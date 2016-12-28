|
|
|
Автор
Кнопки
|
«Блокада»-карнавал
28.12.2016 10:55
Предновогодняя акция
«заблокируй ОРДЛО» даже внешне не претендует на установление тотальной и
эффективной блокады границы с не контролируемыми территориями.
Объявляя об ее начале, организаторы «блокады» отнюдь не претендовали на априори не выполнимую задачу - не на словах, а на деле заблокировать 400 (четыреста) километров границы с ОРДЛО. Речь они сразу завели об совершенно конкретных, точечных, направлениях своей активности.
И точки приложения усилий организаторов и форма, в которой акция
объявлена, больше соответствует сколь амбициозным, столь и не реализуемым
пожеланиям: если не взять под контроль потоки нелегальной коммерции Украины с
ОРДЛО, то хотя бы получить «свою законную» долю с этих операций. Действуя по
принципу «Заявку сделать по максимуму. А там уже взять, что получится».
Анонсируя начало
«блокады», её организатор, бывший и.о. начштаба батальона "Айдар"
Валентин Лихолит, пообещал не пропускать совершенно конкретные наименования
продукции. А именно:
а) металл;
б) уголь,
в) древесину;
г) промышленные партии алкоголя
и сигарет.
Одно направление
«жирнее» другого, а последний премиум-сегмент - вообще вне конкуренции по
доходам. Видимо, рассчитывая на рост числа желающих поучаствовать в разделе добычи,
организаторы и палатку для набора добровольцев на акцию решили разместить.
То, что в «блокаде»
(больше напоминающей карнавал под девизом «А ну-ка заблокируй!») настоящие
намерения организаторов не совпадают с
провозглашенными на рублику, уже констатировал заместитель министра по вопросам
временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Досконально знающий всю
подноготную теневых оборотов на Донбассе, бывший волонтер-борец с тамошней
контрабандой Тука заявил, что он «по известным причинам» не доверяет обоим
организаторам блокады оккупированных территорий. «Я не верю в успех такого
"давления на сепаратистов", кроме предоставления дополнительного
информационного повода для оккупантов (уже и началось). Я убежден, что эта
инициатива (блокада ОРДЛО) имеет режиссеров из числа тех, кто именует себя
"политиками"- грязными пройдохами», - сказал он.
Тука также отметил, что
эти действия не согласованы ни с одним госучреждением - СБУ, МВД, ВСУ. А значит
«установление каких-либо блок-постов, проведение любых осмотров, предоставление
каких-либо "разрешений" является незаконным и должно получить
соответствующую оценку со стороны правоохранителей».
Ещё более чётко о
позиции государства по отношению к «блокадникам» высказался секретарь СНБО Александр Турчинов.
Который заявил, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных
власти Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно
в компетенции верховного главнокомандущего-президента Украины. «Будет принято
решение блокировать - значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение
верховным главнокомандующим - значит, этого делать никто не будет. Тех, кто
попытается сами делать импровизированные блокпосты в зоне АТО - этого не
будет», - сказал он.
Понятно, что никакого решения о полной блокаде ОРДЛО президентом принято не будет. Поэтому стоит ожидать скорого затухания пиар-активности организаторов «блокадной акции». Что не помешает ее инициаторам при желании устроить апгрейд «блокады-карнавала» в наступающем 2017-ом.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2016
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2016
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.