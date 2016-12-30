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Чем бес виз не шутит
30.12.2016 10:52
На
правах специалиста, заявившего о несбыточности мечты об отмене евровиз в этом году
сразу в день обещания Евросоюза этот безвизвовый режим Украине дать (18 декабря
прошлого года) и назвавшего главные причины этого не получения,
разрешите вставить свои «пять копеек» в непрекращающийся целый год безвизовый
базар.
Последний
день нынешнего года завтра, уходя в историю, прихватит с собой туда же и
прошедший 2016-ый год. Самое время оценить имеющуюся диспозицию на фронте нашей
евроинтеграции. Как говорит Лесь Подервянский, «итоги подведьом».
Тут
имеем те же, что и год назад: там ЕС, тут Украина, а между ними - визы.
Знакомые спрашивают: доволен ли я тем, что мой прошлогодний
евро-пессимистический прогноз о сохранении виз оправдался и в 2017-ый мы входим
с визами. Отвечаю: как специалист-политолог, конечно, да, доволен. Потому что -
в отличие от всего сонма «еврооптимистов во что бы это ни стало», судорожно и
увлеченно подсчитывающих, с какой недели зимы (потом весны, потом лета, дальше
осени и снова зимы) 2016-го года «украинцы смогут ездить в ЕС без виз» - для
грамотного и независимого специалиста отрицательный ответ о безвизовом режиме
был очевиден еще в конце 2015-го. Точно так же, как в начале 2013-го года уже
было понятно, что Украина ассоциацию с ЕС не подпишет и чётко
названы основные причины такого исхода.
Но! и
как человеку, и как гражданину, конечно, в глубине души (как говорил герой
«Служебного романа», где-то очень глубоко) хотелось вмешательства в чёткий и
заранее прогнозируемый ход событий какого-то «безвизового форс-мажора». Одного
из тех, которые аналитически не просчитываются и берутся откуда ни возьмись.
Ничего подобного форс-мажорного не произошло и случилось то, что и должно было
случиться: в 2016-ом году Евросоюз не отменил визы для украинцев.
Эта
страница перевёрнута. И живо интересующихся темой отмены виз (а это отнюдь не
все украинцы), само собой, волнует -снимут ли европейцы визовую преграду в
наступающем году.
Для
того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть ситуацию в динамике.
Прежде всего, дать ответ на вопрос: устранены ли преграды для отмены виз,
существовавшие на момент выдачи Евросоюзом в конце декабря 2015-го года
безвизового аванса Украине.
Все они были
названы в начале
года в аналитическом материале «Безвизовый блицкриг. Причины неудачи». И
главные из них лежат в компетенции Евросоюза, а отнюдь не Украины. Вот они: «Два внешних фактора, которые
обуславливают невозможность отмены виз для жителей нашей страны в этом году -
это 1) настоящие тектонические потрясения всей системы защиты границ ЕС
вследствие наплыва нелегальных мигрантов с Востока и 2) апрельский референдум
об одобрении Ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах. Каждый из этих факторов
заслуживает отдельного детального анализа. Здесь можно лишь сказать, что
украинцы для европейцев представляются куда более проблемными безвизовыми
гостями, чем грузины. Не только в силу малочисленного, по сравнению с Украиной,
населения Грузии. Но и продолжающегося военного конфликта с Россией на Донбассе
с огромным участком границы, который Киев вообще не контролирует. Оба
вышеназванных фактора будут оказывать прямое и негативное для Украины влияние
на решение конечной инстанции по отмене виз. Не стоит сбрасывать со счетов
здесь и возможности России формировать выгодную себе подачу дел в Украине для
Европы».
Из трёх
названных причин на день сегодняшний полную актуальность сохраняют и не решенная
до конца проблема с нелегальными мигрантами (пусть и столь масштабная, как в
2015-ом) с её влиянием на политику стран еврозоны, и успешная работа российской
пропаганды в Евросоюзе. Негативные для нашей страны последствия референдума в
Нидерландах сохраняются для решения по визам в фоновом режиме. Зато добавились
ещё более значимые и весомые для внешней политики Брюсселя системно дезинтегрирующиепоследствия
Brexit. Из других весомых угроз, негативно влияющих на позитивное для нас решение
по визам - неизбежная ревизия отношений президентом Трампом отношений с
Евросоюзом и заявка на победу со стороны союзных Кремлю правых сил во Франции.
В
«сухом остатке» по форме имеем отличие в перспективах получения безвизового
режима в ЕС в 2016-ом и 2017-ом годах. Оно заключается в то, что в 2016-ом этих
шансов не было вообще. Поскольку имелись обстоятельства, над устранением
которых стороны должны были работать длительное время. И за год с объёмами этой
работой справиться было нельзя.
К весне
следующего года вся необходимая подготовительная работа будет сделана. Но из
этого напрямую и автоматически совсем НЕ СЛЕДУЕТ, что ЕС отменит нам визы. Речь
идёт только об имеющихся теоретических шансах для принятия в следующем году
положительного для нас решения. Как известно, шанс - не получка и не аванс.
Хотя даже его наличие многих ободряет. Поскольку в уходящем году даже этих
теоретических шансов не было. Эти шансы ооочень маленькие - пара-тройка
процентов. «Маємо те, що маємо».
Если
отвечать на вопрос по сути: получим или нет мы безвизовый режим в 2017-ом, то,
к сожалению, придётся ответить отрицательно - нет, не получим. Комплекс причин
такого негативного исхода нашей «безвизовой одиссеи» в 2017 году обозначен чуть
выше.
Есть
закономерность - для положительного решения по визам нашей стране нужно было
сделать быстро и на отлично правильные вещи и оказаться в нужное время в нужном
месте. Такая возможность получить безвиз авансом была - в 2014-ом сразу после
Евромайдана. Тогда по ряду причин «не срослось» - и теперь энтропия в этом
вопросе растёт с каждым месяцем.
И
напоследок - маленький новогодний подарок армии любителям теоретических шансов
(как показала история с безвизом-2016, армия эта весьма многочисленна). Так
вот, не стОит абсолютно и безоговорочно исключать вариант, что крайне
неупорядоченные и разновекторные неблагоприятные для нас факторы случайно в
комбинации с визами.UA преподнесут неожиданный форс-мажорный сюрприз, который
не появился в 2016-ом. И ЕС визы таки отменит. Правда, вероятность такого
позитивного для нашего безвиза исхода крайне незначительна - в пределах
статистической погрешности.
…
Предполагается, что для поездки без виз в ЕС нужно будет использовать
биометрический паспорт. У меня паспорт - обычный, бумажный, сроком до 2020-го
года. В уходящем году, точно зная, что безвизового режима не будет, в отличие
от некоторых знакомых-безвизовых оптимистов, я его и не менял на
биометрический. В следующем году тоже менять не собираюсь. Закончится текущий -
вот тогда и поменяю на биометрику. Типа ж прогресс в паспортном деле. Хотелось
бы, конечно, чтоб мне биометрический паспорт для безвизовой поездки в Европу
таки понадобился раньше срока окончания действующей паспортины. Несмотря на все
имеющиеся «но» в пользу сохранения евровиз. Это будет чудом? Конечно, чудом. Но
когда же ещё верить в чудеса-то, если не под Новый год?))
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