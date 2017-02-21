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Снятие блокады: дело двинулось к компромиссу
21.02.2017 15:40
Спустя без малого месяц после начала блокады на Донбассе, правительство начало предлагать реалистичные варианты урегулирования ситуации.
Сначала министр внутренних дел Аваков в интервью агентству «Интерфакс-Украина» предложил составить чёткий и строго ограниченный реестр товаров, которыми допускается торговля с не контролируемыми территориями: «Нужно ввести ограничения, которые будут четко очерчивать товарооборот. Это критический перечень товаров для обмена с оккупированной территорией. Это должен быть только уголь, продукция, необходимая для металлургического комплекса - и ничего больше! А в обратную сторону мы можем себе позволить направлять запчасти для шахтного оборудования, соответствующие реагенты и запчасти шахтного оборудования для обеспечения работы». По его словам, СБУ уже приступила к разработке этого перечня товаров и внесет свое предложение на рассмотрение Кабинета министров.
Каким именно должен быть этот список критического товарооборота - можно дискутировать. Но в любом случае предложение конкретизировать товарные позиции и ограничить их перечень - это шаг в верном направлении. О котором говорилось еще неделю назад. Потому что на тот момент продолжающаяся три недели торговая блокада так и не заставила за это время власть предложить реалистичный и чёткий план по разрешению ситуации. Вместо разработки и внедрения такого плана в Минтопэнерго и Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ограничивались заявлениями о недопустимости подобных действий и предупреждениями о «веерных» отключениях электричества.
Вакуум предложений практических рецептов от власти был тем более не оправдан, что уже имеется достаточный опыт решения сложных вопросов в отношениях с временно оккупированными территориями - как с Крымом, так и с тем же Донбассом. В «крымском кейсе» власти есть решения Кабмина Яценюка о прекращении торговли с оккупированным Крымом вплоть до прекращения подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу на полуостров.
К этому опыту в том же интервью апеллирует и работавший в 2014-ом в Кабмине Аваков: «У нас экономика была торпедирована в 2014 году, когда 30% мощностей оказались на оккупированной территории. Потом пошли подвижки, изменения границ оккупированных территорий. Ситуация все время балансировала, не хватало энергии, угля. К концу года ситуация выровнялась на определенных правилах. Украина смогла полностью отказаться от газовой зависимости, изменились потоки угля и импортно-экспортные потоки, изменились правила - на каких условиях мы можем принимать философию промышленности оккупированных территорий - только если она работает на экономику Украины, зарегистрирована в Украине, платит налоги в бюджет нашей страны».
Действительно, в уже имеющемся «донбасском» кейсе - решение сложного вопроса с выплатами для жителей оккупированных территорий, урегулирование ситуации с поставками угля антрацитовой группы с не подконтрольных районов в Украину, с поставками газа в «ДНР»-«ЛНР».
Поэтому имело смысл раньше начать использовать эти наработки, актуализируя их применительно к нынешней ситуации. Ведь при возникновении очередной сложной ситуации в отношениях с оккупированными территориями начинать ее решать каждый раз с чистого листа у страны просто нет ресурсов и возможности. А самый тупиковый вариант - неделями вообще ничего не делать, видеть и ждать, «пока всё само рассосётся»…
Итак, хорошо, что хоть и с опозданием, но ситуацию начали, наконец, решать. И пошли при этом оптимальным в сложившихся условиях путём поиска разумного компромисса с «приписавшимися» на жд-путях блокадниками. Последние сегодня сообщили , что премьер-министр Владимир Гройсман предложил им компромиссный вариант урегулирования ситуации, над которым они подумают. Пока они будут думать, блокада продолжится. Получив официальное приглашение на переговоры от премьер-министра, «Штаб блокады торговли с оккупантами» выступил со своими предложениями.
1. Немедленное освобождение пленных;
2. Принятие закона об оккупированных территориях, «который законодательно запрещает торговлю на крови».
Встречные предложения блокадников, конечно, чересчур радикальны. Потому в полном объеме и «немедленно» не реализуемы. Однако в любом случае можно приветствовать начало диалога между ими и властью. Именно этим путём есть большие шансы уже в обозримом будущем найти компромиссное решение по прекращению блокады.
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