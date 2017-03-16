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Блокадные колики у сытых европейцев
16.03.2017 19:02
Наконец-то французские
«миротворцы» и Представительство
ЕС в Украине показали
не только за столом переговоров и на уровне заявлений, а на практике, то, о чём
официальная украинская власть упорно стеснялась сказать открыто. Их приоритет -
умиротворение на Донбассе ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. А у нашей страны - задача другая:
урегулировать конфликт так, как этого требуют НАШИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ.
Чувствуете
разницу? Они всё время твердили: «Поддерживаем всё что угодно, лишь бы не
стреляли. И пусть «Минск» этой цели не достиг, но всё-таки красивая обёртка - и
стрелять должны прекратить, и выборы провести и интересы местного населения
учесть». Да ещё и периодически пытались вызывать на ковёр украинскую власть -
мол, недостаточно радения выявляют по выполнению Минска!!
Другими
словами, практически всё время заставляли нас игнорировать выведенное Черчиллем
правило: тот, кто между войной и позором выбирает позор, получит и войну, и
позор. Очередная попытка заставить нас выбрать позорный «мир» последовала после
решения СНБО о прекращении грузопотока в ОРДЛО.
Запрет
перевозки грузов в ОРДЛО показал две вещи. Во-первых, мы с европейцами, которые
миротворцы-во-чтобы-это-ни-стало, вполне можем занять противоположные позиции
по принципиальным вопросам конфликта на Донбассе. Потому что у нас двуединая
главная задача - 1) выстоять и 2) победить в противостоянии с таким серьёзным
врагом, как Россия Путина. А не искать компромисс с этим врагом любой ценой. По
принципу - «лишь бы тишина была, лишь бы не стреляли».
Вот так
и получилось, что СНБО в среду принимает абсолютно правильное решение. И в
ответ на «национализацию» украинских предприятий в «ДНР-ЛНР», на выдачу
властями этих территорий неких паспортов с дальнейшим признанием этих бумажек
руководством РФ прекращает любой грузопоток с ОРДЛО.
Дальше
пусть снабжает эти территории тот, кто их с 2014-го контролирует, обеспечивает
и использует против нас на все 100% - Российская Федерация. Это, кстати, и
международное право чётко регулирует: кто территорию оккупировал/аннексировал -
тот её и обеспечивает. С Крымом Москва это правило безоговорочно выполняет. С
«ЛДНР» всё пытается на украинский бюджет переложить часть расходов по
обеспечению территорий, которые Украина не контролирует. Мол, Россия тут ни при
чём - это внутренний украинский конфликт. Вот пусть Украина и обеспечивает
своих граждан всем необходимым. С этим российским подходом полностью солидарны
европейцы - пусть Украина кормит Донбасс. В том числе ОРДЛО. Не беда, что она
эти районы по факту не контролирует - формально-то они Украине принадлежат…
И вот
теперь Украина с помощью решения о полном запрете грузоперевозок со своей
территории на территории, контролируемые и обеспечиваемые (не полностью, но в
основном) страной-оккупантом, собственно, приближает ситуацию к канонам
международного права. Перефразируя известную поговорку, «кто территорию
оккупировал, тот её и харчует». Однако западные умиротворители России
испугались того, что Москва решением Киева и соответственно возросшей нагрузкой
на свой бюджет будет недовольна. И ответит своим постоянным козырем - резкой
эскалацией насилия на Донбассе. А ведь во Франции той же на носу уже выборы
непростые. Да и все остальным европейцам страсть как не хочется взрывов насилия
на надоевшем проблематичном Donbass`е.
Вот и выступили со своими извечными обеспокоенностями против решения Киева и МИД Франции, и Представительство ЕС в Украине. Безусловный позитив этих демаршей как раз и есть в том, что наши ситуативные попутчики сами показали чётче некуда: им ключевые устремления Украины побоку тогда, когда мы решительно защищаем свои интересы, но портим благоприятное впечатление от давно истлевшего костюмчика минской швейной фабрики «Нормандский формат».
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