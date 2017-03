У нас много коррупции? Трамп летит к нам

От уже набивших оскомину ещё при президенте Обаме разговоров об «усталости от Украины» Америка прагматика Трампа переходит к конкретным действиям по расчистке «авгиев конюшен» постевромайдановской власти.

Таких конюшен накопилось уже порядочно. Больше всего американцев беспокоит то, что после Евромайдана ситуация с коррупцией у нас не только радикально не улучшилась, но по данным авторитетных исследователей даже ухудшилась. В итоге в рейтинге самых коррумпированных стран в Европе и Центральной Азии, составленном в ноябре прошлого года авторитетной международной организацией по борьбе с коррупцией Transparency International Украина заняла далеко не почётное первое место.

Поэтому вице-президент США Джо Байден во время последнего визита в Киев два месяца назад указал на то, что вопрос искоренения коррупции является для Украины не просто вопросом хорошего управления, а вопросом самосохранения.

Американцы с 2014-го, конечно, пытались исправить ситуация бездействия новой власти по уменьшению масштабов коррупции в стране, и, в частности, на уровне высших эшелонов власти. Для этого они вложили немало сил и денег в создание мощной специализированной структуры - Национального антикоррупционного бюро. Расчёт их был понятен: они надеялись, что эти структуры, будучи профессиональными и независимыми от власти, смогут эффективно бороться с гидрой коррупции на верху власти. Это будет куда дешевле, чем самим заниматься этим.

Их ошибка состояла в надежде на то, что в украинских условиях руководство этих органов будет прилагать все усилия для борьбы с коррупционерами. Как бы это было в Америке. Но Украина - не только уже не Россия, но и ещё не Америка. Тут глава НАБУ Сытник и «серый кардинал» бюро Углава куда больше использовали этот антикоррупционный таран как инструмент для решения своих коммерческих и политических целей. С обслуживанием интересов избранных власть имущих дело тоже обстояло замечательно. Единственно, с чем не сложилось - с результативностью работы. До сих пор бурная деятельность бюро и зашкаливающая PR-активность его руководства не обернулись ни посадкой ни одного топ-коррупционера, ни значительными суммами, возвращенными в бюджет.

Глядя на эту безрадостную картину, американцы повели себя точно так же как украинцы (по данным недавнего соцопроса, менее одного процента украинцев считают успешной работу антикоррупционного бюро). То есть полностью разочаровались в перспективах НАБУ под его нынешним руководством.

Но просто рефлексировать и рвать на себе волосы из-за утёкших в песок денег американских налогоплательщиков - это не про Америку. Поэтому, как сообщило американское издание PRNEWSCHANNEL, Администрация Трампа, Конгресс и Сенат готовятся сами расследовать системную коррупцию украинской власти. Для этой цели Конгресс создаёт специальную комиссию по украинской коррупции.

В частности, конгрессмен Дана Рорабейкер, которая является председателем подкомитета по вопросам Европы, Евразии и новых угроз комитета по иностранным делам Палаты представителей, стала главным докладчиком по вопросам коррупции в Украине. Комитет назначил слушания по поводу незаконной деятельности ряда украинских бизнесменов и политиков.

Конгресс должен рассмотреть вопрос о создании специального комитета по расследованию финансовых преступлений украинских чиновников: и назначенных, и избранных, сообщается в публикации издания. Администрация Трампа должна в свою очередь составить список коррумпированных украинских политиков, предложить меры по исправлению положения и перечень возможных санкций. Она также должна расследовать незаконный поток средств в офшоры и начать привлечение украинских политиков и их финансистов к ответственности.

То, что курс по отношению к украинским хроническим проблемам ужесточается как на уровне Конгресса, так и на уровне администрации Трампа свидетельствует также готовящееся назначение бывшего офицера разведки Фионы Хилл на должность главного советника Трампа по вопросам России и стран СНГ. Как констатирует «Зеркало недели», от нее не стоит ждать снисходительности к Украине. «Прежде всего, из-за коррупции и десятков взятых, но невыполненных Киевом обещаний. "Украина говорит охотно, но делать не хочет" - свободный перевод распространенного в Вашингтоне выражения Ukraine talks the talking, but not walks the walking».