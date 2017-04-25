Десять мифов о НАБУ

Пожалуй, ни одна структура после Евромайдана не окружена таким количеством мифов, как НАБУ. Обильное мифотворчество вокруг деятельности этого органа - к созданию и распространению которого неустанно прикладывают руки и руководители бюро и их коллеги, общественники-"антикоррупционеры" - достигла поистине угрожающих размеров. И грозит вот-вот завалиться как Вавилонская башня с тем, чтобы погрести под собой правду о неудовлетворенном запросе общества на эффективную борьбу с коррупцией. Расчистке этих "авгиевых конюшен" мешает нагромождение мифов вокруг флагмана антикоррупционной борьбы по-украински - НАБУ.

Миф 1. "НАБУ - то самое убойное оружие против тотальной коррупции в Украине, которого в категорической форме требовал Евромайдан".

Это одно из требований Евромайдана и общества в целом, которое до сих пор остается не выполненным. Вместо профессиональной, независимой и эффективной структуры создана полная противоположность каждому из этих требований. Подробнее о том, что представляет собой НАБУ без красивой упаковки и восторгов его группы поддержки - Радуга НАБУ. Семь оттенков серого.

Миф 2. "Пусть в работе бюро и есть отдельные недочеты - а где их нет? - но в результате его работы распространение коррупции в стране уменьшилось".

На самом деле, по данным исследований авторитетных международных организаций, с момента создания НАБУ ситуация с коррупцией в стране сильно ухудшилась. В частности, по данным Ernst&Young, два года назад Украина была на седьмом месте по распространению коррупции в Европе, сейчас-на первом. И по результатам исследований Transparency International Украина также лидирует среди наиболее коррумпированных стран в Европе и Центральной Азии.

Миф 3. "НАБУ делает все, что может для победы над гидрой коррупции, но из-за кризисной ситуации в экономике страны там очень мало людей и мало денег".

Бюро - многочисленная структура, более 700 сотрудников. На прошлый год в бюджете на него было выделено около полумиллиарда гривен, в этом году руководство бюро запросило и получило в бюджете-2017 ещё на 58% больше-773,6 миллиона гривен. С учетом того, что в прошлом году бюро передало в суды аж 44 дела, то получается, что для налогоплательщиков каждое доведенное до суда дело ("доведенное до суда" - это отнюдь не значит, что по этим делам судом вынесены обвинительные приговоры) этим ведомством обходится больше, чем в 10 миллионов гривен. Плюс скандалы с освоением бюджетов - типа дорогущих носков по 373 грн. за пару.

Миф 4. "Бюро, возможно, и не хватает пока звёзд с неба, зато они не зависят от политических сил и интересов".

Активность и конкретное содержание работы Бюро полностью определяется политическими целями рук его водителей - Артёма Сытника и Гизо Углавы. Они же действуют чётко в интересах Михеила Саакашвили - достаточно вспомнить срыв приватизации ОПЗ в июле прошлого года (слаженая схема работы: Саакашвили делает громкие заявления о многомиллионных хищения на заводе, а НАБУ синхронно задерживает руководителей предприятия; результат - приватизация предприятия со стартовой ценой продаваемого пакета акций в 13,175 млрд грн, или 520 млн долларов. сорвана, бюджет не получил этих миллиардов). Более того, есть информация о том, что шефы бюро Сытник и давний соратник Саакашвили Углава отправятся на выборы в составе политсилы Саакашвили.

Другие провальные попытки бюро вмешаться в большую политику - обвинения Манафорта с "черной кассой" ПР ; демонстративно быстрая и полная "отмазка" партнеров Саакашвили Сергея Лещенко и Светланы Залищук от обвинений в коррупции при покупке ими элитарных квартир…

Миф 5. "НАБУ первое время занималось организационным становлением, зато теперь развернется на полную так, что мало не покажется".

Тезис о становлении постоянно продвигает само руководство бюро. Хотя работает уже третий год. И если б занимались делом как следует, уже бы были конкретные результаты. А так - ни одного доведенного до конца громкого дела, ни одного посаженного топ-коррупционера, мизерные суммы, возвращенные в бюджет, нет прогресса по «деньгам Януковича»...

