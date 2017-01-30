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Гибридное айкидо: как Украина переиграла Путина
30.01.2017 13:17
Пожалуй, впервые с начала «гибридной» войны Украина смогла провести против России успешную операцию по всем правилам этой войны. Удалось это сделать на минувшей неделе украинской делегации в ПАСЕ.
На нынешнем заседании ПАСЕ Россия, которая демонстративно не принимает никакого участия в работе этого института, через своих представителей и сторонников активно пыталась «протянуть» поправку о выборах на территориях Донецкой и Луганской областей..
РФ делала это для того, чтобы показать, что ПАСЕ тоже заставляет Украину предпринимать шаги по фактической легитимизации нынешних руководителей «ДНР»-«ЛНР». «Тоже» - потому что до этого Москва эффективно использовала в достижении этой цели многочисленные другие площадки - переговоры в «нормандском формате», ОБСЕ, двусторонние контакты и т.д.
Вот теперь и ПАСЕ пришлось впору. В самом деле - зачем упускать возможность надавить на Украину и не использовать в своём арсенале возможности ПАСЕ как образцового иснтитута европейской демократии? Отсутствие российской делегации в этом органе - не помеха. Когда есть кому доверить работу по дискредитации Украины - тут заранее и правильно мотивированные сторонники и «полезные евроидиоты» будут в самый раз.
Через них Москва и попыталась протянуть в ПАСЕ требования о выборах в ВР (тут главное, что в парламент, а не в местные органы власти) на не контролируемых нашей страной территориях. Эти требования противоречат минским договоренностям, где зафиксировано обязательство Украины провести именно местные выборы на этих территориях.
Это вполне в логике России, которая, надо отдать ей должное, очень эффективно использует подобные инструменты в рамках гибридной войны. Малейшие несогласованности, разночтения, слабости демократических институтов и процедур РФ умело оборачивает многие процессы в свою пользу.
И важно то, что при попытке Москвы использовать в очередной раз эти приёмы в ПАСЕ Украина ответила на том же языке и технологически переиграла Россию и ее сторонников. Когда депутат от Германии Андрей Гунько и испанец Хорди Шукла, который был докладчиком по поводу выборов, выступили со своими докладами, украинская делегация воспользовалась чисто процедурной поправкой. Поправка говорит о том, что устное предложение не может быть принято, когда против него выступает 10 и более депутатов ПАСЕ. Чтобы снять с повестки предложение о выборах, хватило голосов нескольких украинских депутатов и наших проукраински настроенных сторонников.
Украинским депутатам можно аплодировать - они смогли технологично и полностью используя инструменты, которыми оперирует РФ, переиграть своего противника и добиться того, что невыгодная нам поправка не была принята в ПАСЕ».
То, что осталось в документе по Украине - это вообщем-то техническая констатация статус-кво. Потому что совершенно логичными являются настойчивые пожелания граничащих с Украиной стран, которые настаивали на «языковом пункте» резолюции.
По интенсивности лоббирования своих интересов на сопредельных украинских территориях эти соседи ранжируются так: в первую очередь, Венгрия, во вторую - Румыния, в третью - Польша.
У них на Закарпатье, Буковине, Галичине есть своя политика которая ведется на территориях, которых для них представляют интерес. И ожидать, что они будут поддерживать на этих территориях распространение украинского языка, не приходится. Наоборот эти страны постоянно - с разной интенсивностью - настаивают: венгерским, румынским и польским национальным меньшинствам недостаточно инструментов для того, чтобы они могли реализовывать там свои права на языковое самоопределение. Поэтому они добились принятия этих поправок.
В целом же, резолюцию ПАСЕ по Украине с полным правом можно положить в копилку наших достижений, поскольку был отмечен прогресс Украины в обеспечении политических институтов, проведении выборных процедур. Но самый большой позитив - мы, наконец, научились давать эффективный отпор России не только на поле боя, но и на коронном для России фронте использования в свою пользу европейских правовых и бюрократических процедур.
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