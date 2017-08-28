Рекомендации по составлению внешнеэкономического договора

Указ Президента от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее – «Указ 178») определяет внешнеторговый договор как соглашение между резидентом и нерезидентом, по которому могут быть переданы следующие объекты:

- товары;

- охраняемая информация;

- исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности;

- работы;

- услуги (по перевозке, транспортной экспедиции и другие).

Предметом договора может быть как один, так и несколько объектов. Субъектами внешнеторгового договора являются резидент и нерезидент Республики Беларусь.

Правовое регулирование

Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» (заключена в г. Вена 11.04.1980)

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА

ИНКОТЕРМС (International Commercial Terms – INCOTERMS) – сборник международных правил по толкованию торговых терминов (последнее издание – 2010 г.)

Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств – участников Содружества Независимых Государств (заключено в г. Киеве 20.03.1992)

Указ 178

Закон от 25.11.2004 № 347-З «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»

Закон от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»

Алгоритм подготовки и заключения договора

1. проверка контрагента

2. определение условий договора

3. составление проекта договора

4. подписание договора

5. совершение обязательных процедур

1. Проверка контрагента

Юридический статус контрагента-нерезидента подтверждается, как правило, выпиской из торгового реестра (регистра) страны его регистрации. Выписку желательно легализовать (поставить апостиль). Следует обратить внимание на дату выдачи выписки и ее актуальность.

Данные о руководителе контрагента либо о лице, имеющем право подписи, указанные в выписке, должны совпадать с реквизитами лица, указанного таковым в проекте договора.

Также целесообразно потребовать копию устава контрагента-нерезидента и документ о согласовании сделки, если этого требует устав (например, протокол общего собрания, решение правления, совета директоров).

Обращаем внимание резидентов, что, согласно ст. 57 Закона о хозяйственных обществах, для совершения сделки, в которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, необходимо решение общего собрания участников. В соответствии со ст. 58 Закона о хозяйственных обществах крупные сделки могут совершаться по решению общего собрания участников, если уставом принятие такого решения не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета)

2. Определение условий договора

При заключении внешнеторгового договора стороны должны согласовать минимум три условия: предмет, стоимость товаров и условия расчетов.

Без согласования данных условий договор считается незаключенным.

Пример комплексного предмета договора:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование, выполнить монтажные и пуско-наладочные работы, необходимые для ввода Оборудования в эксплуатацию, сдать результат Работ Покупателю, а Покупатель обязуется принять Оборудование и результат Работ и уплатить за Оборудование установленную настоящим Договором Цену.

Наименование, количество, ассортимент, характеристики, параметры, технические и иные данные Оборудования, принадлежности, подлежащие передаче вместе с Оборудованием, а также документы, имеющие отношение к Оборудованию, определены в спецификации (Приложении № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Рекомендации при определении предмета контракта:

- при составлении контракта определите раздел, группу, в которой будет классифицироваться товар в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Определите, какие сведения о товаре необходимы для их классификации. Исходя из полученной информации, запросите у поставщика техническую документацию о характеристиках и свойствах товаров для определения кода в соответствии ТН ВЭД и пакета разрешительной документации, необходимой для ввоза;

- указывайте в контракте только те документы, которые поставщик действительно может предоставить. Невозможность предоставления документов увеличит сроки поставки и потребует внесения изменений в контракт;

- запросите примерный вес брутто и габариты товаров, вид и способ упаковки на этапе подписания контракта. Это позволит определить, как будет производиться поставка (какое именно, одно/несколько транспортных средств; в разобранном/собранном виде и т.п.). Данная информация может влиять на выбор условия поставки товаров при заключении контракта;

- определите в контракте, кто будет осуществлять возврат некачественных товаров, кто уплачивает/возмещает таможенные платежи и какие условия поставки будут использоваться при их замене.

Обращаем внимание, что соглашение сторон должно быть достигнуто только в отношении стоимости товаров .

Стоимость иных объектов внешнеторгового договора (работы, услуги, права на результаты интеллектуальной деятельности) согласовывать не обязательно.

Если невозможно установить действительную стоимость товаров (например, при поставке нескольких партий товара в течение определенного периода), то указывается ориентировочная стоимость. Помимо договора, стоимость товара можно указывать в дополнительных соглашениях, приложениях, спецификациях и иных документах, являющихся неотъемлемой частью договора (об этом следует указать в самом договоре).

Пример:

Ориентировочная стоимость Товара составляет 1 000 000 (один миллион) евро.

В стоимость Товара не входят затраты связанные с доставкой, страхованием, осуществлением таможенных процедур в отношении Оборудования. Обязанность по оплате данных затрат несет Покупатель.

Согласно ст. 11.36 КоАП превышение суммы перечисленных денежных средств по импорту в сравнении с договорной стоимостью полученного товара, выполненных работ, оказанных услуг (суммой полученных денежных средств) влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере разницы между этими суммами.

Поскольку контракт, как правило, заключается на длительный срок, сторонам приходится дополнительно согласовывать цены на поставляемые товары (по причине инфляции, сезонных колебаний цен, изменения конъюнктуры рынка и т.д.). Такие изменения обычно оформляются протоколом согласования цен, являющимся неотъемлемой частью договора. В каждом последующем протоколе изменение цены согласовывается на часть товаров, оставшихся не отправленными на дату ее изменения.

В контракте может быть предусмотрено, что стороны согласовывают цену на товары до начала каждого месяца (квартала и т.д.) либо перед отгрузкой каждой партии товаров. В этом случае необходимо определить, кто направляет предложение о цене, в какой срок дается подтверждение, как решаются возможные разногласия.

