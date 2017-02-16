НАБУ против ГПУ: старый конь и испорченные борозды надежд

В среду Национальное антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура отчитались о своей работе.

Головокружение без успехов

Директор НАБУ Артем Сытник вместе с руководителем Специализированной прокуратуры Назаром Холодницким пришел с отчетом в парламентский комитет по вопросам борьбы с коррупцией. На этот раз члены комитета, ранее возлагавшие на ведомство Сытника большие надежды, были жесткими и зачастую нелицеприятными. Причём в данном случае обвинить народных избранников в отрыве от народа не получится. Их претензии, в общем, явились отображением общественных настроений.

В обществе нарастает недовольство откровенными провалами в борьбе с коррупцией. По данным последнего опроса Центра Разумкова, каждый второй украинец обеспокоен состоянием борьбы с коррупцией. А ведь НАБУ призвано было стать флагманом этой борьбы. Предыдущий декабрьский опрос засвидетельствовал: менее 1% (!) процента украинцев считают антикоррупционную реформу успешной, а почти 55% респондентов уверены, что эта реформа провалилась

Пока НАБУ - не флагман, а явный аутсайдер. Блогер Сергей Иванов привел сухие цифры: за время работы Бюро вынесено лишь 11 приговоров всего по 4 делам. Два приговора в деле о так называемых «Киотских деньгах» - один штраф и один с ограничением свободы с испытательным термином (то есть, фактически ничего), семь приговоров по газовому делу Онищенко (но по нему тоже никто не сел), один приговор - штраф луганской судье, еще один - штраф прокурору в Херсонской области. Всё это основывалось на доказательной базе, собранной НАБУ.

Удивительно, но на фоне этих не впечатляющих «достижений» НАБУ старые правоохранительные органы в борьбе с коррупцией выглядят куда лучше, нежели новые, специально созданные для решения этой задачи. В среду публично отчитывался и Генпрокурор Юрий Луценко. В его ведомстве, как известно, зарплаты раз в 5 скромнее, чем у НАБУ. Но результаты, как оказалось, не в пример лучше. При общих бюджетных расходах на ГПУ в сумме 3 млрд. грн., по результатам работы ведомства за прошлый год в бюджет вернули 10 млрд. грн. А НАБУ, которое получило на свое функционирование 500 млн. грн., смогло взыскать в пользу государства только 100 млн. грн. На нынешний год на НАБУ выделили более 730 млн. грн., что заставляет вспомнить народный анекдот о прожорливом долгоносике. Хотя, конечно, и к органам прокуратуры остается масса вопросов - круговая порука, коррумпированность, игры с законом…

Похоже, НАБУ «имени Сытника» унаследовало от «старых» правоохранительных органов лишь худшие черты. Так, член того же профильного комитета нардеп Игорь Луценко, который плотно занимается антикоррупционной проблематикой, обвинил НАБУ не только в том, что бюро допускает грубые нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса, игнорирует законодательство.

По словам Игоря Луценко, появилось много "вопиющих фактов о коррупции" в… самом Антикоррупционном бюро. Депутат считает, что ведомству нужно учиться избавляться "кротов внутри себя". "Соблазнов очень много - брать взятки, выполнять платные заказы. Это нужно на первых этапах пресечь. А потом переходить к мегазадачам - наказание топ-коррупционеров. Все приговоры, которые есть в НАБУ - это договорняки по соглашению сторон, штрафы. Это совершенно не то, что мы ожидали", - заявил депутат.

«Работа» с судьями

На заседании комитета депутаты и общественные активисты главным образом интересовались, когда же, наконец, украинцы увидят реальные результаты работы антикоррупционных органов. То есть, судебные приговоры топ-коррупционерам, а не бесконечные оправдания, почему их нет, и кто в этом виноват. Но Сытник и Холодницкий высказывали привычные оправдания, переводя ответственность на других: суды плохие, отсутствует антикоррупционный суд, Генпрокуратура мешает, прошло мало времени и т.д.

