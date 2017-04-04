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«Точки неприятного осадка» у МВФ от Украины
04.04.2017 16:36
Если в сентябрьской бочке транша от МВФ было три ложки дёгтя, то в апрельской осталось «лишь» две. Прогресс, однако.
В сентябре сам факт того, что МВФ после более чем годовой задержки, наконец, выделил Украине очередной транш - был, конечно, однозначно положительным фактом. При этом были три важных нюансов, которые не позволяли говорить об устранении проблем во взаимоотношениях с Фондом и о радужных перспективах сотрудничества нашей страны с МВФ.
Первый нюанс касался паузы между вторым и третьим траншами по Программе расширенного финансирования EFF. Она составила более года. И все это время официальный Киев утверждал, что «деньги вот-вот будут, осталось согласовать технические детали». Однако средств, вопреки заверениям высокопоставленных чиновников все это время в Украине от Фонда не поступало. Что свидетельствует о наличии значительных трудностей в выполнении требований МВФ.
Второй нюанс заключался в размере выделенного транша. Изначально планировалось и многократно озвучивалась Киевом, что Украина получит третий транш в том же размере, что и второй - 1,7 млрд.долларов. Однако, начиная с июня прошлого года отечественные чиновники начали оперировать более скромной цифрой в 1 млрд. В итоге эта сумма и была выделена Фондом.
И третий аспект - в МВФ остались по-прежнему серьезные замечания по выполнению Украиной своих обязательств, взятых на себя по программе EFF. И транш был выделен авансом - Украина так и не выполнила некоторые из условий получения средств.
В нынешнем, апрельском, транше тоже есть свои «точки неприятного осадка» у Фонда от ситуации в Украине. Первая такая точка - не проведение пенсионной реформы. Фонд чётко заявил, что Украина просто «не может позволить себе медлить с всеобъемлющей пенсионной реформой, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста». Тема повышения пенсионного возраста для власти не просто болезненна, а крайне болезненна. Однако пенсионная реформа - гораздо более обширная программа действий, нежели только повышение возраста выхода на пенсию. И постоянное откладывание давно перезревшей пенсионной реформы власти здесь привело к дефициту Пенсионному фонда в астрономическую сумму 142 миллиарда гривен и риску того, что лет через 10 все украинцы останутся без пенсии.
Вторая точка связана с отсутствием успехов в борьбе с коррупцией. Международный валютный фонд констатировал, что создание новых антикоррупционных органов в Украине пока не дало результата. После принятия решения о выделении нового транша Украине, первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон заявил: «Необходимо решительно бороться с коррупцией. Несмотря на создание новых антикоррупционных институтов, конкретные результаты пока не достигнуты».
Тем самым МВФ признал, что несмотря на многочисленность антикоррупционного воинства в Украине (их целых шесть, при том, что в огромной России - три, а в успешно проводящей реформы Грузии - один), руководство НАБУ, САП и других структур по борьбе в коррупцией так и смогло организовать их эффективную работу с практическим результатом. В этот раз этот фактор не стал причиной для отказа в выделении транша нашей стране, но с этого момента украинские антикоррупционные структуры «взяты на карандаш» самим МВФ. И, вполне возможно, что неудовлетворительные результаты их работы будут уже более существенно влиять на решение Фонда о том, стОит ли выделять ещё один транш Украине.
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