Савченко осталась без мандата

Несколько запоздало «прозрев», Верховная Рада, наконец, выразила своё отношение к провокационным комбинациям Надежды Савченко с боевиками «ДНР-ЛНР». Резонансная встреча с лидерами боевиков в Минске стала последней каплей, после которой коллеги-депутаты как будто увидели в новом свете деятельность Савченко.

Хотя и до этой встречи бывшая лётчица уже была уличена в тайных встречах с лидерами боевиков на не контролируемых Украиной территориях. Причем схемы этих уличений были идентичны и в случае хождения Савченко в гости к Саше (так Савченко называет лидера «ДНР» Александра Захарченко), и в случае с минским рандеву Савченко с «Сашей» и Плотницким. Сначала в СМИ появляется информация о тайных визитах народного депутата Украины на оккупированные территории/о тайной встрече с боевиками в Минске, эту информацию Савченко несколько дней категорически опровергает, а потом признаёт правдивость этих сведений.

Иногда в этой схеме использовалась и ПАСЕ - как удобная площадка для эффективного информационного вброса. Так было в октябре. Сначала почти неделю Савченко отрицала сообщения о её хождении «тропами» через Красногоровку для встречи с Захарченко. А потом на тот момент главный спикер «Батькивщины» по конфликту на Донбассе именно в ПАСЕ заявила о том, что недавно посетила оккупированные территории и "общалась со своими тюремщиками". Нужный резонанс и эффект обеспечены.

В этом октябрьском эпизоде самым важным было даже не то, что нардеп Савченко тайно зачем-то съездила в «ДНР», а потом долгое время отрицала факт поездки. А то, что Савченко сначала провозгласила провокационную идею прямых переговоров с лидерами боевиков «республик», а потом перешла от слов к делу.

Причём её тогдашний партийный и фракционный шеф Юлия Тимошенко остановить члена своей фракции даже не пыталась. Ограничившись сделанными в своей манере патетическими заявлениями, о том, что «вести переговоры с террористами - это значит унизить Украину. Прямой диалог с главарями самопровозглашенных республик - это значит легализация боевиков». Ни поставив тогда, однако, на практике ни вопроса об исключении Савченко из фракции, ни о лишении её мандата, ни о привлечении её к ответственности за откровенное продвижение позиций Кремля по урегулированию донбасского конфликта.

Переход от слов к делу в исполнении Савченко получился таким, что опроверг её заверения в том, что единственным предметом переговоров является освобождение наших пленных. Вместо этого депутату «Батькивщины» удалось своим визитом на не контролируемые территории укрепить подозрения в том, что её заявления и действия - часть операции Кремля по повышению статуса лидеров «республик» и закреплению позиционирования войны на востоке как сугубо внутриукраинского конфликта.

С того момента в позиционировании Савченко никаких изменений не произошло. И лидер «Батькивщины» приняла решение исключить из фракции первый номер своего партийного списка на выборах-2014 только после того, как действия Савченко начали бросать уже очень большую тень лично на политика Тимошенко. Лишь в этот момент Тимошенко приняла решение: Савченко стала опасным «балластом», от которого нужно избавляться. Что и было проделано на прошлой неделе.

Однако помимо фракционного представительства, у Савченко оставалось еще представительство в ПАСЕ. Поэтому уже на прошлой неделе было понятно - Рада лишит Савченко этого мандата: «Необходимых 226 голосов за решение лишить Савченко права представлять Украину в ПАСЕ в сессионном зале есть. Поскольку своими тайными переговорами с сепаратистами в Минске Савченко окончательно «перешла черту», когда ее действия еще могли восприниматься в политической среде как оправданные и адекватные».

Так и получилось - сегодня постановление о лишении Савченко права представлять Украину в ПАСЕ было внесено в парламент. И сегодня же проголосовано. Набралось 237 голосов. Причем оформили всё чисто по-процедурному, без политических оценок выступлений Савченко в Парламентской ассамблее. С формальной точки зрения всё безупречно: в 2014-ом Савченко в порядке исключения была выбрана в ПАСЕ внеквотно ради освобождения ее из российской тюрьмы. Из-за чего было нарушено равенство условий назначения членов постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее.

"Большинство членов комитета ВР по иностранным делам внесли постановление об отмене пункта 2 постановления от 2014 года, которым Савченко была назначена членом делегации. Тогда это было исключением, сейчас при формировании делегации все депутаты должны иметь равные условия. Представитель "Батькивщины" проект не подписал", - прокомментировал документ глава украинской делегации в Парламентской ассамблее СЕ Владимир Арьев.

Теперь процедурная ошибка с Савченко в ПАСЕ исправлена. Но на этом точка не поставлена - исправлять придётся ещё не одну ошибку, связанную с деятельностью этого политика.