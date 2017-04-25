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Кнопки
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Подстава для Кремля
25.04.2017 17:33
Спустя
почти три года после уничтожения российским «Буком» пассажирского «Боинга»
россияне снова серьёзно «подставились» на Донбассе. Это произошло в результате
подрыва в минувшее воскресенье автомобиля с наблюдателями Специальной мониторинговой
миссии (СММ) ОБСЕ. В результате чего один сотрудник миссии - медицинский работник из США - погиб, двое раненых
(граждане Германии и Чехии) были доставлены в больницу.
Не
смотря на отсутствие на этот раз прямых улик виновности именно российских «кукловодов»
в подрыве автомобиля на контролируемой боевиками территории, в мире возлагают прямую
ответственность за случившееся именно на Москву. (Потому что ранее именно
подконтрольные России боевики уже десятки раз показательно обстреливали
сотрудников миссии. Демонстративно угрожая им и показывая, что рамки для работы
представителей ОБСЕ в зоне конфликта будут устанавливать именно они).
Исходя из того, что боевики на Донбассе
полностью контролируются московскими кураторами, представитель правительства Германии
Георг Штрайтер прямо заявил: "Федеральное
правительство ожидает от российского руководства, что оно будет принимать
немедленные меры для выяснения обстоятельств инцидента и наказания
ответственных. На поддерживаемых Россией сепаратистах, которые противозаконно и
насильно оккупировали части украинской территории, лежит особая
ответственность".
Он также обратил внимание на то, что трагедия
произошла на фактически контролируемой сепаратистами территории, недалеко от
Луганска, что возлагает особую ответственность на всех сидящих в Москве, кто
поддерживает сепаратистов. ".
Вне зависимости от того, какую именно цель ставили
перед собой организаторы взрыва авто с сотрудниками ОБСЕ, им удалось на
несколько дней заблокировать работу миссии на Донбассе. Сразу после взрыва авто
в минувшее воскресенье все патрули организации были немедленно возвращены на базы. И лишь сегодня работа
миссии частично была восстановлена. Патрули работают сегодня с обеих сторон
линии разграничения.
Украинская
сторона также обвинила в случившемся именно Москву, которая очень плотно контролирует
«своих» боевиков на оккупированной российскими войсками и сепаратистами части
Донбасса. В украинском МИДе уверены, что подрыв патруля миссии ОБСЕ на
территории Луганской области, не подконтрольной Украине, является
подтверждением попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ и
свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии
разграничения.
А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр
Турчинов прямо заявил, что ответственность за гибель члена миссии ОБСЕ и
ранения двух её представителей лежит на Кремле. «Этот подрыв является
спланированным террористическим актом, направленным против миссии ОБСЕ в
Донбассе. Полную ответственность за этот террористический акт несет
военно-политическое руководство РФ, которое контролирует оккупированную
территорию Донбасса. Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования
с российским Генштабом. Хочу подчеркнуть, что о маршруте следования
представителей ОБСЕ предупредили российских военных представителей в СЦКК и
подконтрольные им незаконные военные формирования, которые предоставили
соответствующие гарантии безопасности представителям ОБСЕ», - особо отметил Турчинов.
Он уточнил, что патруль СММ ОБСЕ проследовал,
не отклонялся от запланированного маршрута.
Турчинов добавил, что виновные в этом теракте находятся не на Донбассе,
а в Кремле. И именно они несут полную ответственность за кровь как
представителей ОБСЕ, так и украинских военных и гражданских лиц, которые третий
год подряд гибнут на Донбассе из-за агрессии РФ.
По версии секретаря СНБО, одна из
задач, которую отрабатывали террористы при подрыве автомобиля СММ ОБСЕ, - «приостановление
патрулирование оккупированной территории для масштабного и неконтролируемого
перемещения российского вооружения и военной техники с целью дальнейшей
подготовки масштабных военных провокаций».
Сейчас своё собственное внутреннее расследование случившегося проводит и
миссия ОБСЕ. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто
Заньер сегодня заверил: «Конечно, будет и уголовное расследование, для
того, чтобы установить, кто несет ответственность, каким образом фугасное
устройство осталось на дороге, которой пользуются гражданские лица. В конце концов,
жертв могло быть больше». Заньер также отметил, что, несмотря на инцидент,
миссия ОБСЕ продолжит свою работу в Украине, но будет с большей осторожностью
относиться к мерам безопасности.
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