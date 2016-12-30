Чем бес виз не шутит

На правах специалиста, заявившего о несбыточности мечты об отмене евровиз в этом году сразу в день обещания Евросоюза этот безвизвовый режим Украине дать (18 декабря прошлого года) и назвавшего главные причины этого не получения, разрешите вставить свои «пять копеек» в непрекращающийся целый год безвизовый базар.

Последний день нынешнего года завтра, уходя в историю, прихватит с собой туда же и прошедший 2016-ый год. Самое время оценить имеющуюся диспозицию на фронте нашей евроинтеграции. Как говорит Лесь Подервянский, «итоги подведьом».

Тут имеем те же, что и год назад: там ЕС, тут Украина, а между ними - визы. Знакомые спрашивают: доволен ли я тем, что мой прошлогодний евро-пессимистический прогноз о сохранении виз оправдался и в 2017-ый мы входим с визами. Отвечаю: как специалист-политолог, конечно, да, доволен. Потому что - в отличие от всего сонма «еврооптимистов во что бы это ни стало», судорожно и увлеченно подсчитывающих, с какой недели зимы (потом весны, потом лета, дальше осени и снова зимы) 2016-го года «украинцы смогут ездить в ЕС без виз» - для грамотного и независимого специалиста отрицательный ответ о безвизовом режиме был очевиден еще в конце 2015-го. Точно так же, как в начале 2013-го года уже было понятно, что Украина ассоциацию с ЕС не подпишет и чётко названы основные причины такого исхода.

Но! и как человеку, и как гражданину, конечно, в глубине души (как говорил герой «Служебного романа», где-то очень глубоко) хотелось вмешательства в чёткий и заранее прогнозируемый ход событий какого-то «безвизового форс-мажора». Одного из тех, которые аналитически не просчитываются и берутся откуда ни возьмись. Ничего подобного форс-мажорного не произошло и случилось то, что и должно было случиться: в 2016-ом году Евросоюз не отменил визы для украинцев.

Эта страница перевёрнута. И живо интересующихся темой отмены виз (а это отнюдь не все украинцы), само собой, волнует -снимут ли европейцы визовую преграду в наступающем году.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть ситуацию в динамике. Прежде всего, дать ответ на вопрос: устранены ли преграды для отмены виз, существовавшие на момент выдачи Евросоюзом в конце декабря 2015-го года безвизового аванса Украине.

Все они были названы в начале года в аналитическом материале «Безвизовый блицкриг. Причины неудачи». И главные из них лежат в компетенции Евросоюза, а отнюдь не Украины. Вот они: «Два внешних фактора, которые обуславливают невозможность отмены виз для жителей нашей страны в этом году - это 1) настоящие тектонические потрясения всей системы защиты границ ЕС вследствие наплыва нелегальных мигрантов с Востока и 2) апрельский референдум об одобрении Ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах. Каждый из этих факторов заслуживает отдельного детального анализа. Здесь можно лишь сказать, что украинцы для европейцев представляются куда более проблемными безвизовыми гостями, чем грузины. Не только в силу малочисленного, по сравнению с Украиной, населения Грузии. Но и продолжающегося военного конфликта с Россией на Донбассе с огромным участком границы, который Киев вообще не контролирует. Оба вышеназванных фактора будут оказывать прямое и негативное для Украины влияние на решение конечной инстанции по отмене виз. Не стоит сбрасывать со счетов здесь и возможности России формировать выгодную себе подачу дел в Украине для Европы».

Из трёх названных причин на день сегодняшний полную актуальность сохраняют и не решенная до конца проблема с нелегальными мигрантами (пусть и столь масштабная, как в 2015-ом) с её влиянием на политику стран еврозоны, и успешная работа российской пропаганды в Евросоюзе. Негативные для нашей страны последствия референдума в Нидерландах сохраняются для решения по визам в фоновом режиме. Зато добавились ещё более значимые и весомые для внешней политики Брюсселя системно дезинтегрирующиепоследствия Brexit. Из других весомых угроз, негативно влияющих на позитивное для нас решение по визам - неизбежная ревизия отношений президентом Трампом отношений с Евросоюзом и заявка на победу со стороны союзных Кремлю правых сил во Франции.

В «сухом остатке» по форме имеем отличие в перспективах получения безвизового режима в ЕС в 2016-ом и 2017-ом годах. Оно заключается в то, что в 2016-ом этих шансов не было вообще. Поскольку имелись обстоятельства, над устранением которых стороны должны были работать длительное время. И за год с объёмами этой работой справиться было нельзя.

К весне следующего года вся необходимая подготовительная работа будет сделана. Но из этого напрямую и автоматически совсем НЕ СЛЕДУЕТ, что ЕС отменит нам визы. Речь идёт только об имеющихся теоретических шансах для принятия в следующем году положительного для нас решения. Как известно, шанс - не получка и не аванс. Хотя даже его наличие многих ободряет. Поскольку в уходящем году даже этих теоретических шансов не было. Эти шансы ооочень маленькие - пара-тройка процентов. «Маємо те, що маємо».

Если отвечать на вопрос по сути: получим или нет мы безвизовый режим в 2017-ом, то, к сожалению, придётся ответить отрицательно - нет, не получим. Комплекс причин такого негативного исхода нашей «безвизовой одиссеи» в 2017 году обозначен чуть выше.

Есть закономерность - для положительного решения по визам нашей стране нужно было сделать быстро и на отлично правильные вещи и оказаться в нужное время в нужном месте. Такая возможность получить безвиз авансом была - в 2014-ом сразу после Евромайдана. Тогда по ряду причин «не срослось» - и теперь энтропия в этом вопросе растёт с каждым месяцем.

И напоследок - маленький новогодний подарок армии любителям теоретических шансов (как показала история с безвизом-2016, армия эта весьма многочисленна). Так вот, не стОит абсолютно и безоговорочно исключать вариант, что крайне неупорядоченные и разновекторные неблагоприятные для нас факторы случайно в комбинации с визами.UA преподнесут неожиданный форс-мажорный сюрприз, который не появился в 2016-ом. И ЕС визы таки отменит. Правда, вероятность такого позитивного для нашего безвиза исхода крайне незначительна - в пределах статистической погрешности.

… Предполагается, что для поездки без виз в ЕС нужно будет использовать биометрический паспорт. У меня паспорт - обычный, бумажный, сроком до 2020-го года. В уходящем году, точно зная, что безвизового режима не будет, в отличие от некоторых знакомых-безвизовых оптимистов, я его и не менял на биометрический. В следующем году тоже менять не собираюсь. Закончится текущий - вот тогда и поменяю на биометрику. Типа ж прогресс в паспортном деле. Хотелось бы, конечно, чтоб мне биометрический паспорт для безвизовой поездки в Европу таки понадобился раньше срока окончания действующей паспортины. Несмотря на все имеющиеся «но» в пользу сохранения евровиз. Это будет чудом? Конечно, чудом. Но когда же ещё верить в чудеса-то, если не под Новый год?))