Миф 6. "Вся проблема в суде и судьях - стоит лишь создать специальный антикоррупционный суд - и сразу все получится".

Украина - и так чемпион по количеству антикоррупционных структур, у нас их целых шесть. Сытник и Холодницкий наперебой уверяют, что позарез нужна ещё одна структура, седьмая. Но они точно так же заверяли два года назад, что у них есть всё необходимое для победы над коррупцией. Результат погони за этим судом известен уже сейчас: количество полчищ по борьбе с коррупцией снова не перейдет в качество, просто понадобятся новые миллионы из бюджета и продолжится поиск причин и виновных.

Миф 7. "Бюро в отличие от политически ангажированных старых СБУ и ГПУ занимается только расследованиями, причем помогает коллегам из других ведомств всем, чем может".

За время своей работы бюро постоянно конфликтует с другими правоохранительными структурами. Достаточно вспомнить конфликт с ГПУ из-за слежки, конфликт с НАПК из-за квартиры Лещенко, постоянные публичные выяснения отношений с САП, трения с СБУ из-за прослушки. Эти линии конфликта не исчерпаны, to be continued.

Миф 8. "Бюро столько разоблачительной работы по старым коррупционным схемам нужно сделать, что даже при всем желании влазить в бизнес-схемы у них нет никакой возможности".

В реальности помимо того, что НАБУ "вляпалось" в политические и геополитические аферы, оно стало и активным участником бизнес-разборок. Примеры - срыв приватизации ОПЗ, дело против МАУ, вмешательство в пользу олигарха Григоришина на «Запорожьеоблэнерго» и так далее.

Миф 9. "На НАБУ выливают ушаты грязи противники эффективной борьбы с коррупцией, но бюро просто некогда отвлекаться на споры и защищать себя в публичном пространстве - его сотрудникам не до пиара, они круглосуточно заняты борьбой с коррупцией".

Активность руководства НАБУ в социальных сетях стала притчей во языцах и для критиков работы бюро, и для коллег-антикоррупионеров (например, в недавнем интервью журналу «Фокус» глава САП Холодницкий недоумевает, зачем этой структуре аж десять человек в пресс-службе и сетует на развал многих дел из-за гипетрофированной пиар-активности руководства бюро). Безостановочная охота за "лайками" от сторонников и симпатиков, которую ведёт в соцсетях НАБУ, увенчалась полным и безоговорочным триумфом. В отличие от охоты на реальных коррупционеров (о результативности работы - см. миф №5).

Миф 10. "НАБУ - это структура плоть от плоти гражданского общества, свято соблюдающая гражданские права всех подозреваемых и обвиняемых - потому и бывают проколы из-за суровой реальности и жёстких правил отечественных политики и бизнеса".

Вместо кропотливого и профессионального сбора убедительной доказательной базы и результативной защиты своей позиции в судах НАБУ демонстрирует критически низкий уровень юридической грамотности, игнорирование правовых процедур и отсутствие желания соблюдать демократические права граждан. Вовсю практикуются не подтвержденные, но громкие обвинения. А вместо сбора доказательной базы ведомство подтягивает фактаж под заранее выдвинутые обвинения - например, организовывает экспертизы не признанных авторитетных структур, а малоизвестных фирм-однодневок с "правильными выводами". Самих подозреваемых без достаточных на то оснований помещают в заключение, стремясь добиться от "упечённых за решётку" уже там необходимых показаний и финансового "откупа".

Эти схемы замглавы НАБУ Гизо Углава широко и результативно использовал в Грузии, привёз их с собой и в Украину. Но такие подходы постоянно критиковали правозащитники в Грузии. Теперь их критикуют в Украине - в частности можно вспомнить недавний комментарий председателя правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова по делу Мартыненко. Более того, такие подходы не воспринимает и процессуальное руководство НАБУ - глава САП Холодницкий говорил , что НАБУ действует один в один, как сталинское НКВД - "принцип такой: мы всех закроем, а там разберёмся. Это 1937 год".