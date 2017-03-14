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ЗАО «Суд» выбирает правление
14.03.2017 13:59
На открывшемся сегодня XІV внеочередном съезде судей Украины членов Высшего совета правосудия выбирают как судьи с хорошей репутацией, так и принимавшие неправомерные решения во время Революции достоинства. Также среди 323 делегатов съезда есть и те, кто «стал делегатами на съезд благодаря манипуляциям и хитростям», заявляет движение «Честно».
И судьи Майдана и «комбинаторы-махинаторы» отлично знают, зачем всеми правдами и неправдами пробивались на этот съезд - именно избранный с их участием Высший совет правосудия (ВСП) будет принимать окончательное решение об увольнении, назначении или наказании судей.
В частности, будут выбирать членов ВСП 12 судей, выносивших приговоры активистам Майдана. Одни лишали водительских прав активистов, участвовавших в автопробеге к резиденции Януковича. Другие принимали решения о запрете мирных собраний во время событий зимы 2013-2014 годов, об арестах и содержании под стражей участников мирных акций протеста.
Один из судей Майдана Александр Федюк, как оказалось, вообще ожидает решения Высшего совета правосудия о собственном увольнении - за нарушения присяги судьи. Однако это не помешает ему как делегату съезда также проголосовать за новых членов в состав ВСП.
Впрочем, как выяснили активисты, и среди 44 кандидатов на шесть кресел в ВСП дела обстоят ещё хуже: тут каждый третий из претендентов - с сомнительной репутацией или недобропорядочный.
Фактически этот съезд стал настоящим зеркалом, показывающим состояние дел в судебной системе. Как свидетельствуют данные движения «Честно», судебная каста успешно переориентировалась после Евромайдана. И сейчас на тех же самых принципах, что и раньше, обслуживает интересы власти.
К примеру, на днях «Честно» опубликовало информацию о судье, который в суде первой инстанции рассматривал самое резонансное дело последнего времени - дело Насирова. Это судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник. Еще десять лет назад он был назначен впервые на должность судьи Соломенского суда Киева, где до сих пор работает бессрочно.
Ранее этот судья принял целый ряд неправосудных решений. Так, по информации Украинского Хельсинского союза, он незаконно лишил собственности на квартиру человека, которую получил эту квартиру по завещанию. По итогам 2015 года Бобровник получил антипремию "Чертополох года" от Украинского Хельсинского союза по правам человека. Как сказано в отчете организации, он признан "самым наглым судьей правонарушителем", который "на протяжении 2013-2014 годов принимал неправосудные решения, повлекшие тяжкие последствия".
Куда более резонансным стало решение Бобровника в январе 2016 года о закрытии уголовного производства, в рамках которого Юрию Иванющенко было сообщено о подозрении о хищении Киотских миллионов. Интересно, что как утверждает журналист-расследователь Владимир Бойко, судья Бобровник также рассматривает все обращения НАБУ в Соломенский суд и регулярно принимает решения в пользу бюро. Поэтому СМИ утверждали о его лояльности к НАБУ и даже о якобы открытом против него деле.
Вообщем, видим, что и при нынешней власти, как и при всех предыдущих режимах и судья Бобровник и подобные ему «служители Фемиды» (такие как судьи Майдана) чувствуют себя закрытой от постороннего контроля закрытой кастой. Которая сегодня собралась для того, чтобы избрать себе высшее руководство. Это новое руководство обязано будет следить и за обустройством дальнейшей комфортной жизни членов этой касты, и за обеспечением неприкосновенности их персон и их «судебного бизнеса».
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