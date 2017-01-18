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«Кадровое проклятие» Одесщины
18.01.2017 14:39
Спустя полтора месяца после громкой отставки Саакашвили с поста руководителя Одесской области, президент Порошенко, наконец, назвал своими именами провальные результаты губернаторства Михеила Николозовича. Однако говорить о том, что с уходом лидера всеукраинского рейтинга пиар-активности Саакашвили и назначением вместо него хозяйственника Степанова Одесская область окончательно распрощалась с эпохой ошибочных кадровых решений, к сожалению, не приходится. В тот же день бороться здесь с коррупцией здесь конкурсная комиссия НАБУ пыталась назначить Дмитрия Руденко - скандального преследователя известного украинского правозащитника Дмитрия Гройсмана.
Представляя на минувшей неделе в Одессе преемника Саакашвили Максима Степанова, президент Петр Порошенко раскритиковал предыдущего руководителя Одесской области за проблемы со строительство дорог, пиар и скандал вокруг Центра предоставления административных услуг.
В целом президент ничего нового не сказал - все эти и другие факты неудовлетворительной работы Саакашвили в Одесском регионе уже давно озвучивались и экспертами, и политиками. Новым здесь было то, что 1) президент, наконец, дал ответ на каскад громких публичных обвинений в его адрес со стороны Саакашвили и 2) дал объективную политическую оценку чрезвычайно скромных практических результатов работы в Украине бывшего президента Грузии. Тем более, что более глубокую и комплексную оценку одесского наследия Саакшвили уже дал ранее многолетний глава этого региона Сергей Гриневецкий. А сам Саакашвили признавался, что выполнял во время работы в Одессе совсем другие просьбы президента: "Когда мы говорили, что будем все менять, президент Порошенко говорил, что ему мешал Яценюк. Мы создали движение за очищение и помогли ему избавиться от Яценюка».
Новый глава Одесской области Степанов уже приступил к расчистке оставшихся от предшественника завалов во вверенном ему регионе. Ближе к лету станет понятно, насколько он справился с возложенными на него обязанностями. Но, как выясняется, параллельно с назначением президентом Порошенко потенциально эффективного руководителя области, Одесщина едва не получила «в нагрузку» крайне сомнительное кадровое решение от Национального антикоррупционного бюро. В тот же день, когда Порошенко представлял активу области нового главу региона, конкурсная комиссия Бюро приняла решение назначить директором Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины бывшего начальника отдела Следственного управления ГУМВД Украины в Винницкой области Дмитрия Руденко.
Комментируя это решение НАБУ, народный депутат Игорь Луценко заявил: бороться с коррупцией в одном из самых важных регионов поставили чиновника, который во времена предыдущего режима принимал самое активное участие в фальсификации уголовного дела за "распространение порнографии и надругательством над государственной символикой" относительно легендарного украинского правозащитника Дмитрия Гройсмана.
Луценко заявил, что как член профильного парламентского комитета, который должен контролировать НАБУ, обратится к коллегам с требованием рассмотреть кадровую политику Бюро. "Нужно вызвать Сытника и задать ряд жестких вопросов. Когда Руденко и ему подобные исчезнут с НАБУ? Как вообще так происходит, что в ряды "самого честного" НАБУ попадают негодяи?", - отметил нардеп.
О неприемлемости назначения Руденко заявил также Украинский хельсинский союз по правам человека. По данным организации, дело против Гройсмана было "сфабрикованным и заказным". Союз призвал не допустить назначения Руденко как лица, "не имеющего надлежащих нравственных качеств, которое непосредственно было активно связано с фабрикованием заказного уголовного преследования против украинского правозащитника".
После столь широкой негативной реакции общественный совет при Национальном антикоррупционном бюро Украины под руководством Алексея Гриценко экстренно пересмотрел своё же решение. И решил не рекомендовать назначать Дмитрия Руденко директором Одесского теруправления НАБУ. Об этом стало известно во время заседания совета во вторник, 17 января. Руденко был снова приглашен на заседание общественного совета. Свое выступление он начал с извинения перед семьей Д.Гройсмана, а после попыток оправдаться просто покинул зал. На этот раз из-за возмущения общественности "сюрприз" от НАБУ не удался.
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