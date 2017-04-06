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«Три кита» для Мирного плана Порошенко-2017
06.04.2017 13:37
Потеря Украиной последних рычагов влияния на ситуацию в "ЛНР-ДНР" (после "отжима" там украинских предприятий и введения Киевом полной блокады грузоперевозок на неподконтрольную территорию) кардинально переформатировали ситуацию в зоне конфликта. И полностью вывели её за рамки «минского процесса», с одной стороны. А с другой – поставили ребром вопрос о выработке работающей альтернативы Минску.
Процесс такой выработки не будет ни быстрым, ни быстрым. При самых оптимистических прогнозах его основные контуры станут понятны летом-осенью этого года. Но сложность этого процесса не является причиной для Киева затягивать с формулировкой собственной программы практического решения конфликта на Донбассе. Позиция «Подождать, пока большие игроки придумают новую конструкцию, а потом найти своё место в ней» является контрпродуктивной и гарантирует дальнейшее игнорирование наших национальных интересов.
Тем более, что нынешнее руководство Украины способно разрабатывать собственные комплексные и новаторские подходы к урегулированию донбасского кризиса. Причём способно делать это в сжатые сроки: Пётр Порошенко был избран президентом 25 мая 2014 -го , а представил «Мирный план Порошенко» по Донбассу из 15-ти шагов уже 20 июня того же года. Впоследствии часть этих шагов вошли в оба «минских» договора. И сегодня являются составляющей «рецепта» по мирному урегулированию конфликта.
Однако «Мирный план Порошенко» 2014-го оказался единственным украинским рецептом разрешения этого кризиса. И за три года конфликта Киев больше не занимал проактивную позицию, продуцируя подобные собственные – на тот момент содержательные и целостные – наработки по решению конфликта.
«План Порошенко» образца 2017-го тоже может быть реалистичным и адекватным сегодняшней ситуации. Которая местами значительно, а большей частью вообще коренным образом отличается от ситуации июня 2014-го. Эта цель будет достигнута, если этот новый план будет «стоять на трёх китах».
Первый – необходимо исходить из того, что контроль над отторгнутыми районами Донбасса мы потеряли надолго. И поэтому нужно сосредоточиться в первую очередь на обеспечении безопасности людей и территории, остающихся под нашим контролем. ОРДЛО придётся признать на время «отрезанным ломтем», официально возложив всю ответственность за ситуацию там на контролирующие эти территории Россию. Важный вопрос отношений с отторгнутыми территориями нужно рассматривать отдельно. И не пытаться на ближне - и среднесрочную перспективу его искусственно втянуть в общеукраинский контекст.
Второй – вместо продуцирования новой «дорожной карты» нужен цельный и максимально подробно выписанный документ. С указанием
а) чётких мер;
б) сроков их выполнения,
в) обозначением конкретных ответственных за их исполнение и
г) обязательных (!) санкций против тех, кто их не исполняет.
Даже в таком виде это будет не стопроцентной гарантией того, что РФ снова не попытается «размыть» выполнение и такого документа. Но в этом документе как раз и можно зафиксировать такие жёсткие санкции против нарушителя, что объем возможных потерь удержит Москву от срыва выполнения этого плана.
Третий – отказаться от безусловной ориентации на видение и подходы к урегулированию конфликта европейских посредников в нём. Поскольку приоритет европейских партнёров - умиротворение на Донбассе любой ценой. И как можно скорее. Их кредо: «Поддерживаем любые предложения, которые прекратят стрельбу на Донбассе. И пусть «Минск» этой цели не достиг, но это всё-таки этот документ исключительно «красивая обёртка» - по его положениям и стрелять должны прекратить, и выборы провести, и интересы местного населения учесть».
А у нашей страны - задача другая: урегулировать конфликт так, как этого требуют наши национальные интересы. У нас двуединая главная задача - 1) выстоять и 2) победить в противостоянии с таким серьёзным врагом, как Россия Путина. А не искать компромисс с этим врагом любой ценой. По принципу «лишь бы тишина была, лишь бы не стреляли».
В этом и есть ключевое отличие исходных позиционирований нашей страны и европейцев, что проявляется во всех действиях двух сторон. Поэтому нужно исходить в отношениях с европейскими посредниками прежде всего из наших национальных интересов. И понимать, что мы вполне можем занять противоположные позиции по принципиальным вопросам конфликта на Донбассе. Как это было с решением СНБО от 15 марта о полной блокаде грузоперевозок на неконтролируемые территории.
Когда появится новый украинский план по урегулированию конфликта на Донбассе – зависит от президента Порошенко и СНБО. Именно в их компетенции находится его разработка. Чем скорее он будет разработан – тем больше шансов на то, что мы, наконец, прекратим проигрывать России на донбасском фронте, постоянно теряя людей и территории.
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