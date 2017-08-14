Выбираем форму коммерческой организации для бизнеса в Беларуси

Иностранная компания может осуществлять деятельность в Беларуси через:

- отдельное юридическое лицо на территории Республики Беларусь;

- представительство иностранной компании.

Наиболее распространенными организационно-правовыми формами коммерческих организаций в Республике Беларусь являются общества с ограниченной ответственностью (ООО), закрытые акционерные общества (ЗАО) и унитарные предприятия (УП).

Учредителями коммерческих организаций могут быть юридические лица и (или) физические лица, в том числе иностранные.

Правовой статус хозяйственных обществ определен Законом Республики Беларусь 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Общество с ограниченной ответственностью

ООО признается хозяйственное общество с числом участников не более 50, уставный фонд которого разделен на доли определенных уставом размеров. ООО может быть создано одним участником.

В настоящее время большинство иностранных компаний, начинающих деятельность в Беларуси, предпочитают создавать именно ООО.

Уставный фонд ООО состоит из стоимости вкладов его участников. Минимальный и максимальный размер уставного фонда ООО законодательством не установлен. Участники ООО самостоятельно определяют размер его уставного фонда. В качестве вклада в уставный фонд могут вноситься денежные средства (валюта), имущество и имущественные права. Срок формирования уставного фонда составляет двенадцать месяцев, исчисляемых со дня государственной регистрации ООО.

Вклады участников ООО, в отличие от акций акционерных обществ, не являются ценными бумагами и поэтому не подлежат регистрации в государственных органах.

Единственным учредительным документом ООО является его устав.

По общему правилу, участник ООО вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде общества одному или нескольким участникам этого общества или самому обществу.

Однако устав ООО может содержать определенные ограничения в отношении передачи прав участников. Например, уставом ООО может быть установлен запрет на продажу доли (части доли) участника третьим лицам. Выход участников из ООО, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, в том числе выход единственного участника ООО, не допускается. В случае выхода участника его доля переходит к ООО, а вышедшему участнику выплачивается действительная стоимость его доли в уставном фонде ООО, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю. Отчуждение единственным участником ООО принадлежащей ему доли в уставном фонде общества самому ООО не допускается.

Часть прибыли ООО, после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков и отчислений в фонды этого общества может быть распределена между его участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде. Уставом может предусматриваться иной порядок распределения прибыли.

Органами управления ООО являются общее собрание участников и, если это предусмотрено уставом, совет директоров. Единоличный исполнительный орган – директор - осуществляет текущее руководство Обществом. Текущее управление также может быть передано управляющему – индивидуальному предпринимателю, или дирекции (правлению). Участники ООО не отвечают по его обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью ООО, исключительно в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Правовой статус Общества с дополнительной ответственностью (ОДО) практически идентичен статусу ООО. Однако участники ОДО солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам ОДО своим имуществом в пределах, определяемых уставом общества, но не менее чем в сумме, эквивалентной 50 базовым величинам (1 базовая величина составляет примерно 10 евро), пропорционально вкладам этих участников в уставном фонде ОДО.

В остальном к обществу с дополнительной ответственностью применяются нормы об обществе с ограниченной ответственностью.

Акционерным обществом (АО) признается хозяйственное общество, уставный фонд которого разделен на определенное число акций.

Уставный фонд АО общества составляется из номинальной стоимости акций.

Акционерное общество может быть открытым (ОАО) или закрытым (ЗАО).

Акционерное общество, акции которого могут размещаться и обращаться среди неограниченного круга лиц, является открытым акционерным обществом (ОАО). Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на эмитируемые им акции либо открытую продажу акций дополнительного выпуска.

Число акционеров открытого акционерного общества не ограничено.

Акционерное общество, акции которого размещаются и обращаются только среди акционеров этого общества и (или) ограниченного круга лиц, является закрытым акционерным обществом (ЗАО). Такое акционерное общество не вправе проводить открытую подписку на эмитируемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Число участников закрытого акционерного общества не должно превышать 50.

Акционерное общество может быть учреждено одним лицом или состоять из одного участника.

Минимальный размер уставного фонда устанавливается в сумме, эквивалентной:

- 100 базовым величинам - для закрытых акционерных обществ (примерно 1 000 евро);

- 400 базовым величинам - для открытых акционерных обществ (примерно 4 000 евро).

Единственным учредительным документом АО является его устав, который утверждается его учредителями.

Акционерное общество вправе эмитировать акции двух категорий: простые (обыкновенные) и привилегированные.

Каждая простая (обыкновенная) акция удостоверяет одинаковый объем прав акционера - ее владельца. Каждая привилегированная акция одного типа удостоверяет одинаковый объем прав акционера - ее владельца, определенный уставом акционерного общества.

Доля привилегированных акций всех типов в общем объеме уставного фонда акционерного общества не должна превышать 25 процентов.

Акционерное общество вправе распределять между акционерами часть прибыли (выплачивать дивиденды), остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков.

