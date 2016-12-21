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Мешок санкций под кремлёвскую ёлочку
21.12.2016 15:08
Уходящая «хромая утка» Обама передал прощальный сувенир Путину -
США расширили санкции в отношении России. Получилось
очень символично: санкционная перезагрузка в конце президентства Обамы против
намерений перезагрузить отношения с Россией и вывести их из тупика в начале его
первой каденции.
Синхронно с США под Рождество и Евросоюз
принял решение о продлении санкций против РФ до 31 июля будущего
года.
Эта синхронность стала финальным аккордом
единодушия Вашингтона и Евросоюза в отношении мер воздействия на «гибридного»
агрессора, исправно продлеваемых по обе стороны Атлантики с 2014-го. После
введения санкции неоднократно расширялись.
Были приостановлены переговоры о безвизовом
режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве с Россией, введен запрет
на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены
ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в
санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные
санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и
оборонных структур.
В Москве уже считают дни, когда же
администрация Обамы передаст полномочия Трампу и его команде. Поскольку
полагают, что с новым американским руководством получится провести успешные
переговоры-торги с обсуждением, как говорят дипломаты, «всего комплекса вопросов,
представляющих взаимный интерес». И добиться разрушения единого
американо-еэсовского фронта санкций Для таких надежд, действительно, есть
основания. Насколько им суждено оправдаться - покажут уже первые месяцы
практической работы новой администрации.
Ну а пока бюрократическая махина в
последние недели президентства Обамы движется по антироссийской инерции. Что
касается Евросоюза, там сказали чётко - не будет линейной зависимости между
возможным изменением политики Вашингтона по отношению к России и российской
политики ЕС. Решения, принятые на этой неделе в Вашингтоне и Брюсселе по
санкциям против РФ, подтверждают обе этих тенденции - и американскую инерцию, и
намерение ЕС продолжать давление на Москву.
Во вторник стало известно, что Министерство
финансов США расширило санкции против физических и юридических лиц в связи с
ролью России в конфликте в Украине. Департамент Управления по контролю за
иностранными активами казначейства США обновил специальные списки лиц и
предприятий, против которых были введены секторальные санкции и другие меры с
целью исключить схемы их обхода.
Шесть физлиц попали в санкционный список
из-за финансвой и технологической поддержки банку "Россия" и
подконтрольному ему "Собинбанку". В санкционный список внесли и
«любимого ресторатора Путина» Евгения Пригожина. Он попал под санкции, правда,
не из-за своих гастрономических предпочтений, а из-за "обширных деловых
связей" с главой Минобороны России и с компанией, которая занимается
проектом строительства военной базы России рядом с украинской границей.
Впервые в санкционный список попали суд под
российским флагом - корабли "Маршал Жуков" и "Сталинград".
Также были проработаны санкции в отношении компании НОВАТЭК, которая уже
находится под ограничениями со стороны Вашингтона (в документе перечислены все
его 26 дочерних подразделений).
Накануне принятия решения Минфином США и
Европейский совет оформил принятое на минувшей неделе решение о продлении
санкций в отношении России до 31 июля 2017 года. Это решение главы государств и
правительств ЕС приняли, «оценив имплементацию "минских соглашений"
на заседании Европейского совета 15 декабря».
В дате принятия этого решение есть важный
нюанс, который свидетельствует как минимум о серьёзных катаклизмах в поддержке
санкционного единства США и ЕС в следующем году. А именно - агентство Reuters
со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз решил принять
решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре,
поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных
действий нового президента США Дональда Трампа.
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