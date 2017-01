Гражданство Сент Люсии за инвестиции - новые условия Поделиться: Паспорт Сент-Люсии за инвестиции становится более выгодным. Премьер министром Сент-Люсии Алленом Частанетом были внесены поправки в Порядок приобретения Гражданства за Инвестиции № 89 от 2015 года. Изменения в Порядке касаются следующего: - Отменено требование предоставления аффидевита о наличии финансовых ресурсов в размере от 3,000,000 долларов США. - Отменено требование для успешного кандидата посетить лично офис правительства Сент-Люсии или любое посольство Сент-Люсии, Верховного комиссара или Консула для принятия Присяги. Вместо этого вводится правило, согласно которому присяга приносится перед адвокатом, нотариусом, служащим консульства или Почетным Консулом Сент-Люсии. - Отменено ограничение максимального числа заявок до 500 заявок в год. - Внесены изменения в пункт 1 параграфа 2 для смены размера обязательного взноса в Экономический Фонд. Новый размер обязательного взноса является следующим: Один заявитель: US $ 100,000

Заявитель с супругой/супругом: US $ 165,000 Заявитель с супругой/супругом и до 2-х иждивенцев: US $ 190,000

Дополнительные иждивенцы: US $ 25,000 за каждого - Восстанавливается опция касательно Государственных облигаций, но теперь вводится административный сбор в размере $ 50,000 США за заявку. Сент Люсия - единственная карибская страна, предлагающая эту опцию. Изменения, которые вступили в силу 1-го января 2017 года, делают программу гражданства Сент Люсии за инвестиции лучшей в Карибском регионе по соотношению цены и качества, как для индивидуальных заявителей, так и для семей. Заявителям, которые жертвуют средства в Национальный Экономический Фонд не придется платить никаких административных сборов. Сент-Люсия в настоящее время является наиболее привлекательным вариантом для заявителя с семьей и находится на одном уровне с Доминикой по получению гражданства для одного заявителя. Однако, так как разовая комиссия в Доминике выше, чем в Сент-Люсии, Сент-Люсия теперь предоставляет лучшие условия для одного заявителя в Карибском регионе, а также для семьи из 2-4 человек. Более того, остров более развит, чем Доминика по инфраструктуре, в туристической, а также в банковской сфере. С учетом этих изменений, от заявителя больше не требуется показывать собственный капитал в размере 3,000,000 долларов США. Кроме того, была отменена необходимость ехать в посольство Сент-Люсии или Офис консульства для принятия присяги. Это позволит устранить текущие затраты и неудобства, связанные с приемом присяги. Также, во вторник 20 декабря 2016 года, в парламенте, Премьер-министр сообщил, что в начале 2017 года будет введен еще один способ получения гражданства. Это будет создание Суверенного Фонда Благосостояния Сент-Люсии, в который заявители могут инвестировать в течение определенного времени. Этот фонд будет управляться профессиональными инвестиционными менеджерами и предоставит инвесторам с большей гарантией возврат их средств, и прибыли, от их инвестиций, чем в настоящее время возможно получить от инвестирования в недвижимость в Карибском регионе. В данный момент Сент-Люсия предлагает следующие варианты инвестиций для получения гражданства: Вклад в Национальный Экономический Фонд Сент-Люсии - начиная со 100,000 долларов США

Инвестиции в утвержденный проект по строительству недвижимости - минимальный объем инвестиций в размере 300,000 долларов США

Покупка государственных облигаций - начиная с 500,000 долларов США

Инвестиции в утвержденные правительством предприятия Выгоды, которые дает паспорт Сент Люсии:

безвизовое посещение всех шенгенских стран, Великобритании, Ирландии, практически всех стран Южной Америки, всего более 125 стран мира

отсутсвие налога на доходы, богатство, наследство

"запасной аэродром" на случай политических рисков в своей стране. Выгоды, которые дает паспорт Сент Люсии: теги: Гражданство, ПМЖ, ВНЖ, резидентность