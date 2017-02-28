Фирташа таки заставили платить

Пока те, кому интересно развитие «дела Фирташа» в Австрии внимательно следили за перипетиями задержания-отпускания-и снова задержания украинского олигарха в Вене, произошло важное событие, связанное с бизнесом «венского узника» на родине. Оно очень значимо - принадлежащие группе Фирташа-Лёвочкина облгазы, наконец-то заставили платить за транспортировку газа. Соответствующее постановление подписал на прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман. В нём премьер обязал Министерство энергетики и угольной промышленности до 1 декабря этого года перейти на договора аренды газораспределительной системы.

Таким образом, начатая правительством Николая Азарова в 2012 году история бесплатного использования газораспределительных систем Украины частными облгазами, наконец, близится к своему логическому финалу. Из-за этого аттракциона невиданной щедрости «папередника» Гройсмана за чужой (государственный счет) по подсчётам народного депутата Найема бюджет страны ежедневно недополучает 1,3 млн гривен.

Решающий шаг по исправлению ситуации был сделан в апреле 2015-го. Когда Рада с подачи тогдашнего Кабмина Яценюка приняла Закон "О рынке природного газа".

Перед голосованием за него Яценюк заявил: «У нас, оказывается, практически все газораспределительные сети - это государственная собственность. И по странному стечению обстоятельств облгазы, которые принадлежат группе Фирташа-Левочкина бесплатно пользуются всеми газораспределительными сетями, которые находятся в госсобственности. Правительство требует принятия соответствующего закона, который предусматривает исключительное право пользования такими газораспределительными сетями на платной основе. Деньги платите государству!».

В результате принятый Радой новый закон запретил отдавать газораспределительные системы, владельцем которых является государство, в пользование на праве так называемого хозяйственного ведения, то есть, бесплатно. Однако, как видим и после принятия этой законодательной нормы не удалось сразу заставить облгазы платить за пользование «трубой». Почти два года ГРС продолжали находиться в бесплатном использовании частных облагзов. И лишь теперь принадлежащие Фиршашу-Лёвочкину компании прекратят, наконец, бесплатно «юзать» государственные ГРС - счёт «наюзанного» с 2012 года идёт на миллиарды...