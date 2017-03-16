Блокадные колики у сытых европейцев

Наконец-то французские «миротворцы» и Представительство ЕС в Украине показали не только за столом переговоров и на уровне заявлений, а на практике, то, о чём официальная украинская власть упорно стеснялась сказать открыто. Их приоритет - умиротворение на Донбассе ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. А у нашей страны - задача другая: урегулировать конфликт так, как этого требуют НАШИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ.

Чувствуете разницу? Они всё время твердили: «Поддерживаем всё что угодно, лишь бы не стреляли. И пусть «Минск» этой цели не достиг, но всё-таки красивая обёртка - и стрелять должны прекратить, и выборы провести и интересы местного населения учесть». Да ещё и периодически пытались вызывать на ковёр украинскую власть - мол, недостаточно радения выявляют по выполнению Минска!!

Другими словами, практически всё время заставляли нас игнорировать выведенное Черчиллем правило: тот, кто между войной и позором выбирает позор, получит и войну, и позор. Очередная попытка заставить нас выбрать позорный «мир» последовала после решения СНБО о прекращении грузопотока в ОРДЛО.

Запрет перевозки грузов в ОРДЛО показал две вещи. Во-первых, мы с европейцами, которые миротворцы-во-чтобы-это-ни-стало, вполне можем занять противоположные позиции по принципиальным вопросам конфликта на Донбассе. Потому что у нас двуединая главная задача - 1) выстоять и 2) победить в противостоянии с таким серьёзным врагом, как Россия Путина. А не искать компромисс с этим врагом любой ценой. По принципу - «лишь бы тишина была, лишь бы не стреляли».

Вот так и получилось, что СНБО в среду принимает абсолютно правильное решение. И в ответ на «национализацию» украинских предприятий в «ДНР-ЛНР», на выдачу властями этих территорий неких паспортов с дальнейшим признанием этих бумажек руководством РФ прекращает любой грузопоток с ОРДЛО.

Дальше пусть снабжает эти территории тот, кто их с 2014-го контролирует, обеспечивает и использует против нас на все 100% - Российская Федерация. Это, кстати, и международное право чётко регулирует: кто территорию оккупировал/аннексировал - тот её и обеспечивает. С Крымом Москва это правило безоговорочно выполняет. С «ЛДНР» всё пытается на украинский бюджет переложить часть расходов по обеспечению территорий, которые Украина не контролирует. Мол, Россия тут ни при чём - это внутренний украинский конфликт. Вот пусть Украина и обеспечивает своих граждан всем необходимым. С этим российским подходом полностью солидарны европейцы - пусть Украина кормит Донбасс. В том числе ОРДЛО. Не беда, что она эти районы по факту не контролирует - формально-то они Украине принадлежат…

И вот теперь Украина с помощью решения о полном запрете грузоперевозок со своей территории на территории, контролируемые и обеспечиваемые (не полностью, но в основном) страной-оккупантом, собственно, приближает ситуацию к канонам международного права. Перефразируя известную поговорку, «кто территорию оккупировал, тот её и харчует». Однако западные умиротворители России испугались того, что Москва решением Киева и соответственно возросшей нагрузкой на свой бюджет будет недовольна. И ответит своим постоянным козырем - резкой эскалацией насилия на Донбассе. А ведь во Франции той же на носу уже выборы непростые. Да и все остальным европейцам страсть как не хочется взрывов насилия на надоевшем проблематичном Donbass`е.

Вот и выступили со своими извечными обеспокоенностями против решения Киева и МИД Франции, и Представительство ЕС в Украине. Безусловный позитив этих демаршей как раз и есть в том, что наши ситуативные попутчики сами показали чётче некуда: им ключевые устремления Украины побоку тогда, когда мы решительно защищаем свои интересы, но портим благоприятное впечатление от давно истлевшего костюмчика минской швейной фабрики «Нормандский формат».