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Страна чуть-чуть беременна свободой
31.01.2017 15:38
Спустя без малого три года после победы Евромайдана Украина всё ещё не дотягивает до когорты стран, признаваемыми свободными. Как перешли мы после Евромайдана в 2014-ом году со ступеньки «несвободные страны» рейтинга «Свобода в мире» Freedom House в сообщество «частично свободных стран», так до сих пор там и остаёмся.
Вот и сегодня директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф подтвердил: в рейтинге «Свободы в мире» 2017 года Украина снова попала. В раздел «частично свободных стран».
«Рейтинг Украины остался такой же - 3 балла. И страна осталась в категории частично свободной», - сказал он.
В своем отчете организация зафиксировала несколько ключевых моментов. Во-первых, констатировала, что начало 2016 года ознаменовалось продолжением внутриполитического противостояния в стране.
Во-вторых, позитивно оценила прогресс в реформировании отдельных сфер. В частности, Freedom House отметила, что правительство Арсения Яценюка достигло прогресса в реформировании газового и банковского секторов, а правительство Владимира Гройсмана продолжило реформирование энергетического сектора. Что позволило снизить вероятность возникновения коррупции. Заметны также изменения в законодательство в части судебной реформы.
В-третьих, указала, что несмотря на эти успехи, в течение года другие меры по борьбе с коррупцией продвигались низкими темпами. "Украинская власть не очень продвинулась в вопросе выполнения требований, выдвинутых ей украинским обществом и международным сообществом в расследовании и наказании за преступления, совершенные в последние месяцы правления Виктора Януковича в конце 2013 - начале 2014 гг., в том числе в проведении расследования и наказания за убийства протестующих", - констатируется в обзоре к отчету.
В математических показателях отсутствие прогресса по версии Freedom House заключается в том, что в рейтинге этой организации наша страна стабильно набирает 61 балл из 100 возможных. И никак не продвигается вперёд, к категории «свободных стран».
При том, что все рейтинги являются определённым упрощением сложности и специфики ситуации в разных странах, всё же получение одинакового результата из года в год по остающейся неизменной методологии создания этого рейтинга говорит кое о чём. А именно о том, что Украина по-прежнему в движении. Вот только не понятно - то ли мы прыгаем на месте (чтобы не замёрзнуть - «Хто не скаче - той москаль»J), то ли, пыхтя, бегаем по кругу…
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