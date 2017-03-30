НАПК, НАБУ, САП: «чёрная среда» борцов с коррупцией

29 марта в короткую историю работы многочисленных отечественных органов по борьбе с коррупцией вполне может войти как «чёрная среда».

Потому что работе одного из них - Нацагенства по предотвращению коррупции - премьер и политикум поставили вчера твёрдую двойку. Вынеся приговор о полном непрофессионализме всего коллектива агентства и призвав уйти полным составом в отставку.

А работе второго ведущего антикоррупционного органа - Национального бюро по борьбе с коррупцией такой же «неуд» поставили их процессуальные руководители из Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Здесь поводом стало решение САП о закрытии производства по одному из подозреваемых в деле о завладении средствами ГП «Укрзализнычпостач».

НАБУ, которое само за более чем год работы, не смогло добиться успехов в борьбе с топ-коррупцией, резко обвинило САП. В ответ получило неожиданный «разбор полётов», который сильно ударил по профессиональной состоятельности бюро.

Имеет смысл остановиться на диагнозе работе ведомства Сытника подробнее. Поскольку до этого антикоррупционная прокуратура очень сдержано комментировала работу бюро. Даже несмотря на то, что САП жестко критикуют лидеры общественных организаций, близких к НАБУ.

А вчера Специализированная антикоррупционная прокуратура впервые публично и четко озвучила свои претензии к работе бюро. По-сути, подтвердив обвинения в адрес ведомства Сытника со стороны СМИ и экспертного сообщества.

В частности, это 1) зацикленность руководства НАБУ на громком самопиаре. САП, в частности, рассказала о привычке НАБУ укорять прокурорам в принятии решений без предварительного их обсуждения с детективами НАБУ. Для публики звучит красиво, но с какой стати? Закон не только этого не требует - он прямо гарантирует прокурору самостоятельность в процессуальной деятельности и защиту от любого вмешательства в его работу".

2) Юридическая несостоятельность руководства антикоррупционного бюро. САП язвительно заметила, что прокуроры САП, в отличие от Национального бюро, не могут позволить себе обнародовать детали уголовного производства и сведения о собранных в нем доказательствах, поскольку эти сведения защищены тайной досудебного расследования. Прозрачный намек на постоянные утечки информации из НАБУ, в частности, по делам Манафорта и Насирова.

3) Неспособность детективов НАБУ собрать убедительную доказательную базу для направления в суд. Как сообщила антикоррупционная прокуратура, на начальном этапе досудебного расследования действительно рассматривалась возможная причастность одного из чиновников "Укрзализныци" к завладению госсредствами во время проведения в 2015 году тендера. Поэтому прокуроры согласились с предложением детективов выдвинуть подозрение этому чиновнику. Дело перестало быть «фактовым». Но почему за последующие 9 (!) месяцев досудебного расследования детективы НАБ Украины не получили ни одного дополнительного доказательства вины этого конкретного лица? «К сожалению, такой быстротой реакции, которую демонстрирует пресс-служба НАБ Украины, обычные детективы этого ведомства и их руководители почему-то не обладают", - поиронизировала прокуратура.

4) Развал в суде дел, которые вело НАБУ. И неудивительно, что дела валятся, если принять во внимание предыдущий пункт. У обвинения новых доказательств не появилось, зато сторона защиты предоставила служебные документы "Укрзализныци", которые полностью опровергают предложенную детективами версию преступления. За 9 месяцев детективы НАБУ так их и «не заметили». А ведь полную ответственность за выдвижения обвинения несет прокурор, которому в этой ситуации выдвигать оказалось нечего. Поэтому и принял прокурор единственно возможное законное решение о прекращении уголовного преследования чиновника. И НАБУ тут же набросилось на «родственное» ведомство - «да вы преступников покрываете!»

Для детективов такая позиция является очень удобной, объясняет САП - гораздо проще объяснить оправдательный приговор некачественной работой прокурора или предвзятым отношением суда, чем признать собственные просчеты.

Ставка руководителей НАБУ Артёма Сытника и Гизо Углавы на пиар и громкие дела при отсутствии профессиональной следственной работы оказалась проигрышной. Теперь же, после открытого конфликта и испорченных отношений с САП ситуация вряд ли будет улучшаться. Со всей остротой встает вопрос: может ли вообще быть эффективной работа НАБУ при нынешнем руководстве?

Наиболее вероятным представляется вариант, что Сытник с Углавой не станут дожидаться «увольнения по статье» и при удобной возможности сами уйдут в отставку, громко хлопнув напоследок дверью. А перед этим попытаются возбудить побольше громких дел, паралелльно обвиняя САП в их блокировании.

После чего руководителям НАБУ с имиджем несправедливо обиженных - прямая дорога в политику. Как уже поступил давний партнёр Углавы Михеил Саакашвили после отставки из Одесской ОГА. И уже есть информация, что Артем Сытник готовится к участию в парламентских выборах в составе первой «пятерки» партии Саакашвили.