Когда же депутатом Геннадием Кривошеей был задан вопрос, почему в Соломенском суде антикоррупционные дела рассматривают судьи, против которых само же НАБУ открыло уголовные производства, Холодницкий сразу нашел виновного - автоматическую систему распределения дел. Учитывая, что все дела попадали либо к уже уволенному за нарушение присяги Андрею Макухе, либо к еще не уволенному Александру Бобровнику, у искусственного интеллекта, видимо, регулярно происходит сбой. В СМИ антикоррупционные ведомства неоднократно обвиняли в использовании «ручных» служителей Фемиды, подвешенных на «крючок» уголовных дел за прошлые злоупотребления.

Например, среди скандальных решений судьи Соломенского райсуда Бобровника - закрытие уголовного производства в отношении близкого соратника Януковича Юрия Иванющенко (об этом писал и Сергей Лещенко: «Никто из судей Печерского суда не захотел брать жалобу Иванющенко к рассмотрению, после чего вопрос пошел в Апелляционный суд Киева для изменения подсудности. Вышли на Соломенский суд Киева, судью Бобровника»). Также он отказал в доступе к документам по коррупции Минэкологии времен Николая Злочевского. Журналисты «Схеми.Інфо" обвинили судью также в причастности к преступной схеме по незаконному отбору жилья у граждан. Но САП каждый раз протестовало против требований об отводе явно запятнанных судей.

Поэтому «радикал» Игорь Попов после заседания комитета предложил «отстранить от рассмотрения дел по представлениям НАБУ судей, которые сами являются фигурантами производств». И добавил: «Антикоррупционный суд, кстати, только усугубит проблему, потому что тогда его судьи окажутся совсем без контроля, или их так же «подвесят».

Громкий пиар вместо приговоров

Нардеп Кривошея обратил внимание еще на один момент: НАБУ отказалось раследовать саботаж во власти по возвращению 40 млрд. гривен. Эти деньги украдены Януковичем и его окружением и уже давно арестованы, но попытки вернуть их в бюджет активно блокируются. Объяснение антикоррупционеров: это подследственность Генпрокуратуры, потому все вопросы к ним. Наверное, для НАБУ это сумма небольшая - или же бояться затронуть кого-то влиятельного во власти…

А народный депутат Виталий Куприй прямо обвинил Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в договоренностях с нынешними «преемниками» схем времён Януковича. В частности, в покрывании коррупционеров, которые наживаются на торговле углём с ОРДЛО. НАБУ и САП отказались расследовать обращения по коррупции, даже если речь идет о сотрудничестве с «ДНР-ЛНР» и жизни участников АТО, возмутился депутат.

Способность к самоочищению в современных украинских условиях приобретает ключевое значение. Невозможно бороться с коррупцией силами коррумпированных сотрудников. И тут ГПУ, как не удивительно, опять-таки выглядит куда убедительнее, чем НАБУ. По словам Юрия Луценко, за прошлый год сообщено о подозрении 46 прокурорам, в том числе 36 - за коррупционные преступления. В суды направлены обвинительные акты относительно 30 прокуроров-коррупционеров. А один из работников центрального аппарата был взят «на горячем» при получении взятки в 200 тыс. долларов.

Что происходит внутри НАБУ - неизвестно. Известно то, что на выходе - пиар вместо судебных приговоров. Почему, например, детективы, фактически, провалившие дела, о которых написал Иванов, остаются на своих должностях? Или, быть может, Сытник уверен, что внутри НАБУ нет коррупции? Тогда почему так долго и безрезультатно расследуются громкие дела?

Как отметил бывший депутат, а ныне политолог Тарас Чорновил, при наблюдении за работой Бюро есть ощущение избирательности при рассмотрении дел. «Сложно сказать, о делается ли это намеренно. Но есть тенденция, когда против одних ищут доказательства, а о других умалчивают».

Журналист-расследователь Владимир Бойко по результатам отчета антикоррупционеров вообще ставит вопрос: «Зачем было создавать НАБУ, если оно не занимается расследованием системной коррупции в высших эшелонах власти? Где борьба с коррупционными схемами в министерствах, когда начнутся аресты министров или руководителей Нацбанка? Это очень хорошо, что НАБУ разоблачило следователя Генпрокуратуры, который присвоил талоны на 300 литров бензина. Но не дешевле для налогоплательщиков будет ликвидировать НАБУ - пусть такими делами занимается полиция?..»