Мина под бронепоезд Садового

Те, кто уверяют, что рейтинг Андрея Садового и его «Самопомощи» уронил вниз громко (и, надо признать, грамотно) распиаренный скандал с «мусорной бесхозяйственностью» львовского мэра, правы лишь частично. Потому что по политическим перспективам амбициозного Садового бьёт не только раскрутка месседжа «Садовой - негожий хозяин», но и чрезмерная «хозяйственность» на местах тех, кого он не осмотрительно понабирал в свою партию и кому вручил на местных выборах в 2015 году свое партийное знамя.

Извечная и непреодолимая проблема появляющихся на каждых выборах партий нового типа в том, что бизнес-подход в их деятельности со временем становится доминирующим. Понятно, что по-другому и быть не может: в поезд «нового типа», имеющий реальные шансы в предвыборной гонке домчаться до финишного семафора, раз за разом набивается куча народу. Среди которого попадаются самые разные люди, порой весьма далёкие от лидера новоявленной парструктуры, его целей, задач и видения себя в политическом процессе. В результате страна получает не партию действительно нового типа, а типа новую партию.

На предыдущих парламентских выборах-2012 нишу «типа новой» партии занял Кличко со своим «Ударом». Общество требовало новой «третьей силы» в добавок к опостылевшим «регионалам» и бютовцам - оно эту силу получило. Символичное третье место обновленцев «Удара» с 14% на фоне двух «старообрядческих» политсил - результат грамотного удовлетворения потребностей электорального рынка.

В результате, пройдя полный бизнес-цикл становления своей партии, Кличко совершенно логично увенчал свою политическую карьеру креслом киевского градоначальника, а саму партию слил с политсилой президента, что в общем-то для него и для других бенефициаров «Удара» стало выгодной сделкой.

У Андрея Садового как преемника Кличко в качестве лидера «типа новой партии» горизонт амбиций мэрством в мегаполисе не ограничивается. Для него это лишь уже имеющаяся и стартовая площадка для реализации далеко идущих планов премьерского и президентского масштаба. И стремление Садового играть в долгую - это безусловный плюс ему как к политику.

Первым шагом стало удачное выступление партии львовского мэра на киевских выборах. Вот что значил раскрученный образ Садового как успешного хозяйственника и европейского менеджера нового образца. Закрепление достигнутого - это успех на парламентских выборах-2014. Где очередная «типа новая партия» успешно удовлетворила запрос общества на альтернативную старым и качественно новую политсилу. И снова, как и предыдущая «типа новая партия» Кличко, партия Садового «Самопомощь» занимает почётное третье место (правда, набрав уже не 14, а 11%). Шаг третий - успешное выступление на местных выборах 2015 года. Практически во всех регионах страны «Самопомощь» показала весьма достойный результат.

А потом - всё. Потому что, с одной стороны, напуганные успехами львовского неофита мастодонты нанесли Садовому мощнейший удар, буквально закопав амбиции «местного талантливого хозяйственника» в горах мусора. А с другой - вовсю начали сказываться негативные последствия того самого «эффекта 5%-го шлагбаума». Например, наспех сформированные региональные отделения, когда франшизу «Самопомощи» отдавали в разные руки (не обязательно, чтобы хорошие - главное, чтобы у покупателя деньги были). О том, чтобы новоявленные члены «Самопомощи» соответствовали задекларированным ценностям партии, речь шла в самую последнюю очередь. Чаще главными критериями отбора была личная симпатия главы партии к соискателям позиций региональных лидеров, способность выстроить и профинансировать локальный предвыборный штаб, быть новым лицом на политическом небосклоне региона. Вот и все условия.

И такие люди находились, ведь в 2014-2015 годах всё шло по нарастающей. Но это оказалось миной замедленного действия, которая пустила под откос летящий к новым победам бронепоезд Садового.

Сразу после окончания этой бурной экспансии, когда и нужно было переходить к систематической работе, качественному, а не количественному расширению, и начали вылезать, как говорят компьютерщики, разного рода «баги». Связанные с тем, что «Самопомощь» изначально создавалась и развивалась как бизнес-проект, этакая «пирамида». Лишь на уровне Верховной Рады удалось придерживаться заданной лидером партии генеральной линии не-вхождения партии во власть (даже входя в правящую коалицию, «Самопомощи» удавалось играть роль критического попутчика - так Сартр говорил о своём отношении к психоанализу).

