Кто даст стране угля?

После полного прекращения поставок антрацитного угля из «ДНР-ЛНР» правительство резко активизировалось в поисках его замены.

То, что эту работу необходимо было сделать гораздо раньше – не требующая доказательств аксиома. Тем более, что ещё 4 ноября 2014-го СНБО принялрешение об обеспечении энергетической безопасности страны и диверсификации поставок энергоносителей. После чего власть имущие много раз делали заявления о необходимости выполнять определенные Совбезом меры по диверсификации. Будь они выполнены, страна, конечно, не оставалась в критической зависимости от поставок опять же критически важного угля с неконтролируемых ею, страной, территорий. В очередной раз приходится вспоминать аксакала Кравчука – « Маємо те, що маємо » …

Хотя, справедливости ради, определённые усилия в направлении диверсификации поставок энергоносителей были сделаны и на практике. Пожалуй, самым крупным достижением стал отказ от поставок газа из России. Премьер Яценюк, который распорядился в ноябре 2015 года прекратить закупки у «Газпрома», обосновывал этот весьма рискованный в тогдашних условиях шаг тем, что таким образом Украина смогла добитьсядиверсификации поставок энергоносителей. И уйти от критической зависимости от России, осуществляющей против Украины многоуровневую гибридную агрессию.

Тогда же, в 2014-2015 годах были сделаны попытки заместить из «ЛДНР» и России поставки антрацитового угля. В качестве варианта рассматривались поставки из ЮАР, Соединенных Штатов Америки и Австралии. (Правда, они были свёрнуты достаточно быстро. И такой нужный антрацитовый уголь до последнего времени и ТЭС, и металлурги получали с территорий, фактически оккупированных Россией).

Эти же страны преемник Яценюка Гройсман рассматривает сейчас в качестве альтернатив прекращённым поставкам из не контролируемых районов. «Мы сейчас будем уголь покупать за валюту. Это или Соединенные Штаты Америки, или Австралия, или Южная Африка. Это чрезвычайно серьезно" – заявил Гройсман вечером в понедельник.

Он отметил, что в свое время правительство Яценюка сделало большую работу, а его, Гройсмана, правительство эту работу продолжило, по превращению Украины в независимое от российского газа государство. «Мы уже более 500 дней живем без капли российского газа. Мы выбрали код на то, чтобы добывать украинский газ из украинских недр. И в этом году, я думаю, что мы больше чем на полмиллиарда кубов увеличим добычу собственного газа. Это означает, что на 500 миллионов мы купим меньше за валюту, а это и есть наша энергетическая независимость», - подчеркнул премьер-министр.

Ещё один важнейший участок для этой независимости – поддержка развития возобновляемой энергетики. Поскольку это тот ресурс, который у нас уже имеется прямо сегодня. И необходима работы по организации его эффективного использования. Не говоря уже о том, что «зелёные» технологии должны внести свой вклад в обеспечите другой безопасности – экологической.

Желающие провести такую работу есть – в понедельник м инистр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что Украина получила 52 заявки от различных компаний на установку объектов солнечной энергетики в зоне отчуждения. Заявки поступили от компаний из США, Китая, Германии, Франции и Дании. Также в списке потенциальных инвесторов - компании из Украины и Беларуси. Кстати, в последней уже реализовали парк возобновляемой энергетики на территориях, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

«В первую очередь нам интересны компании, которые имеют опыт работы в этой сфере и могут инвестировать в развитие возобновляемой энергетики, а не искать на рынке финансовые ресурсы для того, чтобы попасть в проект», - обозначил критерии Семерак. Поскольку становиться полем для экспериментов амбициозных «зелёных» новичков наша страна в имеющихся условиях просто не может себе позволить.

В отличие от 2014-го года сейчас ситуация в энергетике ещё более жёсткая – уже нет варианта того, что в случае неудачи с углём из далёких ЮАР или Австралии «резервный уголёк» можно будет получить из «ЛДНР». И потому эта ситуация требует от власти грамотных и практичных ответов на новые вызовы, возникшие после решения СНБО от 15 марта о полной блокаде торговли с неконтролируемыми районами.