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Разрубить блокадный узел
15.03.2017 16:48
Власть, наконец, предельно чётко обозначила, как и чем страна будет торговать с не контролируемыми территориями. И решила: пока никак - полностью приостановив любые грузовые перевозки через линию разграничения.
До этого момента вместо власти ситуацию с торговлей между Украиной и неконтролируемыми территориями на Донбассе почти два месяца, с 25 января, пытались определять политически и бизнес-мотивированные участники несанкционированной и избирательной блокады. И за это время вследствие проактивной позиции блокадников и пассивной позиции власти ситуация и в экономике страны, и в политической ей жизни обострилась настолько, что срочно пришлось принимать антикризисное решение на уровне СНБО.
И поскольку «гордиев узел» из конфликтов вокруг этой избирательной блокады завязался уже туже некуда, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил его просто разрубить. Приняв решение приостановить перемещение любых грузов через линию столкновения. Исключение сделано лишь для гуманитарных грузов и для личных вещей пересекающих линию разграничения.
То, почему это решение стало вынужденным и единственно возможным в данной ситуации шагом, объяснил секретарь СНБО Турчинов. Он заявил о резкой эскалации российской агрессии против Украины и о насильственном захвате украинских предприятий, расположенных на территории ОРДЛО.
«Осознавая обострение угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированное сознательными действиями террористов, и учитывая то, что РФ начала на государственном уровне признавать "документы" самопровозглашенных республик, с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности Украины СНБО решил прекратить перемещение грузов через линию столкновения», - сказал Турчинов после окончания заседания СНБО.
Это решение, решил Совет, будет действовать временно: до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года (всеобъемлющее прекращение огня и отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами). А также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий.
Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины с участием Службы безопасности Украины было поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию столкновения железнодорожными и автомобильными путями.
И в Государственной пограничной службе Украины оперативно отчитались, что любые грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе с 13.00 среды прекращены. Как уточнил спикер погранведомства Олег Слободян, это решение не касается мирных граждан, которые перевозят в небольших количествах продукты питания и личные вещи.
Помимо названных Турчиновым факторов, решение о полной остановке перевозки грузов через линию столкновения было принято СНБО ещё и с учётом вчерашнего инцидента возле Славянска с прорывом автоколонны блокадников через блокпост и столкновений блокадников во главе с депутатом Парасюком с полицией. По данным правоохранителей, в конфликте пострадали 7 работников полиции. И по факту нападения блокадников на полицейских было открыто уголовное производство.
А коллеги Парасюка (и по парламенту, и по участию в АТО) «народофронтовцы» Юрий Береза и Андрей Тетерук призвали Генпрокуратуру дать юридическую оценку действиям Парасюка в инциденте с нападением на полицейских и внести в ВР представление о снятии неприкосновенности с этого депутата.
??Кроме того, Береза обратился ко всем добровольцам с призывом не воевать друг с другом: «Подумайте, если сейчас благодаря вашим действиям эти ребята пойдут из полиции, здесь будет полиция Путина, и других вариантов нет».
После решения, принятого сегодня СНБО, инициаторам блокады придётся свернуть свою активность - контроль над ситуацией перешёл к власти. И, как показали вчерашние события с «автоколонной Парасюка», она будет удерживать его достаточно жёстко.
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