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Обводка по-киевски
21.04.2017 16:12
В матчах Чемпионата мира по хоккею-2017 в дивизионе IА, которые будут проходить в столице с 22 по 28 апреля, кроме хозяев - украинской сборной - примут участие сборные Венгрии, Казахстана, Польши, Австрии и Южной Кореи.
Это первое из двух международных масштабных событий весны этого года, которые примет Киев. Вторым будет в следующим месяце Евровидение.
Киев уже принимал чемпионат мира в Первом дивизионе в 2011 году. Но на этот раз в условиях информационной войны, без остановки ведущейся РФ против нашей страны, и ЧМ по хоккею, и Евровидение используются Россией и её подручными как поводы для демонстрации неспособности современной Украины организовать и провести эти мероприятия на высоком уровне. Под сомнение публично ставятся как готовность Киева организационно подготовиться к проведению таких масштабных событий, так и способность украинских правоохранительных органов и спецслужб обеспечить необходимый уровень безопасности в период их проведения.
Поэтому принимающая сторона приложила все необходимые усилия для того, чтобы на практике подтвердить состоятельность и готовность нашей страны и принять, и провести эти мероприятия достойно. На хоккейном языке осуществляемые нашей стороной действия можно звать обводкой. (Обводка - это игровой прием, который направлен на обыгрывание противника в конкретной игровой ситуации. Обводка обеспечивается передвижением на коньках, ведением шайбы, а также обманными действиями).
Так, специально для подготовки к проведению чемпионата по хоккею из госбюджета было выделено 45 миллионов гривен. Часть средств была направлена ??на подготовку ледовой арены, её освещения, ремонт подходов и внутренних помещений (лестниц, раздевалок, гардеробных комнат и т.д.).
И во вторник министр молодежи и спорта Игорь Жданов во время заседания организационного комитета по подготовке к ЧМ-2017 заявил, что столичный Дворец спорта полностью готов принимать соревнования чемпионата. «На сегодня обустроена ледовая арена, на которой уже тренируется сборная Украины, установлено освещение, подготовлены трибуны, завершают последние приготовления в раздевалках. Учитывая увиденное мной, можем констатировать, что все ключевые задачи оргкомитета по подготовке Дворца спорта до чемпионата выполнены. С технической точки зрения мы полностью готовы», - подчеркнул Жданов.
Со своей стороны Служба безопасности Украины в среду отчиталась, что продуктивно сотрудничает с европейскими коллегами для недопущения провокаций и противостояний на межнациональной почве. «Это событие не находится за пределами нашего внимания», - сказал начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.
В свою очередь начальник департамента защиты национальной государственности Службы Виктор Кононенко добавил, что СБУ сотрудничает с коллегами из европейских стран по отработке вопросов, связанных с недопущением провокаций и противостояний на межнациональной почве. «Мы допускаем, что именно этими событиями - Чемпионатом по хоккею и Евровидением - может воспользоваться третья сторона, она вам всем известна», - сказал Кононенко, не называя Россию в открытую.
Таким образом, украинская сторона выполнила необходимую работу по подготовке к первому из двух масштабных международных событий в Киеве, которые пройдут в ближайший месяц. И есть основания полагать, что столь же серьёзно и основательно удастся подготовиться и ко второму мероприятию. Чтобы оба они прошли на высоком уровне. И доказали полную состоятельность Киева организовывать уже успешно проводимые в столице ранее (ЧМ по хоккею в 2011-ом, а Евровидение в 2005-ом) масштабные международные форумы.
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