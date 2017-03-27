"Смешно и несолидно": Саакашвили создаёт блок под выборы

В минувшую субботу, выступая на форуме, организованного партией "Воля" в Киеве, Саакашвили признал, что "раскрутить" созданный в ноябре прошлого года свой "Рух новых сил" как сольный политпроект ему не удалось. Поэтому остаётся единственный путь - объединение с такими же, "маленькими и гордыми" партиями, сродными по содержанию политсиле Саакашвили. Которые стоят на обочине политической жизни и в одиночку шансы на попадание в новый парламент имеют более, чем призрачные.

С лидерами таких партий Саакашвили после своего громкого увольнения с поста главы Одесской ОГА с ноября прошлого года и вёл переговоры об объединении. До конца договориться не удалось до сегодняшнего момента. Главная причина - попытка притянуть друг к другу и слепить в одно целое одинаково заряженные полит-частицы. Поскольку "Рух новых сил" создан под одного лидера с большими амбициями. И те партии, которые Саакашвили (по природе единоличный вожак, достаточно жёсткий и авторитарный) пытается подтянуть под себя, называя это объединением, также созданы под своих лидеров. Возможно, полёт их амбиций не настолько высок, как у экс-президента Грузии, но всё равно поступаться званием №1 в своих удельных княжествах в пользу политика с имиджем "эффективного реформатора" они не готовы.

К примеру, предмет постоянного внимания Саакашвили на предмет возможного объединения - "Гражданская позиция" (ГП) Анатолия Гриценко. Но особых резонов идти под Саакашвили Гриценко резонно не видит. Его партия достаточно хорошо раскручена за семь лет существования, имеет своё ядро избирателей, проявляет какую-то активность не только на выборах. И как показали данные социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16-20 декабря 2016 года , находится не так уж и далеко от парламентского барьера. Точнее - в рамках погрешности выборки – 2,3% (за "ГП" готовы были проголосовать 5,4%).

Поэтому такие партнёры Саакашвили по переговорам об объединении как Гриценко и Андрей Садовой - это те, с кем ему приходится вести переговоры на равных. Переговоры идут постоянно, но объединительный процесс тут не сдвинулся с мёртвой точки.

Но есть ещё партии второго эшелона, которые и не обладают представительством в ВР (как "Самопомощь") и в отличие от "ГП" Гриценко чрезвычайно далеко пребывают от парламентского барьера. Их-то Саакашвили и надеется объединить под своим крылом. По его словам, речь идет об объединении политических сил, представители которых приняли участие в субботнем форуме. Кроме "Руха новых сил" и "Воли" это также "Хвыля", "ДемАльянс", а также некоторые другие силы.

"Мы найдем формулу объединения, нужно объединиться всем этим людям. Смешно и несолидно, когда они все по отдельности гнут свою линию. Люди должны объединиться и в пределах одной силы конкурировать друг с другом. Вы увидите, в ближайшее время будет большое объединение", - пообещал он журналистам.

Показательно также и то, что из двух "коронных фишек-требований" Саакашвили - непримиримой борьбы с коррупцией и срочных-досрочных парламентских выборов в арсенале этого политика сейчас осталось только второе. Не говоря уже о проведении новых масштабных антикоррупционных форумов, лидер "Руха новых сил" после своего увольнения с поста главы Одесской области за пять месяцев не предложил ни одной значимой, масштабной и при этом реалистичной, антикоррупционной инициативы. Зато постоянно говорит о необходимости скорейшего проведения перевыборов Верховной Рады.

И на субботнем форуме тоже не забыл о главном. Для него. Говоря о вероятности досрочных выборов в Украине, Саакашвили допустил, что они могут состояться уже в 2017 году: "Думаю, в Украине события будут развиваться крайне быстро и в этом году все закончится выборами".

Таким образом, есть большое желание опытного наездника на партийных колесницах Саакашвили поучаствовать и выиграть в парламентском забеге. Но колесницу себе "склепать" стоящую, солидную и не смешную, что-то никак не выходит...