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Realpolitik.UA-2017. Три прогноза
16.01.2017 08:07
В турбулентной и быстро меняющейся украинской реальности делать прогнозы с уверенностью можно далеко не всегда. Однако иногда вырисовываются чёткие закономерности, которые позволяют на основе комплексного политологического анализа имеющихся данных достаточно уверенно предсказать результат .
Тогда получаются результаты, которые лежат за пределами дискурса текущего политического «мэйнстрима». К примеру, так было с прогнозом-констатацией начала 2013-го о том, что Украина в конце года на Вильнюсском саммите не подпишет соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Или с признанием сразу после обещания ЕС в конце 2015-го отменить в следующем году визы с Украиной того очевидного факта, что в 2016-ом отмены виз не состоится с обозначением главных причин этого.
Результат процессов, находящихся на пересечении политологии и политических технологий тоже бывает очевиден заранее - как заблаговременно просчитываемый отказ Москвы от провозглашенных намерений провести в конце 2015-го выборы в «ДНР» и «ЛНР».
Поэтому уже в начале года есть возможность заранее обозначить события, которые практически стопроцентно произойдут в наступившем году и будут оказывать большое влияние на общественно-политическую жизнь страны. Проанализируем три таких события.
1. Сворачивание Петром Порошенко попыток провести масштабные реформы и начало им практической подготовки к новым президентским выборам с помощью попыток задобрить электорат.
2. Понимание основными политическими игроками того, что досрочных выборов нынешнего парламента не будет и начало ими подготовки к очередным парламентским выборам 2018 года.
3. Возвращение в активную политику экс-премьера Арсения Яценюка.
1. Вопреки обещаниям президента Порошенко использовать после местных выборов 2015 года четыре года до президентских выборов 2019 года для реализации необходимых стране реформ, темпы преобразований с момента этого обещания не ускорились. А в наступившем году вообще будут сведены к минимуму - с учётом начала практической подготовки сразу к двум выборам. Первые - это очередные выборы парламента следующего года. Вторые - президентские выборы 2019-го.
Лешек Бальцерович в прошлом году справедливо указывал, что для реформ Украина имеет строго ограниченный лаг времени. Который стремительно уменьшается по мере приближения избирательных кампаний. С их обязательными атрибутами в виде отказа от непопулярных для широких слоёв электората преобразований. И проведением вместо болезненных реформ совсем других мероприятий - популярных для широких слоёв электората.
Собственно, широкомасштабные акции по задабриванию потенциальных сторонников кандидата Порошенко на следующих президентских выборах и блока его имени на выборах парламентских остаются одним из самых сильных и эффективных инструментов работы с электоратом для команды Порошенко. С учётом того, что а) обещания-2014 президента и БПП о жизни "по-новому" остались не выполненными, и б) успешно играть на поле высокопрофессиональных популистов а-ля Тимошенко и Ляшко Порошенко и его партия на парламентских выбоhах-2018 не смогут, следует ожидать заблаговременной пропагандистской кампании о позитивных сдвигах для уровня жизни при президентстве Порошенко. Собственно, пробный шар в этом направлении о повышении сразу в два раза минимальной зарплаты был запущен в минувшем году.
2. Кроме президента Порошенко понимание того, что пора готовиться к очередным выборам Верховной Рады и прекратить спекулировать на теме досрочных выборов ВР, в этом году продемонстрируют и остальные ведущие участники политического процесса. Как уже присутствующие в Верховной Раде, так и претендующие на попадание туда.
Строго говоря, уже во втором полугодии прошлого года градус прогнозов разного рода "нострадамусов" о неизбежных досрочных выборов этого парламента ощутимо снизился. Наибольшие шансы этот сценарий имел в конце 2015 - начале 2016 годов на фоне затяжного политического кризиса. Однако с его разрешением весной прошлого года вероятность досрочных выборов парламента стремительно снизилась до нулевой отметки.
Чему способствовали ряд факторов. Во-первых, в парламенте появилась ситуативная, но достаточно устойчивая "коалиция прагматиков" из БПП, НФ и двух групп поддержки - "Возрождения" и "Воли народа". Поскольку все её участники приспособились взаимовыгодно "работать", они объективно заинтересованы в сохранении существующего порядка вещей на максимально возможно длительное время. То есть, до очередных выборов 2018-го года.
У каждого из участников этого ситуативного "партнёрства ради своих собственных приоритетов" свои резоны в максимально долгом сохранении существующего парламента. В силу того, что 1) все четверо участников этой коалиции заинтересованы в сохранении статус-кво с коалицией и 2) они на паях владеют блокирующим пакетом акций в АО "Парламент Украины", перспектива досрочного переформатирования действующей ВР стремится к нулю.
В этом вопросе критически важно сопоставлять ресурсы тех, кто заинтересован в работе нынешней ВР до окончания срока её каденции в следующем году, и тех, кто громко и постоянно говорит о досрочных выборах. У этих вторых также есть свои резоны. Это либо стремление существенно увеличить своё представительство в ВР, либо получить такое представительство, используя конъюнктуру текущего момента (так пытаются действовать в первом варианте Тимошенко и Оппоблок, во втором - Саакашвили со своей новой партией). Однако реальных рычагов для радикального изменения ситуации в свою пользу у них нет.
3. 2017-й может стать годом возвращения в активную публичную политику экс-премьера Яценюка, с конца 2013-го входящего в ТОП-5 тяжеловесов украинской политики. Как отмечалось в статье "Книга политических джунглей или Как возвращается Яценюк", после своей громкой отставки в апреле 2016-го он сумел сохранить лидерские позиции в своей партии и влияние на политические процессы в стране.
Уже сама форма отставки Яценюка с поста премьера (ушёл по собственному желанию, обеспечив НФ широкое представительство в новом Кабмине и отменив февральское постановление парламента о неудовлетворительной работе его правительства) показывала, что Яценюк планирует уйти для того, чтобы вернуться. Его роль в работе парламента также остается ключевой - например, в принятии бюджета на этот год. Поддержки со стороны Яценюка как лидера НФ вынуждены искать и президент, и премьер.
Период затишья экс-премьера после отставки технологически выглядел оправданным - с учётом огромного количества негатива, чётко ассоциированного в общественном сознании с его персоной (о том, сколько ресурсов и сил в достижение такого эффекта было вложено, рассказал спустя полгода после отставки Яценюка опальный депутат Онищенко).
Интересно, что пока Яценюк публично воздерживается от прямых упоминаний здесь Порошенко и его роли в обвале своего рейтинга.Массированное новогоднее присутствие "Народного фронта" на телеэкранах выглядела попыткой усилить сигнал о спланированной кампании против Яценюка-премьера как главной причины негатива в его адрес (впрочем, и здесь фамилия Порошенко не звучала, а были лишь намеки об "ударах в спину").
Кроме того, фигурирование Яценюка в телероликах было призвано напомнить о том, что он заложил основы для позитивных преобразований. Особенно на фоне растущего недовольства работой президента и премьера Гройсмана. Но с точки зрения возвращения Яценюка в публичную политику и реанимации своего рейтинга такая активность может быть оправданной лишь в том случае, если является частью рассчитанной на перспективу многоходовки.
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