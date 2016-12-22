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Савченко осталась без мандата
22.12.2016 16:10
Несколько запоздало
«прозрев», Верховная Рада, наконец, выразила своё отношение к провокационным
комбинациям Надежды Савченко с боевиками «ДНР-ЛНР». Резонансная встреча с лидерами боевиков в Минске стала
последней каплей, после которой коллеги-депутаты как будто увидели в новом
свете деятельность Савченко.
Хотя и до этой встречи
бывшая лётчица уже была уличена в тайных встречах с лидерами боевиков на не
контролируемых Украиной территориях. Причем схемы этих уличений были идентичны
и в случае хождения Савченко в гости к Саше (так Савченко называет лидера «ДНР» Александра Захарченко), и
в случае с минским рандеву Савченко с «Сашей» и Плотницким. Сначала в СМИ
появляется информация о тайных визитах народного депутата Украины на
оккупированные территории/о тайной встрече с боевиками в Минске, эту информацию
Савченко несколько дней категорически опровергает, а потом признаёт правдивость
этих сведений.
Иногда в этой схеме
использовалась и ПАСЕ - как удобная площадка для эффективного информационного
вброса. Так было в октябре. Сначала почти неделю Савченко отрицала сообщения о
её хождении «тропами» через Красногоровку для встречи с
Захарченко. А потом на тот момент главный спикер «Батькивщины» по конфликту на
Донбассе именно в ПАСЕ заявила о том, что недавно посетила оккупированные
территории и "общалась со своими тюремщиками". Нужный резонанс и
эффект обеспечены.
В этом октябрьском
эпизоде самым важным было даже не то, что нардеп Савченко тайно зачем-то
съездила в «ДНР», а потом долгое время отрицала факт поездки. А то, что Савченко
сначала провозгласила провокационную идею прямых переговоров с лидерами
боевиков «республик», а потом перешла от слов к делу.
Причём её тогдашний
партийный и фракционный шеф Юлия Тимошенко остановить члена своей фракции даже
не пыталась. Ограничившись сделанными в своей манере патетическими заявлениями,
о том, что «вести переговоры с террористами - это значит унизить Украину.
Прямой диалог с главарями самопровозглашенных республик - это значит
легализация боевиков». Ни поставив тогда, однако, на практике ни вопроса об
исключении Савченко из фракции, ни о лишении её мандата, ни о привлечении её к
ответственности за откровенное продвижение позиций Кремля по урегулированию
донбасского конфликта.
Переход от слов к делу в
исполнении Савченко получился таким, что опроверг её заверения в том, что
единственным предметом переговоров является освобождение наших пленных. Вместо
этого депутату «Батькивщины» удалось своим визитом на не контролируемые
территории укрепить подозрения в том, что её заявления и действия - часть
операции Кремля по повышению статуса лидеров «республик» и закреплению
позиционирования войны на востоке как сугубо внутриукраинского конфликта.
С того момента в
позиционировании Савченко никаких изменений не произошло. И лидер «Батькивщины»
приняла решение исключить из фракции первый номер своего партийного списка на
выборах-2014 только после того, как действия Савченко начали бросать уже очень
большую тень лично на политика Тимошенко. Лишь в этот момент Тимошенко приняла
решение: Савченко стала опасным «балластом», от которого нужно избавляться. Что
и было проделано на прошлой неделе.
Однако помимо
фракционного представительства, у Савченко оставалось еще представительство в
ПАСЕ. Поэтому уже на прошлой неделе было понятно - Рада лишит Савченко этого мандата:
«Необходимых 226 голосов за решение лишить Савченко права представлять Украину
в ПАСЕ в сессионном зале есть. Поскольку своими тайными переговорами с
сепаратистами в Минске Савченко окончательно «перешла черту», когда ее действия
еще могли восприниматься в политической среде как оправданные и адекватные».
Так и получилось -
сегодня постановление о лишении Савченко права представлять Украину в ПАСЕ было
внесено в парламент. И сегодня же проголосовано. Набралось 237 голосов. Причем
оформили всё чисто по-процедурному, без политических оценок выступлений
Савченко в Парламентской ассамблее. С формальной точки зрения всё безупречно: в
2014-ом Савченко в порядке исключения была выбрана в ПАСЕ внеквотно ради
освобождения ее из российской тюрьмы. Из-за чего было нарушено равенство
условий назначения членов постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской
ассамблее.
"Большинство членов
комитета ВР по иностранным делам внесли постановление об отмене пункта 2
постановления от 2014 года, которым Савченко была назначена членом делегации.
Тогда это было исключением, сейчас при формировании делегации все депутаты
должны иметь равные условия. Представитель "Батькивщины" проект не
подписал", - прокомментировал документ глава украинской делегации в
Парламентской ассамблее СЕ Владимир Арьев.
Теперь процедурная ошибка с Савченко в ПАСЕ исправлена. Но на этом точка не поставлена - исправлять придётся ещё не одну ошибку, связанную с деятельностью этого политика.
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