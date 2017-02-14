Кримське питання. М'яч на українській стороні поля.

"Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що очікує від російського уряду деескалації конфлікту в Україні і повернення Криму" - про це у вівторок заявив офіційний речник Білого дому Шон Спайсер. Тепер м'яч виключно на українській половині поля. Київським можновладцям і їх офіційним та неофіційним рупорам давно слід було припинити прикриватися міфом про "проросійського Трампа". Тепер і прикриватися немає чим. Але треба негайно дати зрозумілий меседж для міжнародного співтовариства - чи бажає Київ чимшвидшого повернення Криму? І чи має свою "дорожню карту" такого повернення? Якщо не покаже таку карту, буде далі грати за "сценарієм Штанмаєра-Шульца" і займатися нескінченною вознею навколо "врегулювання статусу ОРДЛО" - рано чи пізно (скоріше рано), на Крим чекатиме "північнокіпрський варіант", або ж "північно-курильський варіант". Це в кращому разі. В гіршому...Інше додумайте самі...