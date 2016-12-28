«Блокада»-карнавал

Предновогодняя акция «заблокируй ОРДЛО» даже внешне не претендует на установление тотальной и эффективной блокады границы с не контролируемыми территориями.





Объявляя об ее начале, организаторы «блокады» отнюдь не претендовали на априори не выполнимую задачу - не на словах, а на деле заблокировать 400 (четыреста) километров границы с ОРДЛО. Речь они сразу завели об совершенно конкретных, точечных, направлениях своей активности.





И точки приложения усилий организаторов и форма, в которой акция объявлена, больше соответствует сколь амбициозным, столь и не реализуемым пожеланиям: если не взять под контроль потоки нелегальной коммерции Украины с ОРДЛО, то хотя бы получить «свою законную» долю с этих операций. Действуя по принципу «Заявку сделать по максимуму. А там уже взять, что получится».





Анонсируя начало «блокады», её организатор, бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит, пообещал не пропускать совершенно конкретные наименования продукции. А именно:





а) металл;

б) уголь,

в) древесину;

г) промышленные партии алкоголя и сигарет.





Одно направление «жирнее» другого, а последний премиум-сегмент - вообще вне конкуренции по доходам. Видимо, рассчитывая на рост числа желающих поучаствовать в разделе добычи, организаторы и палатку для набора добровольцев на акцию решили разместить.





То, что в «блокаде» (больше напоминающей карнавал под девизом «А ну-ка заблокируй!») настоящие намерения организаторов не совпадают с провозглашенными на рублику, уже констатировал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.





Досконально знающий всю подноготную теневых оборотов на Донбассе, бывший волонтер-борец с тамошней контрабандой Тука заявил, что он «по известным причинам» не доверяет обоим организаторам блокады оккупированных территорий. «Я не верю в успех такого "давления на сепаратистов", кроме предоставления дополнительного информационного повода для оккупантов (уже и началось). Я убежден, что эта инициатива (блокада ОРДЛО) имеет режиссеров из числа тех, кто именует себя "политиками"- грязными пройдохами», - сказал он.





Тука также отметил, что эти действия не согласованы ни с одним госучреждением - СБУ, МВД, ВСУ. А значит «установление каких-либо блок-постов, проведение любых осмотров, предоставление каких-либо "разрешений" является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей».





Ещё более чётко о позиции государства по отношению к «блокадникам» высказался секретарь СНБО Александр Турчинов. Который заявил, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных власти Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции верховного главнокомандущего-президента Украины. «Будет принято решение блокировать - значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим - значит, этого делать никто не будет. Тех, кто попытается сами делать импровизированные блокпосты в зоне АТО - этого не будет», - сказал он.





Понятно, что никакого решения о полной блокаде ОРДЛО президентом принято не будет. Поэтому стоит ожидать скорого затухания пиар-активности организаторов «блокадной акции». Что не помешает ее инициаторам при желании устроить апгрейд «блокады-карнавала» в наступающем 2017-ом.