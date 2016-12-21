Мешок санкций под кремлёвскую ёлочку

Уходящая «хромая утка» Обама передал прощальный сувенир Путину - США расширили санкции в отношении России. Получилось очень символично: санкционная перезагрузка в конце президентства Обамы против намерений перезагрузить отношения с Россией и вывести их из тупика в начале его первой каденции.

Синхронно с США под Рождество и Евросоюз принял решение о продлении санкций против РФ до 31 июля будущего года.

Эта синхронность стала финальным аккордом единодушия Вашингтона и Евросоюза в отношении мер воздействия на «гибридного» агрессора, исправно продлеваемых по обе стороны Атлантики с 2014-го. После введения санкции неоднократно расширялись.

Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве с Россией, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

В Москве уже считают дни, когда же администрация Обамы передаст полномочия Трампу и его команде. Поскольку полагают, что с новым американским руководством получится провести успешные переговоры-торги с обсуждением, как говорят дипломаты, «всего комплекса вопросов, представляющих взаимный интерес». И добиться разрушения единого американо-еэсовского фронта санкций Для таких надежд, действительно, есть основания. Насколько им суждено оправдаться - покажут уже первые месяцы практической работы новой администрации.

Ну а пока бюрократическая махина в последние недели президентства Обамы движется по антироссийской инерции. Что касается Евросоюза, там сказали чётко - не будет линейной зависимости между возможным изменением политики Вашингтона по отношению к России и российской политики ЕС. Решения, принятые на этой неделе в Вашингтоне и Брюсселе по санкциям против РФ, подтверждают обе этих тенденции - и американскую инерцию, и намерение ЕС продолжать давление на Москву.

Во вторник стало известно, что Министерство финансов США расширило санкции против физических и юридических лиц в связи с ролью России в конфликте в Украине. Департамент Управления по контролю за иностранными активами казначейства США обновил специальные списки лиц и предприятий, против которых были введены секторальные санкции и другие меры с целью исключить схемы их обхода.

Шесть физлиц попали в санкционный список из-за финансвой и технологической поддержки банку "Россия" и подконтрольному ему "Собинбанку". В санкционный список внесли и «любимого ресторатора Путина» Евгения Пригожина. Он попал под санкции, правда, не из-за своих гастрономических предпочтений, а из-за "обширных деловых связей" с главой Минобороны России и с компанией, которая занимается проектом строительства военной базы России рядом с украинской границей.

Впервые в санкционный список попали суд под российским флагом - корабли "Маршал Жуков" и "Сталинград". Также были проработаны санкции в отношении компании НОВАТЭК, которая уже находится под ограничениями со стороны Вашингтона (в документе перечислены все его 26 дочерних подразделений).

Накануне принятия решения Минфином США и Европейский совет оформил принятое на минувшей неделе решение о продлении санкций в отношении России до 31 июля 2017 года. Это решение главы государств и правительств ЕС приняли, «оценив имплементацию "минских соглашений" на заседании Европейского совета 15 декабря».

В дате принятия этого решение есть важный нюанс, который свидетельствует как минимум о серьёзных катаклизмах в поддержке санкционного единства США и ЕС в следующем году. А именно - агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз решил принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа.