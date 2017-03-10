|
|
|
Автор
Кнопки
|
Мина под бронепоезд Садового
10.03.2017 07:44
Те, кто уверяют, что рейтинг Андрея Садового и его «Самопомощи» уронил вниз громко (и, надо признать, грамотно) распиаренный скандал с «мусорной бесхозяйственностью» львовского мэра, правы лишь частично. Потому что по политическим перспективам амбициозного Садового бьёт не только раскрутка месседжа «Садовой - негожий хозяин», но и чрезмерная «хозяйственность» на местах тех, кого он не осмотрительно понабирал в свою партию и кому вручил на местных выборах в 2015 году свое партийное знамя.
Извечная и непреодолимая проблема появляющихся на каждых выборах партий нового типа в том, что бизнес-подход в их деятельности со временем становится доминирующим. Понятно, что по-другому и быть не может: в поезд «нового типа», имеющий реальные шансы в предвыборной гонке домчаться до финишного семафора, раз за разом набивается куча народу. Среди которого попадаются самые разные люди, порой весьма далёкие от лидера новоявленной парструктуры, его целей, задач и видения себя в политическом процессе. В результате страна получает не партию действительно нового типа, а типа новую партию.
На предыдущих парламентских выборах-2012 нишу «типа новой» партии занял Кличко со своим «Ударом». Общество требовало новой «третьей силы» в добавок к опостылевшим «регионалам» и бютовцам - оно эту силу получило. Символичное третье место обновленцев «Удара» с 14% на фоне двух «старообрядческих» политсил - результат грамотного удовлетворения потребностей электорального рынка.
В результате, пройдя полный бизнес-цикл становления своей партии, Кличко совершенно логично увенчал свою политическую карьеру креслом киевского градоначальника, а саму партию слил с политсилой президента, что в общем-то для него и для других бенефициаров «Удара» стало выгодной сделкой.
У Андрея Садового как преемника Кличко в качестве лидера «типа новой партии» горизонт амбиций мэрством в мегаполисе не ограничивается. Для него это лишь уже имеющаяся и стартовая площадка для реализации далеко идущих планов премьерского и президентского масштаба. И стремление Садового играть в долгую - это безусловный плюс ему как к политику.
Первым шагом стало удачное выступление партии львовского мэра на киевских выборах. Вот что значил раскрученный образ Садового как успешного хозяйственника и европейского менеджера нового образца. Закрепление достигнутого - это успех на парламентских выборах-2014. Где очередная «типа новая партия» успешно удовлетворила запрос общества на альтернативную старым и качественно новую политсилу. И снова, как и предыдущая «типа новая партия» Кличко, партия Садового «Самопомощь» занимает почётное третье место (правда, набрав уже не 14, а 11%). Шаг третий - успешное выступление на местных выборах 2015 года. Практически во всех регионах страны «Самопомощь» показала весьма достойный результат.
А потом - всё. Потому что, с одной стороны, напуганные успехами львовского неофита мастодонты нанесли Садовому мощнейший удар, буквально закопав амбиции «местного талантливого хозяйственника» в горах мусора. А с другой - вовсю начали сказываться негативные последствия того самого «эффекта 5%-го шлагбаума». Например, наспех сформированные региональные отделения, когда франшизу «Самопомощи» отдавали в разные руки (не обязательно, чтобы хорошие - главное, чтобы у покупателя деньги были). О том, чтобы новоявленные члены «Самопомощи» соответствовали задекларированным ценностям партии, речь шла в самую последнюю очередь. Чаще главными критериями отбора была личная симпатия главы партии к соискателям позиций региональных лидеров, способность выстроить и профинансировать локальный предвыборный штаб, быть новым лицом на политическом небосклоне региона. Вот и все условия.
И такие люди находились, ведь в 2014-2015 годах всё шло по нарастающей. Но это оказалось миной замедленного действия, которая пустила под откос летящий к новым победам бронепоезд Садового.
Сразу после окончания этой бурной экспансии, когда и нужно было переходить к систематической работе, качественному, а не количественному расширению, и начали вылезать, как говорят компьютерщики, разного рода «баги». Связанные с тем, что «Самопомощь» изначально создавалась и развивалась как бизнес-проект, этакая «пирамида». Лишь на уровне Верховной Рады удалось придерживаться заданной лидером партии генеральной линии не-вхождения партии во власть (даже входя в правящую коалицию, «Самопомощи» удавалось играть роль критического попутчика - так Сартр говорил о своём отношении к психоанализу).
Зато в регионах приобретатели франшизы «Самопомощи» не заморачивались подобными «глупостями». И предпочитали ковать железо, не отходя в то же время и от партийной кассы. Так появились феноменальные союзы «ужей» (из вчерашней и сегодняшней власти) и вроде как «оппозиционных ежей» из «Самопомощи».
В последнее время попадается немало сообщений о крайне интересной хозяйственной деятельности партии Садового из Днепра. Для понимания - в Днепре «Самопомощь» вошла в коалицию с «Укропом» и осколком Оппозиционного блока. А вот и история из ряда публикаций. В частности - издания «Деловая столица». Получив на местных выборах неполные 6% и пять мандатов, «Самопомощь», тем не менее, смогла заполучить для своего лидера в Днепре Вячеслава Мишалова кресло секретаря городского совета. А именно секретарь, да еще и глава бюджетного комитета горсовета - ключевые люди в решении финансовых вопросов жизни мегаполиса. И тут попадание оказалось прямо в точку: глава бюджетного комитета горсовета по фамилии Хмельников - тоже из партии Андрея Садового.
Цитата: «Филатов и Мишалов - ситуативные союзники, их функции четко разделены. Филатов усердно работает на свой рейтинг, запаковывая различные городские проекты в правильную пиар-обертку, в то время как Мишалов обеспечивает голоса в горсовете, а также управляет львиной долей городских финансов». Казалось бы, можно только восхищаться молодым бизнесменом, лидером местной «Самопомощи» Мишаловым, который смог конвертировать весьма скромный результат партии на выборах в Днепре в столь мощные позиции в городе.
Однако тут же оказывается, что вся история с вхождением «Самопомощи» во власть в Днепре является настоящим вызовом и угрозой для имиджа партии. Отец секретаря городского совета - известный в городе девелопер и застройщик, который (как было бы сделано в странах с развитой политической культурой и традициями) не отходит от любых дел с бюджетными деньгами с избранием сына на высокий пост, а напротив к ним, к этим делам, активно приступает. При этом фактор явного конфликта интересов и нанесения возможного имиджевого ущерба попросту игнорируется.
Информация о выделении бюджетных средств на фирмы Дмитрия Мишалова за выполнение разного рода работ мелькают в СМИ словно фронтовые сводки. И суммы в этих сводках порой фигурируют астрономические. Указывается, например, что компания "Завод Мастер-Профи", принадлежащая отцу Вячеслава Мишалова, получила бюджетные 177,7 млн. грн. на капитальный ремонт Центрального моста, а в целом за один только далеко не полный год нахождения Вячеслава Мишалова в кресле секретаря горсовета, помимо денег на ремонт главного моста города, структуры его отца получили порядка 466 млн. бюджетных средств на строительство и ремонт объектов городской инфраструктуры. «Теперь отца главы горсовета Дмитрия Мишалова называют настоящим тендерным королем города», резюмирует «ДС».
Впрочем, если убрать красивую обёртку «тендерного королевства» - получим обычный бизнес на преференциях и доступе к административному ресурсу. Ничего нового в этом смысле представители «типа новой партии» не производят. Ну масштаб несколько размашистее, чем у «папередников», да всяких конспиративных заморочек не особо много, а в остальном - где-то это всё мы уже видели.
Впрочем, есть большие сомнения в том, что Андрей Садовой строил свою партию для того, чтобы угробить её такого рода коррупционными скандалами. У него после «мусорной атаки» и так дела, откровенно говоря, не ахти. А тут ещё однопартийцы «радуют» коррупционными кейсами местного разлива. Тут - фактическое признание на всю страну, что никакой партии «Самопомощь» нет. А есть некий виртуальный проект, клуб по интересам, в котором, возможно, в разных направлениях перетекают какие-то финансовые средства. Например, за игнорирование подобных фактов со стороны львовского офиса «Самопомощи». Но не более.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада Вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый Кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича Рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки Свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.