуть Интерпол в реализацию своей сложной и
долгоиграющей спецоперации "Яценюк - боевик в Чечне". Призвав эту
организацию объявить украинского экс-премьера в международный розыск. Оперативно
проведенное для Интерпола разъяснение министром внутренних дел Аваковым
политической составляющей кремлёвского "дела Яценюка" стало
необходимым и достаточным условием для игнорирования этой организацией запроса
Москвы.
Аваков обратился
с официальным письмом к руководству Интерпола с просьбой отклонить иск России.
"Интерпол как адекватная и солидная международная правовая организация, по
своему протоколу, приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом
ходатайстве РФ", - заявил он.
Нынешняя активизация Кремля
с операцией "Яценюк воюет за боевиков в Чечне" свидетельствует о
нескольких важных факторах. Во-первых, в Кремле считают руководителей Украины
весны 2014-го и.о. президента Турчинова и премьера Яценюка главными виновными
как в том, что тогда так и не удалось затянуть в водоворот "Русской
весны" и Одессу, и другие города Юга и Востока Украины. Именно усилия этих
лидеров "Народного фронта", уверен Путин, и привели к тому, что Кремль вместо "отобранного у киевской
хунты Юго-Востока Украины" вынужден довольствоваться жалким
"огрызком" в виде ОРДЛО.
Во-вторых, время от времени возобновляющаяся спецоперация "Чеченский след украинского экс-премьера" подтверждает то, что в Кремле его по-прежнему рассматривают в качестве одного из главных противников в Украине. Не смотря на то, что Яценюк уже больше года назад ушёл с поста премьера и сейчас никаких официальных должностей во власти не занимает. И эта практика периодического возврата к этой спецоперации будет, по всей видимости, продолжаться и дальше. Поскольку кремлёвским руководством поставлена задача максимально осложнить Яценюку условия для его дальнейшей политической деятельности.
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