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Антикоррупция.UA: не умением, так числом
02.03.2017 10:58
Как в Советском Союзе пели о том, что «в области балета мы впереди планеты всей», так и в «успешной» борьбе с коррупцией мы тоже оказались впереди всего СНГ и всей Восточной Европы. В нашей стране больше всего антикоррупционных органов - целых шесть (при том, что в маленькой Грузии всего один, а в огромной России - аж три).
Об этом говорится в проекте "Громадського", который охватывает Украину, Россию, Беларусь, Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан.
Многочисленное отечественное антикоррупцинное воинство, как видно, своей многочисленностью отчаянно пугает украинцев. Поэтому они, дрожа и озираясь, «на лапу» отдают последнее - средний размер взятки в Украине составляет 1350 евро при средней зарплате в 144 евро.
Тут мы за три года не прекращающейся борьбы с коррупцией ни на йоту не ушли от России - там средний размер взятки составляет 3200 евро при средней зарплате в 493 евро… Ну и что - зато мы делаем ракеты. То есть, антикоррупционные конторы.
Думается, если б география исследования была пошире, то по количеству антикоррупционных учреждений мы могли бы переплюнуть не только Россию и Восточную Европу, но и ещё много-много стран Азии, Африки и Латинской (а равно Южной и Северной) Америки.
Ноу-хау наших антикоррупционеров эпохи после Евромайдана в том и состоит, что коррупцию надо бить не умением, а числом. Поэтому, чтобы гарантированно оказаться впереди планеты всей в клонировании антикоррупционных «редутов», наши антикоррупционеры готовят почву для создания ещё и антикоррупционного суда. Как признался на днях руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, он поддерживает «создание антикоррупционного суда на этом этапе в Украине для завершения построения логической вертикали антикоррупционных органов. Без такого суда в худшем сценарии развития событий может случиться что нам с НАБУ останется только слушать Rolling Stones "I can not get no satisfaction" и ждать, ждать, ждать ...».
Настораживает то, что при начале работы САП и НАБУ и Холодницкий, и его коллега Сытник наперебой уверяли, что у них вполне достаточно имеющихся ресурсов для того, чтобы эффективно побороть коррупцию. Сегодня свою антикоррупционную пирамиду они хотят увенчать специализированным судом. Но где гарантия того, что для успешной борьбы с коррупцией такой суд окажется, действительно, последним в этой «креативной цепочке»? Раз уж взялись плодить антикоррупционные структуры - зачем останавливаться?
То, что спустя три года после победы Евромайдана борьба с коррупцией в Украине идёт неправильным путём, регулярно подтверждают исследования авторитетных организаций. Так, по Индексу восприятия коррупции, который ежегодно определяет международная организация Transparency International, Россия и Украина занимают 131 место. При том, что Грузия, в которой только одна антикоррупционная организация, занимает 44 место.
А в рейтинге самых коррумпированных стран в Европе и Центральной Азии, составленном в ноябре прошлого года этой международной организацией по борьбе с коррупцией Украина заняла далеко не почётное первое место.
Да и внутри страны, прямо пропорционально росту числа антикоррупционных полков уменьшается энтузиазм «маленьких украинцев» по поводу успехов их работы. Так, свыше 70% украинцев убеждены, что уровень коррупции в стране не снизился, а 86% негативно оценили попытки нынешних украинских властей искоренить коррупцию.
Больше всего соотечественники разочаровались в эффективности работы флагмана антикоррупционной эскадры - НАБУ, на которое возлагались большие ожидания. По данным недавнего соцопроса, менее одного процента украинцев считают успешной работу этого бюро. При этом почти 55% респондентов уверены, что антикоррупционная реформа провалилась. Но разве это повод останавливаться в создании очередных антикоррупционных структур? Это ж такой веселый аттракцион - каждый раз с новыми играми-обещаниями, новыми бюджетами…
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