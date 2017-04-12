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Европа поманила нас «маршалльским» жезлом
12.04.2017 14:52
Готовящийся новый «план Маршалла» для Украины позволит перейти от практики латания дырок в пожарном порядке сначала к полноценному восстановлению, а потом и к развитию отечественной экономики.
Трёхлетние разговоры о необходимости масштабного плана развития для Украины после Евромайдана, обычно называемого для удобства понимания «новым «планом Маршалла» для Украины» постепенно приближаются к переходу в практическую плоскость. Уже начинают появляться основные черты такого плана -объёмы средств, направления работы, сроки, механизмы для контроля эффективности использования выделяемой помощи и т.д.
Обнадёживающим сигналом для сторонников принятия такого плана стало одобрение инициативы разработки такого плана крупнейшей европейской политсилой - Европейской народной партией (ЕНП). На конгрессе ЕНП на Мальте его участники поддержали - причём, что немаловажно, единогласно - резолюцию о необходимости этого плана.
Официальный Киев, конечно же, идею необходимости такого плана поддерживает. Президент Порошенко назвал голосование ЕНП за него очередным проявлением "поддержки" со стороны Евросоюза. И добавил, что в будущем будут согласованы дальнейшие шаги реализации данного плана экономической поддержки Украины.
Как сказал лидер фракции «Народного фронта» в парламенте Максим Бурбак, «план Маршалла для Украины» как масштабная адресная программа льготной финансовой помощи способен стать долгосрочной альтернативой кредитам МВФ. «План Маршалла для Украины должен внедряться быстрее. Потому что это позволит отвечать угрозам, которые сейчас стоят перед Европой», полагает Бурбак.
И хотя единогласие в голосовании ЕНП за «декларацию о необходимости» и не стоит преувеличивать, расценивая как стопроцентную гарантию практической реализации этой идеи в самое ближайшее время, всё же это важный политический сигнал. О том, что Европа, наконец, уже ближе подошла к пониманию того, что необходим некий комплексный и эффективный план поддержки Украины.
Отдельные очаги чёткого понимания этого были и раньше. К примеру, член Христианско-демократического союза (партия канцлера Ангелы Меркель) и председатель Немецко-украинской парламентской группы в Бундестаге Карл-Георг Вельман рассказывал ещё в феврале прошлого года, что в Германии с привлечением украинских специалистов ведётся работа над новой стратегией для стабилизации и развития Украины «с гораздо более большими финансовыми и политическими усилиями».
«Это идея основательного "плана Маршалла" для восстановления экономики, управления, судебной системы и т.д. Если этот "план Маршалла" когда-нибудь начнет работать, то только под полным контролем и мониторингом со стороны Германии. В первую очередь, украинцы должны делать свою домашнюю работу. К примеру, как делали поляки после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС более 20 лет назад», рассказывал Вельман.
Эти же подходы перекочевали в новый «план Маршалла для Украины», который поддержала ЕНП. Один из его авторов, бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс, который был одним из ключевых докладчиков на проходящем в прошлую неделю Kyiv Security Forum, конcтатировал: «Как удалось достичь успеха нам, странам Балтии и Центральной Европы? На пути реформ нас удержало то, что нам предложили членство в Европейском Союзе. Для Украины нереалистично надеяться на такую перспективу в скором времени. Чтобы удержать вас на пути реформ, нужно что-то новое. Мы пришли к выводу, что это роль может выполнить "план Маршалла" - инвестиционный пакет в реальную экономику». Рассчитанный экспертами объем инвестиций - около 5 миллиардов долларов в год.
В любом случае это будут инвестиции в реальную экономику. Которые могут приходить и через приватизацию, и через госгарантии, и через вливания в капитал. «При этом мы четко говорим, что "план Маршалла" должен быть с условиями. Со стороны Украины должна быть ясная программа реформ, которые будут условием получения этих денег», обозначил рамки заранее Кубилюс.
Причём, до практической реализации этого плана, по мнению литовского политика, в лучшем случае речь дойдёт не ранее 2018-2019 годов. И это ещё очень оптимистический прогноз - без учёта работы забюрократизированной машины ЕС и сопротивления украинской стороны желанию выставить максимально жёсткие критерии предоставления западной помощи.
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