Зато в регионах приобретатели франшизы «Самопомощи» не заморачивались подобными «глупостями». И предпочитали ковать железо, не отходя в то же время и от партийной кассы. Так появились феноменальные союзы «ужей» (из вчерашней и сегодняшней власти) и вроде как «оппозиционных ежей» из «Самопомощи».

В последнее время попадается немало сообщений о крайне интересной хозяйственной деятельности партии Садового из Днепра. Для понимания - в Днепре «Самопомощь» вошла в коалицию с «Укропом» и осколком Оппозиционного блока. А вот и история из ряда публикаций. В частности - издания «Деловая столица». Получив на местных выборах неполные 6% и пять мандатов, «Самопомощь», тем не менее, смогла заполучить для своего лидера в Днепре Вячеслава Мишалова кресло секретаря городского совета. А именно секретарь, да еще и глава бюджетного комитета горсовета - ключевые люди в решении финансовых вопросов жизни мегаполиса. И тут попадание оказалось прямо в точку: глава бюджетного комитета горсовета по фамилии Хмельников - тоже из партии Андрея Садового.

Цитата: «Филатов и Мишалов - ситуативные союзники, их функции четко разделены. Филатов усердно работает на свой рейтинг, запаковывая различные городские проекты в правильную пиар-обертку, в то время как Мишалов обеспечивает голоса в горсовете, а также управляет львиной долей городских финансов». Казалось бы, можно только восхищаться молодым бизнесменом, лидером местной «Самопомощи» Мишаловым, который смог конвертировать весьма скромный результат партии на выборах в Днепре в столь мощные позиции в городе.

Однако тут же оказывается, что вся история с вхождением «Самопомощи» во власть в Днепре является настоящим вызовом и угрозой для имиджа партии. Отец секретаря городского совета - известный в городе девелопер и застройщик, который (как было бы сделано в странах с развитой политической культурой и традициями) не отходит от любых дел с бюджетными деньгами с избранием сына на высокий пост, а напротив к ним, к этим делам, активно приступает. При этом фактор явного конфликта интересов и нанесения возможного имиджевого ущерба попросту игнорируется.

Информация о выделении бюджетных средств на фирмы Дмитрия Мишалова за выполнение разного рода работ мелькают в СМИ словно фронтовые сводки. И суммы в этих сводках порой фигурируют астрономические. Указывается, например, что компания "Завод Мастер-Профи", принадлежащая отцу Вячеслава Мишалова, получила бюджетные 177,7 млн. грн. на капитальный ремонт Центрального моста, а в целом за один только далеко не полный год нахождения Вячеслава Мишалова в кресле секретаря горсовета, помимо денег на ремонт главного моста города, структуры его отца получили порядка 466 млн. бюджетных средств на строительство и ремонт объектов городской инфраструктуры. «Теперь отца главы горсовета Дмитрия Мишалова называют настоящим тендерным королем города», резюмирует «ДС».

Впрочем, если убрать красивую обёртку «тендерного королевства» - получим обычный бизнес на преференциях и доступе к административному ресурсу. Ничего нового в этом смысле представители «типа новой партии» не производят. Ну масштаб несколько размашистее, чем у «папередников», да всяких конспиративных заморочек не особо много, а в остальном - где-то это всё мы уже видели.

Впрочем, есть большие сомнения в том, что Андрей Садовой строил свою партию для того, чтобы угробить её такого рода коррупционными скандалами. У него после «мусорной атаки» и так дела, откровенно говоря, не ахти. А тут ещё однопартийцы «радуют» коррупционными кейсами местного разлива. Тут - фактическое признание на всю страну, что никакой партии «Самопомощь» нет. А есть некий виртуальный проект, клуб по интересам, в котором, возможно, в разных направлениях перетекают какие-то финансовые средства. Например, за игнорирование подобных фактов со стороны львовского офиса «Самопомощи». Но не более.