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«Гибридные» санкции против Сбербанка
09.03.2017 17:34
Сколько времени потребуется Нацбанку Украины для того, чтобы поставить вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанка России в Украине - ПАО "Сбербанк"?
Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд.
Ведь еще 7 марта появилась информация о том, что российский «Сбер» начал работать с клиентами, предъявляющими паспорта «ДНР-ЛНР». Причем её сообщили официальные структуры: пресс-служба госбанка РФ и государственное информационное агентство ТАСС.
В тот же день Национальный банк Украины достаточно размыто отреагировал на эту информацию о готовности Сбербанка РФ осуществлять обслуживание лиц-владельцев "паспортов" непризнанных республик. «В случае подтверждения этой информации, НБУ будет инициировать перед СНБО вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанка России в Украине - ПАО "Сбербанк"", - заявили в НБУ.
Интересно, какое ещё подтверждение информации об обслуживании обладателей «паспортов» «ДНР-ЛНР» нужно Нацбанку для того, чтобы таки внести вопрос о санкциях против дочерней структуры Сбербанка России в Украине - ПАО "Сбербанк"? Ведь в сообщении пресс-службы российского банка сказано максимально чётко: «На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка».
Объясняется так же прямо и то, почему этого не было сделано сразу после появления 18 февраля указа Путина "О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". «С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа удостоверяющего личность новых видов паспортов», - сказали в пресс-службе банка.
Итак, ситуация предельно проста: госбанк России обслуживает обладателей «паспортов» непризнанных республик - значит, против его дочерней структуры в Украине должны быть введены санкции. Это как раз тот случай, когда промедление с ответной реакцией не допустимо и влечёт за собой целый комплекс негативных последствий для Украины.
Однако Нацбанк теряет время, затягивая с обращением в СНБО. Зато некоторые члены СНБО своё отношение к будущему обращению Нацбанка уже высказали. К примеру, министр внутренних дел Аваков заявил эмоционально: «НАФИГ С ПЛЯЖА! Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных ДНР и ЛНР. Банк, поддерживающий действия за рамками международного права. Банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом - признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий - не может вести работу в Украине! Сбербанк России будет принимать в залоги украденное у Украинского государства и частных лиц собственность в дэнээре, выдавать за это кредиты??? И при этом работать и в Украине?!»
Однако вопрос о том, какие именно санкции СНБО будут введены против украинской дочки российского банка, остаётся открытым. С учётом того, что за три года после победы Евромайдана власть так и не применила никаких санкций против ПАО «Сбербанк», есть большая вероятность того, что и в этот раз она с ходу не воспользуется призывом «нафиг с пляжа!»
Но отреагировать в этот раз на откровенно не дружественные по отношению к Украине действия российского «Сбера» ей всё-таки придётся. Промолчать и позволить его украинской дочке и дальше вести business as usual - это будет слишком даже с учётом всех странностей ведущейся против нашей страны «гибридной» войны.
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