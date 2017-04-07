Зачем российский химпром захватывает Украину?

Когда в прошлом году замаячил призрак возвращения «Газпрома» на отечественный рынок газа, было чётко видно, что это не компания действует сама по себе, а именно Кремль изо всех сил и на любых стартовых условиях пытается вернуть себе плацдарм в стратегически важной для Украины сфере.

Как ни парадоксально, но и новейшая история с "гибридной" агрессией России против нашей страны так же, как и история обычная, учит тому, что ничему не учит. А зря, ведь Кремль прямо сейчас, на наших глазах, проводит полностью аналогичную спецоперацию. Только по захвату уже не газового рынка нашей страны, а рынка минеральных удобрений (поскольку в этих удобрениях доля газа составляет 95%, то налицо и фактически срытая газовая экспансия).

Дежавю полное. И при этом очень тревожное. Очень - 1) потому что на место украинских химпредприятий заходят предприятия российские и 2) что всё это делается при прямом содействии украинских чиновников.

Плюс россияне...

До 2014 года азотные удобрения производили в Украине шесть предприятий. Это государственный Одесский припортовый завод, "Днепроазот" Игоря Коломойского и четыре предприятия холдинга "Ostchem" Дмитрия Фирташа - "Черкасский "Азот", "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение "Азот" и горловский "Концерн "Стирол". В том же 2014-ом два последних завода "Ostchem" на Донбассе свою работу приостановили. И, таким образом, сегодня четыре предприятия в стране могут производить азотные удобрения.

Химия способна давать порядка 8% ВВП страны, а объем украинского рынка минеральных удобрений - около одного миллиарда долларов ежегодно.

В то же время, как пишет РБК-Украина, санкции против России и снижение мировых цен на углеводороды привели к значительным излишкам газа в РФ. А производство удобрений - один из самых эффективных способов получения валютных поступлений от этих излишков. При том, что цена газа для производителей удобрений на российском рынке - 60-70 долларов за тысячу кубометров. В то время как украинским предприятиям приходится платить цену в 270-300 долларов.

При такой огромной разнице цен украинским производителям конкурировать на равных с россиянами чрезвычайно сложно, но возможно. Для этого в 2014 году Украина начала защищать свой рынок и своих производителей, введя на российские удобрения антидемпинговые пошлины. Этот шаг выглядел вполне обоснованным с учётом того, что сделан он был в условиях военной агрессии со стороны РФ.

Тогда Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины ввела заградительные пошлины на аммиачную селитру - наиболее востребованный на украинском рынке вид удобрений. Принимая это решение, МКМТ руководствовалась в том числе и практикой ЕС, который обычно принимает достаточно жесткие меры, направленные на устранение любой недобросовестной конкуренции.

Однако россияне с потерей украинского рынка не смирились. Для получения золотого ключика от продовольственной безопасности страны россиянам нужно было решить двуединую задачу: 1) занять как минимум доминирующие, а как максимум - монопольные позиции в поставках удобрений для украинских аграриев; 2) свести к минимуму альтернативные предложения на рынке, убрав с дороги, в первую очередь, украинских конкурентов.

Выполнения первой части задачи один из крупнейших российских производителей удобрений, компания "Еврохим", начала сразу после введения пошлин. Собственник «Еврохима» Андрей Мельниченко с личным состоянием в 13,4 млрд долл., является одним из богатейших людей России. И, как и остальные российские олигархи первой величины, пользуется особым расположением у президента РФ, получает в Кремле грамоты и награды.

Компания в судебном порядке предпринимала неоднократные попытки добиться отмены антидемпинговых пошлин в Украине. В конце 2015 года в Украине был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции в АПК", которым был открыт рынок для зарубежных производителей удобрений.

Этим законом воспользовались имеющие мощную бизнес-политическую мотивацию российские производители. И по итогам 2016 года, Украина значительно увеличила импорт химической продукции. Импорт одних только минеральных удобрений из России вырос почти до 2 млн тонн.

...Минус украинцы

И пока российский импорт рос как на дрожжах, собственное производство сократилось в 2016 году более чем на 50%. Как говорят специалисты, сегодня примерно на пятую часть от своей мощности работает ОПЗ. "Днепразот" выполняет в основном лишь экспортные контракты. "Черкасский "Азот" и "Ривнеазот" с начала марта вообще стоят.

И тут необходимо выяснить - как же россиянам удалось решить вторую часть задачи по устранению конкурентов и постепенному установлению монопольного контроля над рынком минеральных удобрений в разгар весенней посевной?

Возвращаемся к действиям все той же Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), которую возглавляет первый вице-премьер правительства Украины Степан Кубив. В конце 2016 года МКМТ устанавливает факт демпингового импорта из РФ и принимает решение о введении антидемпинговых пошлин в отношении импорта удобрений из России. 27 декабря, в канун Нового года, Комиссия констатирует, что национальные интересы Украины требуют применения окончательных антидемпинговых мер.

Однако всего через полтора месяца, 13 февраля этого года, эта же Комиссия (МКМТ) принимает решение приостановить действие антидемпинговых мер. Срок приостановки - до 1 июля нынешнего года.

Этому новому решению дается краткое объяснение - обеспечить весеннюю посевную 2017 года и обеспечить альтернативные поставки удобрений из других регионов. Хотя корректнее было бы сказать, что решение МКМТ оказалось направленным на обеспечение поставок удобрений из РФ. Российские компании моментально мобилизуют производство и все имеющиеся запасы для насыщения украинского рынка своей продукцией. В то время, как украинские промышленные гиганты оказались обездвижены.

