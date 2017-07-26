Третьим будешь? или о проблемах ООО с распределением долей 50/50

В большинстве случаев при старте нового бизнеса его собственники озабочены качеством выпускаемой продукции или оказываемых услуг, маркетингом, набором сотрудников, проблемами с налоговой и т.д. При этом юридически правильному выбору формы управления будущей фирмой уделяется недостаточно много внимания, что в будущем может привести к различным проблемам.

Наиболее распространенной формой для ведения бизнеса является создание несколькими участниками общества с ограниченной ответственностью (ООО) в котором одним из ключевых документов является устав. В нем прописаны ключевые основы управления будущим предприятием, распределение прибыли, полномочий директора и ревизионной комиссии, какие вопросы являются компетенцией общего собрания участников ООО, а что относится к компетенции директора. Нередки случаи, когда собственниками ООО являются два учредителя, каждый из которых владеет уставным капиталом в равной доле – 50%. Казалось бы, что все по справедливости, однако на практике не все так просто.

В соответствии со ст. 89 Хозяйственного кодекса Украины, ст. 145 Гражданского кодекса Украины, высшим органом общества с ограниченной ответственностью является собрание участников. Очередность и порядок созыва собрания участников устанавливаются уставом общества и законом. Статьей 60 Закона Украины «О хозяйственных обществах» указано, что общее собрание участников ООО является легитимным (а соответственно все решения такого собрания являются правомерными), если на нем присутствуют участники, которые в совокупности владеют более 50 % голосов. Данная норма, как правило, дублируется и в тексте самого устава. Однако, здесь и кроется главная проблема, ведь по факту если один из двух партнеров уклоняется от присутствия на общем собрании в силу различных (часто субъективных) причин – собрание будет признано несостоявшимся ввиду отсутствия кворума. Это значит, что каждый участник не может в полной мере определять дальнейшее будущее компании и участвовать в ее управлении. При этом принудить нерадивого участника ООО участвовать в общем собрании путем получения соответствующего судебного решения не выйдет, так как пунктом 24 Постановления Пленума Верховного суда Украины от 24.10.2008 г. N 13 указано, что участие в общем собрании ООО и является правом, а не обязанностью участника. Данные выводы были приняты во внимание, к примеру, Хозяйственным судом Одесской области по делу № 916/910/14 и Хозяйственным судом г. Киева по делу № 57/152

Казалось бы, что выходом из сложившейся ситуации может быть исключение нерадивого участника из состава учредителей ООО на основании ст. 64 Закона Украины «О хозяйственных обществах» ввиду того, что данный участник систематически не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, препятствует своими действиями достижению целей общества, ради которых оно и создавалось. Однако той же статьей указано, что исключить его могут лишь участники, владеющие более чем 50 % долей уставного капитала, что в нашем случае невозможно ввиду неявки второго учредителя. Более того, даже при наличии кворума протокол общего собрания об исключении участника ООО должен содержать доказательства препятствования участником деятельности ООО, а судам необходимо исследовать поведение участника и установить причинно-следственную связь, что его поведение мешает достижению целей ООО (решение Высшего хозяйственного суда Украины по делу № 923/934/16 от 03.05.2017 года.). Также следует помнить, что исключение участника из ООО в соответствии со статьей 59 Закона «О хозяйственных обществах» относится к компетенции собрания ООО, а не суда. (п. 29 Постановления № 13 Пленума ВСУ от 24.10.2008 года.)

Таким образом, на старте Вашего бизнеса, стоит учесть описанную выше ситуацию и избежать распределения долей между участниками в равных долях по 50 %, чтобы в будущем не столкнуться с проблемой созыва общего собрания участников общества для решения ключевых задач и распределения прибыли, решение которых находится исключительно в компетенции общего собрания участников общества. Или, проще говоря, позовите в Ваш бизнес третьего.