ОАО обязано соблюдать ряд требований в отношении раскрытия информации. По этой причине ЗАО, как правило, является более предпочтительной формой и может использоваться для создания совместного бизнеса с беларуским партнером. Как правило, если организация имеет форму ОАО, то в прошлом она являлась государственным унитарным предприятием и была преобразована в ОАО в порядке приватизации (при этом государство остается собственником акций).

Унитарное предприятие (УП) – это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия принадлежит собственнику УП на праве собственности, а самому УП - на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Собственником УП могут быть как физические лица (в том числе, иностранные граждане), так и юридические лица. У унитарного предприятия может быть только один учредитель.

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе, между работниками предприятия.

Минимальный размер уставного фонда УП не установлен. Уставный фонд может быть сформирован как из денежных, так и из неденежных вкладов. Органом управления УП является руководитель, который назначается собственником. УП отвечает по своим обязательствам всем имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения. УП не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества.

Продукция и доходы от использования имущества унитарного предприятия, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием по договорам, поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия.

Коммерческие организации могут открывать свои филиалы и представительства, которые не имеют статуса юридического лица.

Представительства иностранных организаций

Иностранные компании могут также осуществлять деятельность на территории Республики Беларусь без создания юридического лица путем открытия представительства. Представительством считается обособленное подразделение иностранной компании, представляющее ее интересы в Беларуси, а не отдельное юридическое лицо.

C 1 января 2014 года представительствам иностранных организаций не разрешается заниматься предпринимательской деятельностью.

Представительство коммерческой иностранной организации может быть открыто только в целях осуществления представительством от имени и по поручению представляемой им иностранной организации деятельности подготовительного и вспомогательного характера:

- изучение товарных рынков Республики Беларусь;

- изучение возможностей для осуществления инвестиций на территории Республики Беларусь;

- создание коммерческих организаций с участием иностранных инвесторов на территории Беларуси.

Органы государственной регистрации коммерческих организаций и

представительств иностранных организаций

Государственная регистрация коммерческих организаций осуществляется в администрациях районов городов, исполнительных комитетах. В Минске государственная регистрация проводится Минским городским исполнительным комитетом.

Компании, находящихся на территории свободных экономических зон (СЭЗ) или на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», регистрируются администрациями СЭЗ и индустриального парка соответственно.

Представительства иностранных организаций регистрируются в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь.

Имущество, ввозимое участником для формирования уставного фонда коммерческой организации, по общему правилу не освобождается от уплаты таможенной пошлины и облагается налогом на добавленную стоимость. Однако, при соблюдении определенных условий возможен льготный ввоз определенных законодательством товаров в качестве вклада в уставный фонд с освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин.

Такими условиями, в том числе, являются:

- нахождение коммерческой организации на территории средних, малых городских поселений, сельской местности Республики Беларусь;

- осуществление хозяйственной деятельности, которая подпадает под понятие «собственное производство товаров (работ, услуг)», что подтверждается специальным сертификатом, выдаваемым Белорусской торгово-промышленной палатой.

Алгоритм действий по регистрации коммерческих организаций в Беларуси

1. Принятие учредителями (учредителем) решения о создании организации в Республике Беларусь (в форме протокола Общего собрания учредителей или решения единственного учредителя (для УП)

2. Выбор организационно-правовой формы

3. Согласование наименования (выдается соответствующая справка)

4. Определение юридического адреса (только в нежилом помещении; УП, учрежденное физическим лицом, может иметь юридический адрес по месту проживания учредителя в Беларуси)

5. Подача документов в регистрирующий орган (допускается по нотариально заверенной доверенности) и государственная регистрация (не позже дня, следующего за днем подачи документов)

6. Изготовление печати (как правило, не позднее дня, следующего за днем предоставления документов на изготовление печати)

7. Прием на работу руководителя и главного бухгалтера организации (помимо заключения трудового договора (контракта) допускается заключение договоров на управление и оказание бухгалтерских услуг с управляющим и бухгалтером – индивидуальными предпринимателями (коммерческими организациями)

8. Открытие расчетных счетов в белорусских рублях и иностранных валютах, зарплатных счетов работникам (не позднее двух дней со дня предоставления документов в банк); количество банковских счетов и банков, в которых они могут быть открыты, не ограничено

9. Постановка на учет в налоговом органе, подача заявления на применение выбранной системы налогообложения (не позднее 20-ти рабочих дней со дня государственной регистрации организации), приобретение книги учета проверок, книги замечаний и предложений

Государственная пошлина за регистрацию коммерческой организации составляет 1 базовую величину (ориентировочно 10 евро), представительства иностранной организации – 195 базовых величин (ориентировочно 1 950 евро).

Регистрация коммерческой организации действует бессрочно, представительства – 3 года.

Для государственной регистрации коммерческой организации предоставляются :

- заявление о государственной регистрации;

- сведения на учредителей (по установленной форме);

- устав без нотариального засвидетельствования;

- легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения организации с переводом (подпись переводчика нотариально удостоверяется) - для собственника имущества, учредителей, являющихся иностранными организациями;

- копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) - для собственника имущества, учредителей, являющихся иностранными физическими лицами;

- оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.

Заявление и сведения на учредителей подписываются ими лично в присутствии работника регистрирующего органа или представителем по нотариально удостоверенной доверенности.