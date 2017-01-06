Живые копейки вместо миллиардов субсидий

Выход из кажущегося беспросветным тупика с монетизацией субсидий на услуги ЖКХ предложил председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Вывести непрозрачную, запутанную и располагающую к многомиллиардным злоупотреблениям ситуацию с выделением+освоением субсидий в монетизированное и поддающееся учёту измерение Коболев надеется с помощью "субсидиарно-денежного" компромисса. Предлагая возвращать часть средств из субсидии тем их получателям, кто смог сэкономить на коммунальных: "Если потребителю было начислено 100 гривен, а он использовал 80. И по моему глубокому убеждению, и это подтверждает международная практика, остаток 20 грн должен быть передан этому потребителю - как бонус за то, что он использовал меньше энергии, он сэкономил".

Фактически такое предложение частичной монетизации субсидий стало для руководства НАК вынужденным шагом. Это признание прогнозируемого и заранее очевидного факта: из-за введенной правительством Гройсмана практики "тотальной" выдачи субсидий всем желающим и потребители, и компании теплокоммунэнерго заинтересованы в том, чтобы потратить больше газа на отопление. Вместо мотивации тратить меньше. Глава" Нафтогаза "впервые заявил об этом прямым текстом: "Потребители, и здесь как раз мы делаем анализ, или компании теплокоммунэнерго просто перестали уменьшать потребление газа при повышении температуры. Это очень угрожающая тенденция, указывающая на то, что уменьшены стимулы для экономии и эти стимулы надо возвращать".

Продемонстрировав изрядный оптимизм - на фоне многомесячных бесплодных разговоров чиновников о необходимости монетизации субсидий - Коболев прогнозирует переход на частичную монетизацию субсидий сразу после окончания нынешнего отопительного сезона, в апреле. Что звучит диссонансом с уверениями того же Министерства социальной политики, которое не видит в ближайшей перспективе возможности перевода финансирования субсидий для населения в денежные средства, поскольку для этого не созданы необходимые условия.

И тут, действительно, есть не решенная системная проблема. Которая заключается в том, что вместо практической работы по переформатированию системы субсидий, которая появилась на свет как кратковременная и вынужденная мера в 2014-ом, правительство Гройсмана с самого начала своей деятельности серьёзно "углубило и расширило" субсидиарный подход.

«Первыми решениями правительства Владимира Гройсмана стало повышение цены на газ для населения, а вместе с ним - увеличение цены продажи газа собственной добычи для "Укргаздобычи", и повышение социальных стандартов. Повышение социальных стандартов - пряник, призванный задобрить население и снизить градус напряжения от непопулярного решения. По такому же пути в свое время пошел, будучи премьером, Арсений Яценюк. Повышая в 2015 году тарифы, он предложил населению бонус в виде субсидий на коммунальные услуги. Тогда это снизило риски массовых протестов», комментироваламанёвр Гройсмана с субсидиями «Экономическая правда».

Кроме субсидий как вынужденной меры, применённой в пожарном порядке, правительство в 2014-2015 годах поддерживало и дающие долговременный эффект программы по энергоэффективности. При продолжении этой политики, суммы субсидий должны были бы сокращаться, а суммы на программы энергоэффективности - увеличиваться. Однако на практике сменщик Яценюка Гройсман акценты расставил с точностью до наоборот. Предусмотрев в бюджете на этот год 800 млн.грн. на программы энергоэффективности, а в 60 с лишним раз больше - 50 млрд. - на субсидии.

И проанализировав первые результаты новой, "расширенной и углублённой" субсидиарной политики Кабмина Гройсмана в нынешнем отопительном сезоне, "Зеркало недели" констатировало: правительство не готово запустить механизмы, реально стимулирующие энергосбережение: "Счетчиками тепла оснащены только 60% многоквартирных домов. Правительство громогласно объявило о доведении показателя до 88% к Новому году, но на местах призыв с Грушевского не услышали. Оно и не удивительно. Ведь если ты сначала раздаешь всем субсидии, а потом рассчитываешься за них с поставщиками "бумажками", да еще и не вовремя, к тебе и не будут прислушиваться… И вместо того, чтобы наладить дисциплину и обеспечить выполнение задач, что хлопотно и долго, премьер нашел быстрое, "объективное и справедливое", решение - учитывать тепло в домах без счетчиков по среднему показателю домов со счетчиками. Но дом дому рознь. Даже жильцы двух подъездов одного дома могут потреблять разное количество тепла только потому, что на лестничных клетках одного подъезда окна целые, а соседнего - разбитые. Ну и конечно, зачем при такой методике учета тратиться на счетчики и их установку, тоже вряд ли кто знает".

А кроме того, благодаря потреблению по нормативам и привязке к квадратным метрам ТКЭ удается перекладывать на потребителей дополнительные расходы на реально не поставляемые энергоресурсы, получая от государства компенсации в виде субсидий: "Пусть с задержками и манипуляциями, но поставщики получают миллиарды из государственного бюджета. При этом начатая браво и бодро верификация получателей социальных выплат, судя по всему, сворачивается. Минфин от явного противостояния с Минсоцполитики отказывается и начинает искать "компромиссы", количество получателей субсидий растет, как и бюджетные средства, им выделяемые, а уверенности в том, что все их реципиенты - действительно малообеспеченные и нуждающиеся, до сих пор нет".

В результате, имея в пассиве такое количество сложностей с учётом потребления, верификацией получателей субсидий и так далее запуск даже частичной монетизации субсидий в апреле выглядит не правдоподобным. Будет хорошо, если успеют хотя бы к следующему отопительному сезону навести здесь минимальный порядок и запустить эту практику ...