У Кремля - обострение "одесского синдрома"

Каждый год перед 2 мая у российского руководства происходит обострение "одесского синдрома". Оно выражается не в призывах провести всестороннее и объективное расследование трагических событий и гибели людей в Одессе 2 мая 2014-го. И не в готовности оказать такому расследованию возможное содействие. Наоборот - предпринимаются попытки "раскачать" ситуацию в этом городе. И запускается целый каскад обвинений в адрес "киевской хунты", на которую возлагается полная ответственность за случившееся здесь три года назад.

...В позапрошлом году получилось целый день 2 мая провести в Одессе - рано утром приехали с друзьями автобусом из Болгарии, поздно вечером поездом уезжали в Киев. Обстановка в городе была напряженная, ждали провокаций и новых столкновений. Что бросилось тогда в глаза - огромное количество силовиков в городе. Разговорились с одним из них, из полка "Азов". Он очень уверенно заявил, что да, попытки провокаций могут быть, но ситуацию правоохранители держат под полным контролем и никаких крупных инцидентов не допустят. Так тогда и получилось.

В этом году "синдром 2 мая" у Кремля проявился в показательной атаке на бывшего премьера Яценюка через Интерпол. Буквально за несколько дней до очередной годовщины одесских событий Москва попыталась втянуть Интерпол в реализацию своей сложной и долгоиграющей спецоперации "Яценюк - боевик в Чечне". Призвав эту организацию объявить украинского экс-премьера в международный розыск. Оперативно проведенное для Интерпола разъяснение министром внутренних дел Аваковым политической составляющей кремлёвского "дела Яценюка" стало необходимым и достаточным условием для игнорирования этой организацией запроса Москвы.

Аваков обратился с официальным письмом к руководству Интерпола с просьбой отклонить иск России. "Интерпол как адекватная и солидная международная правовая организация, по своему протоколу, приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", - заявил он.

Нынешняя активизация Кремля с операцией "Яценюк воюет за боевиков в Чечне" свидетельствует о нескольких важных факторах. Во-первых, в Кремле считают руководителей Украины весны 2014-го и.о. президента Турчинова и премьера Яценюка главными виновными как в том, что тогда так и не удалось затянуть в водоворот "Русской весны" и Одессу, и другие города Юга и Востока Украины. Именно усилия этих лидеров "Народного фронта", уверен Путин, и привели к тому, что Кремль вместо "отобранного у киевской хунты Юго-Востока Украины" вынужден довольствоваться жалким "огрызком" в виде ОРДЛО.

Во-вторых, время от времени возобновляющаяся спецоперация "Чеченский след украинского экс-премьера" подтверждает то, что в Кремле его по-прежнему рассматривают в качестве одного из главных противников в Украине. Не смотря на то, что Яценюк уже больше года назад ушёл с поста премьера и сейчас никаких официальных должностей во власти не занимает. И эта практика периодического возврата к этой спецоперации будет, по всей видимости, продолжаться и дальше. Поскольку кремлёвским руководством поставлена задача максимально осложнить Яценюку условия для его дальнейшей политической деятельности.