В то время, как российский импорт активно заходил в Украину на фоне деклараций о необходимости удовлетворения потребностей украинского АПК, впервые в истории украинской химической промышленности в разгар подготовки к посевной остановились сразу два предприятия по производству азота - в Ровно и Черкассах. В марте контрольный выстрел по украинскому химпрому сделал ещё и "Укртрансгаз", который ограничил поставки природного газа для трех крупных химических предприятий страны - в Ровно, Черкассах и Северодонецке.

Троянский конь пасётся в украинских полях

Не будет большим преувеличением сказать, что продукция российского химпрома - это троянский конь, который ввозится в Украину, а Троя и главная цель - это украинский АПК. Захват стратегической отрасли сегодня происходит под аккомпанемент убаюкивающих слух украинского агрария заверений о том, что российские удобрения не просто дешево стоят, а будут дешево стоить всегда .

Эти уверения будут звучать ровно до тех пор, пока решается та самая главная двуединая задача - уничтожить крупнейшие предприятия украинского химпрома, задавить их демпингом и переориентировать заказы украинских аграриев на себя. Срок её решения - от силы год-два. А потом - простор открыт вплоть до срыва экспорта украинской аграрной продукции, создания кризиса на рынке продовольствия Украины, обвала валютных поступлений в страну, замедления темпов роста ВВП и так далее.

Этот вариант кому-то кажется слишком нереальным и паническим? Возможно. Однако то, о чем не стоит забывать - это то, что в лице российских компаний, поставляющих в Украину минеральные удобрения, мы имеем дело прежде всего с представителями государства-агрессора. Государства, где не существует свободного рынка в том понимании, как это принято в цивилизованных странах, и где каждая крупная корпорация, включая частные, является проводником в первую очередь государственных интересов.

О российском государственном интересе последние три года мы понимаем практически всё. Особенно - в Крыму и на Донбассе, где этот интерес реализуется без лишних сантиментов.

Почему о ситуации в отечественном химпроме сегодня нужно говорить как можно больше, и именно в залоге «зрады»? Да как минимум потому, что в Украине на ближайшие годы крайне оптимистичный прогноз по урожайности. Не будучи сторонником превращения АПК в ключевую отрасль украинской экономики, все-таки вынужден признать - наш аграрный сектор способен в следующие несколько лет сыграть важную роль в процессе выздоровления национальной экономики.

И в этой ситуации трижды опасно распахивать врата для российского импорта, как это делают сегодня украинские чиновники и законодатели. В лучшем случае, при полной остановке украинского химпрома, россияне взвинтят цены на свои удобрения в три-четыре раза. В худшем - в разгар очередной посевной посетуют на нехватку продукции и необходимость выполнять обязательства перед другими заказчиками - прежде всего, своим рынком, а также другими странами. И в этой ситуации нас вряд ли спасет Польша или другие наши соседи.

Ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов и социальный аспект возможного уничтожения украинского химпрома, о котором также прекрасно понимают наши северные соседи. Митинг тысяч сотрудников «Черкасского Азота», который прошел в минувший понедельник, показал, насколько взрывоопасной является ситуация, и что может произойти, когда десятки тысяч семей в Ровно, Черкассах и других городах останутся без зарплат и возможности кормить свои семьи. До недавнего времени химическая промышленность Украины в буквальном смысле этого слова кормила не только украинский бюджет, но и десятки тысяч сотрудников заводов и предприятий-смежников.

Таким образом, к началу апреля текущего года ситуация стремительно подошла к точке, где украинское правительство обязано было либо публично подписать некролог украинского химпрома, либо оказать помощь украинским промышленникам выйти из сложившейся ситуации через механизм введения ввозных пошлин на минеральные удобрения из РФ, полноценный запуск ОПЗ, а также обеспечения бесперебойной поставки газа на предприятия в Ровно, Черкассах и Северодонецке.

Судя по скупым заявлениям украинских чиновников, дело должно было сдвинуться с мертвой точки на этой неделе, однако принципиальных новостей по теме пока что не последовало. Введены ли пошлины? Каков их уровень? Возобновил ли «Укртрансгаз» поставки газа украинским предприятиям группы Ostchem?

Ну и главное. Украинским чиновникам, МЭРТ, бизнесу и прочим субъектам давно следует забыть про рыночные подходы в отношении продукции и компаний из РФ, пока Украина живет в условиях войны. Особенно это касается продукции, от которой зависят целые отрасли экономики.

Те, кто наивно полагает, что российский импорт - это только бизнес и никакой политики, либо забывают в какой ситуации находится страна, либо осознанно способствуют расширению влияния российских олигархических структур в Украине. Продукцию российских предприятий в нынешних условиях нужно ограничивать достаточно жестко, и странно, что кому-то этот простой факт до сих пор не очевиден.

И даже если у украинского правительства есть ограничения, продиктованные обязательствами внутри ВТО, то ЕС и США могут стать хорошим примером для Украины в этом вопросе. Там с российской, а порой и украинской химией, никогда особо не церемонились, а для введения откровенно дискриминационных пошлин вовсе не нужен был такой железный аргумент, как война. Вводят себе и всё, если национальный производитель начинает испытывать малейшее давление со стороны импорта.

Не будем забывать также, что из-за войны Украиной уже потерян горловский "Стирол". "Северодонецкий Азот" из-за непосредственной близости к боевым действиям также не может полноценно возобновить работу. У нас остается не так много химпредприятий, которым нужно просто не мешать работать, а еще лучше - помочь.

Сейчас правительство должно сделать всё возможное, чтобы "Черкасский Азот", "Ровненский Азот", ОПЗ и "Днепразот", вне зависимости от имен владельцев и конечных бенефициаров, возобновили нормальную работу. А троянский конь, пока не поздно, был отправлен далеко за периметр. Или, если быть точным в формулировках - за поребрик.