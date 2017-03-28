Гамарджоба, безвиз!

Как прогнозировал в конце 2015-го, что украинцы безвизовый режим не получат и будут (кто с радостью, кто с завистью) лишь смотреть на грузин, которые ездят в ЕС без виз, так и получилось.

Причём в тогдашнем прогнозе речь шла именно о 2016-ом годе, а не вообще. Тогда, в декабре 15-го даже этот реализм вызвал возражения грузинского дипломата, на встрече с которым мы перспективы введения безвиза для наших стран как раз обсуждали. Помню, сидим мы, обсуждаем, а вокруг люди радуются - как сегодня Евросоюз пообещал Украине в следующем году безвиз дать. Эйфория прямо царила. И многие уже рассчитывали - весной, летом или на крайний случай осенью они смогут добраться до Европы без визовых «заморочек».

Ну и грузин был на 100% уверен, что Украина как Грузия тоже получит в следующем году безвиз; я был на 100% уверен, что в 2016-ом - нет. Ну приходится иногда озвучивать реальные вещи, а не поддаваться влиянию отвлечённых фантазий. Как это было с ассоциацией с ЕС в 2013-ом. Когда за десять месяцев до Вильнюсского саммита, где должна была быть подписана ассоциация с ЕС, просто констатировал,что этого не произойдёт. И назвал причины этого не-подписания.

А в нашем споре с дипломатом процентов на 80 был я уверен, что Грузия в следующем году получит. Обсуждали-говорили-не соглашались. А потом я предложил для ясности просто поспорить на бутылку виски. Поспорили.

К чести грузинского дипломата, он быстро понял, что проспорил и Украина безвиз не получит - уже в марте прошлого года. Справедливости ради, я тоже чуток ошибся - Совет ЕС лишь 27 февраля этого года окончательно утвердил безвизовый режим для граждан Грузии.

То есть, в отношении Украины я таки на 100% оказался прав. И в прошлом году мы безвиз не получили. А вот в отношении Грузии на пару месяцев ошибся. Всё-таки страна чужая, есть свои тонкости и сложности в её евроинтеграции, которые из Киева не всегда ясны. Ну и опять же неповоротливая европейская бюрократия как обычно рекорды скорости не ставила. Как бы то ни было, мы с грузином оба свои обязательства по спору выполнили, виски выпили и страницу с надписью «2015» перевернули.

И сегодня есть повод порадоваться за наших чуть более удачливых бывших соотечественников по Советскому Союзу. Потому что как раз сегодня утром, в первый день практического функционирования безвиза, отмечая исторический характер события, в первую безвизовую поездку отправился премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили. Вместе с группой студентов, преподавателей, журналистов и членов правительства он вылетел из аэропорта Тбилиси до Афин. «Это исторический день. Сегодня для наших граждан, наконец, открыты безвизовые путешествия в шенгенские страны. Это большое достижение и очень хорошая возможность для граждан познакомиться с ЕС, лучше понять его ценности», - сказал Квирикашвили. В общем, как говорил кот Матроскин из Простоквашино, ура, заработало!

Между тем, пока суть да дело, и у нас появились реальные шансы получить безвиз. В 2016-ом это было невозможно в принципе. Причины этого были названы год назад - «Безвизовый блицкриг. Причины неудачи». С логичным выводом: «ЕС просто сдвинет сроки отмены виз для нас. К примеру, на 2017-ый. Чтобы не портить себе имидж и не отбирать у украинцев одну из немногочисленных "морковок", которыми нас манят к себе из-за западной границы».

А в этом году - уже возможно. Потому что за 2016-ый год европейцами (именно ими, а не украинцами) в затянувшемся процессе отмены виз были устранены главные и непреодолимые для практической отмены виз преграды. Главная из которых - утверждение механизма о приостановке безвизивого режима для третьих стран. После настоящей катастрофы с наплывом нелегалов с Ближнего Востока 2015 года, без такой эффективной и действенный "заслонки" безвиз не получили бы ни мы, ни грузины.

Теперь "заслонка" есть - и грузинские студенты с журналистами сегодня просто сели на самолёт и отправились в Европу. Есть вероятность, что следующими выгодополучателями от её наличия станут украинцы.