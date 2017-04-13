Чем больше борцов – тем выше коррупция

«Коррупционный парадокс» по-украински: до создания шести специализированных структур по искоренению коррупции Украина в рейтинге распространенности этого явления была на седьмом месте. Лишь только эти ведомства были созданы и, засучив рукава, взялись за дело - так тут же оказались на первом месте.

«Результаты решительных реформ украинской власти: страна за два года поднялась с седьмого на первое место в рейтинге коррупции». Так «Зеркало недели» метко и ёмкозафиксировало, куда привела бурная антикоррупционная активность власти за последние два года.

· Первенство Украины было выявлено в ходе масштабного международного исследованияErnst&Young, входящей в «Большую четвёрку» ведущих аудиторских компаний мира. Исследование было посвящено рискам мошенничества в Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке (EMEIA) - всего 41 страна. В ходе него 88% респондентов - менеджеров компаний в Украине заявили, что коррупция широко распространена в бизнес-среде нашей страны.

Первое место с конца по уровню коррупции согласно разным опросам авторитетных организаций (не только Ernst & Young, но и, в частности, Transparency International) - это конечно тоже «достижение». Настоящий антирекорд. И, к сожалению, не единственный.

Вышеупомянутая бурная активность власти привела к установление ещё нескольких внушительных рекордов.

Например, по созданию многочисленных «антикоррупционных полчищ» мы впереди если не всей планеты, то, как минимум, подавляющего числа имеющихся на ней государств. Ибо у нас целых шесть (!) структур, специально созданных для победы над коррупцией во главе с многочисленным НАБУ. И руководители двух из этих органов - Антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Артём Сытник и Назар Холодницкий - категорически настаивают на крайней необходимости седьмого. Специализированного антикоррупционного суда. При том, что в маленькой, и в отличие от нас успешно проводящей реформы Грузии орган по борьбе с коррупцией всего один.

Получается «коррупционный парадокс» по-украински: до создания и начала практической «работы по искоренению коррупции» специализированных структур мы были тоже на не почётном, но всё же седьмом месте с конца. А лишь появились на наших просторах шесть отрядов борцов с коррупцией во главе с ведомствами Сытника и Холодницкого, и, засучив рукава, взялись за дело - так тут же оказались на первом месте.

Второй рекорд связан с соотношением цена-качество работы этих отечественных структур. Поскольку стоят эти структуры отнюдь не жалкие копейки. К примеру, на этот год на работу одного только НАБУ в бюджете на этот год выделено 773,6 миллионов гривен (на 58% больше, чем в 2016-ом). И оказывается, что одно дело, лишь направленное НАБУ в суд, стоит украинцам больше 10 миллионов гривен. Эта сумма получится, если разделить выделенные в бюджете-2016 почти 500 миллионов гривен на 44 переданных ведомством дел в суды. А за прошлый год этот флагман антикоррупции вернул в госбюджет лишь одну пятую часть средств, потраченных на него из этого самого бюджета…

Правда, руководство того же НАБУ считает, что их игра в антикоррупцию стоит таких свеч. И произведённый эффект еще и усилить хотят - не оставляя своих намерений обзавестись в дополнение к уже имеющимся ресурсам ещё и собственным судом. Который тоже предполагается весьма недешёвым…