Подстава для Кремля

Спустя почти три года после уничтожения российским «Буком» пассажирского «Боинга» россияне снова серьёзно «подставились» на Донбассе. Это произошло в результате подрыва в минувшее воскресенье автомобиля с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В результате чего один сотрудник миссии - медицинский работник из США - погиб, двое раненых (граждане Германии и Чехии) были доставлены в больницу.

Не смотря на отсутствие на этот раз прямых улик виновности именно российских «кукловодов» в подрыве автомобиля на контролируемой боевиками территории, в мире возлагают прямую ответственность за случившееся именно на Москву. (Потому что ранее именно подконтрольные России боевики уже десятки раз показательно обстреливали сотрудников миссии. Демонстративно угрожая им и показывая, что рамки для работы представителей ОБСЕ в зоне конфликта будут устанавливать именно они).

Исходя из того, что боевики на Донбассе полностью контролируются московскими кураторами, представитель правительства Германии Георг Штрайтер прямо заявил: "Федеральное правительство ожидает от российского руководства, что оно будет принимать немедленные меры для выяснения обстоятельств инцидента и наказания ответственных. На поддерживаемых Россией сепаратистах, которые противозаконно и насильно оккупировали части украинской территории, лежит особая ответственность".



Еще один немецкий политик - официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер в свою очередь отметил, что, возможно, на этот раз россияне и их подопечные перешли «красную черту» в выставлении границ дозволенного миссии ОБСЕ. Поэтому, заявил Шефер, важно прояснить, был ли воскресный инцидент трагической случайностью или за ним стоит нечто большее – а именно саботаж работы миссии.

Он также обратил внимание на то, что трагедия произошла на фактически контролируемой сепаратистами территории, недалеко от Луганска, что возлагает особую ответственность на всех сидящих в Москве, кто поддерживает сепаратистов. ".





Вне зависимости от того, какую именно цель ставили перед собой организаторы взрыва авто с сотрудниками ОБСЕ, им удалось на несколько дней заблокировать работу миссии на Донбассе. Сразу после взрыва авто в минувшее воскресенье все патрули организации были немедленно возвращены на базы. И лишь сегодня работа миссии частично была восстановлена. Патрули работают сегодня с обеих сторон линии разграничения.

Украинская сторона также обвинила в случившемся именно Москву, которая очень плотно контролирует «своих» боевиков на оккупированной российскими войсками и сепаратистами части Донбасса. В украинском МИДе уверены, что подрыв патруля миссии ОБСЕ на территории Луганской области, не подконтрольной Украине, является подтверждением попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ и свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прямо заявил, что ответственность за гибель члена миссии ОБСЕ и ранения двух её представителей лежит на Кремле. «Этот подрыв является спланированным террористическим актом, направленным против миссии ОБСЕ в Донбассе. Полную ответственность за этот террористический акт несет военно-политическое руководство РФ, которое контролирует оккупированную территорию Донбасса. Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования с российским Генштабом. Хочу подчеркнуть, что о маршруте следования представителей ОБСЕ предупредили российских военных представителей в СЦКК и подконтрольные им незаконные военные формирования, которые предоставили соответствующие гарантии безопасности представителям ОБСЕ», - особо отметил Турчинов. Он уточнил, что патруль СММ ОБСЕ проследовал, не отклонялся от запланированного маршрута.

Турчинов добавил, что виновные в этом теракте находятся не на Донбассе, а в Кремле. И именно они несут полную ответственность за кровь как представителей ОБСЕ, так и украинских военных и гражданских лиц, которые третий год подряд гибнут на Донбассе из-за агрессии РФ.

По версии секретаря СНБО, одна из задач, которую отрабатывали террористы при подрыве автомобиля СММ ОБСЕ, - «приостановление патрулирование оккупированной территории для масштабного и неконтролируемого перемещения российского вооружения и военной техники с целью дальнейшей подготовки масштабных военных провокаций».

Сейчас своё собственное внутреннее расследование случившегося проводит и миссия ОБСЕ. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер сегодня заверил: «Конечно, будет и уголовное расследование, для того, чтобы установить, кто несет ответственность, каким образом фугасное устройство осталось на дороге, которой пользуются гражданские лица. В конце концов, жертв могло быть больше». Заньер также отметил, что, несмотря на инцидент, миссия ОБСЕ продолжит свою работу в Украине, но будет с большей осторожностью относиться к мерам безопасности.