Под условиями расчета понимается обязательство произвести оплату до исполнения (предоплата) либо по факту исполнения обязательства Поставщиком (Покупателем). Допускается и сочетание данных способов оплаты.





Пример:

Оплата производится поэтапно в следующем порядке и размерах:

- авансовый платеж в размере 600 000 ,00 (шестьсот тысяч) Евро - не позднее 5-ти (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего договора;

- оплата в размере 300 000,00 (триста тысяч) Евро - в течение 5-ти (пяти) банковских дней с даты подписания представителями Сторон Акта готовности Оборудования к отправке на территории Республики Беларусь;

- оплата в размере 100 000,00 (сто тысяч) Евро - в течение 5-ти (пяти)банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки результата Работ.

Датой отгрузки (поступления) товаров считается дата их помещения под таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом Таможенного союза.





Иные условия

- срок и условия поставки

В контракте указывается дата завершения поставок и (или) график поставок конкретных партий товара с указанием срока действия контракта, в течение которого должны быть завершены поставки товаров и взаимные расчеты по контракту.

Особо в контракте следует указывать право досрочной поставки, поскольку это связано и с досрочной оплатой.

В практике внешнеторгового оборота срок поставки в контрактах определяется чаще всего указанием месяца или квартала, до истечения или в течение которого необходимо поставить товар.

В ходе осуществления международной торговли сложились обычаи, которые получили название «базисные условия поставок».

Базисные условия поставки представляют собой совокупность основных обязанностей сторон по транспортировке и страхованию товаров на пути движения их от продавца к покупателю. В частности, они касаются места и момента сдачи товара, момента перехода риска, распределения между сторонами расходов и т.п.

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- применимое материальное и процессуальное право.

С помощью норм применимого права стороны будут толковать контракт, определять права и обязанности сторон в процессе исполнения и прекращения действия контракта, а также в случае возникновения спора.

Существует три варианта выбора применимого права:

- национальные нормы права одной из сторон контракта;

- нормы права государства иного, чем право государств, резидентами которых являются стороны контракта. Возможно также ограничение применимого права кругом государств, с которыми сделка имеет фактическую связь;

- стороны не указывают применимое право либо прямо указывают в контракте, что данный договор не подчинен нормам какого-либо законодательства и регулируется только теми положениями, которые закреплены в самом контракте.

Согласно ст. 1099 ГК иностранное право не применяется в случаях, когда его применение противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) Республики Беларусь, а также в иных случаях, прямо предусмотренных законодательными актами. В этих случаях применяется право Республики Беларусь.

3. Составление проекта договора

Республикой Беларусь (как и Российской Федерацией) в соответствии со ст.12 Конвенции о договорах международной купли-продажи товаров сделано заявление о том, что договор международной купли-продажи товаров может заключаться (изменяться, дополняться) исключительно в письменной форме.

В соответствии с п. 2 ст. 1116 ГК внешнеэкономическая сделка, хотя бы одним из участников которой является юридическое лицо Республики Беларусь, совершается независимо от места заключения сделки в письменной форме.

Согласно п. 3 ст. 163 ГК несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность.

Тексты договора на разных языках должны быть аутентичны, иметь одинаковую юридическую силу, чтобы предотвратить споры о содержании условий договора.

4. Подписание договора

Договор подписывается уполномоченными представителями сторон (руководителями организаций или другими лицами по доверенности). Желательно подписывать каждый лист договора во избежание замены листов.

5. Совершение обязательных процедур

К таким процедурам относятся:

- регистрация сделки в банке.

По каждому внешнеторговому договору, предусматривающему возмездную передачу товаров, общая стоимость которых с учетом приложений и дополнений к договору составляет 3 000 евро и более, экспортер (импортер) обязан зарегистрировать сделку в обслуживающем его банке.

Регистрация сделки производится до даты отгрузки (поступления) товаров либо проведения (поступления) платежей.

Регистрация заключается в проставлении на договоре оттиска штампа банка с регистрационным номером сделки и заверением его подписью уполномоченного работника банка. Процедура бесплатная.

2) регистрация договора в уполномоченном органе.

Например, подлежат регистрации в Национальном центре интеллектуальной собственности (г. Минск, ул. Козлова, 20) лицензионные договоры, договоры франчайзинга.

3) получение разрешения Национального банка Республики Беларусь.

Если предполагается превышение срока завершения внешнеторговой операции, установленного законодательством, резидент обязан обратиться за получением разрешения на продление срока в Национальный банк Республики Беларусь.

Резиденты, по общему правилу, обязаны обеспечить завершение каждой внешнеторговой операции в полном объеме в следующие сроки:

при экспорте, в том числе, по договорам комиссии, - не позднее 180 календарных дней с даты отгрузки товаров (передачи охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), выполнения работ, оказания услуг (в течение 180 дней валютная выручка должна быть зачислена на счет резидента-экспортера);

при импорте - не позднее 90 календарных дней с даты проведения платежа.

Датой отгрузки (поступления) товаров считается дата их помещения под таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом Таможенного союза, определенные Национальным банком для целей валютного контроля.

Датой проведения платежа по импорту считается дата списания денежных средств со счета импортера (в том числе со специального счета аккредитива).

Закон предусматривает административную ответственность за необеспечение своевременного поступления денежных средств при экспорте товаров либо поступления товаров, иных объектов по импорту. Согласно ч. 1 ст. 11.37 КоАП это влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 2% от суммы незавершенной в установленный срок внешнеторговой операции за каждый день превышения срока, но не более суммы незавершенной внешнеторговой операции.