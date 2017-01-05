Гражданство Сент Люсии за инвестиции - новые условия

Паспорт Сент-Люсии за инвестиции становится более выгодным.

Премьер министром Сент-Люсии Алленом Частанетом были внесены поправки в Порядок приобретения Гражданства за Инвестиции № 89 от 2015 года.

Изменения в Порядке касаются следующего:

- Отменено требование предоставления аффидевита о наличии финансовых ресурсов в размере от 3,000,000 долларов США.

- Отменено требование для успешного кандидата посетить лично офис правительства Сент-Люсии или любое посольство Сент-Люсии, Верховного комиссара или Консула для принятия Присяги. Вместо этого вводится правило, согласно которому присяга приносится перед адвокатом, нотариусом, служащим консульства или Почетным Консулом Сент-Люсии.

- Отменено ограничение максимального числа заявок до 500 заявок в год.

- Внесены изменения в пункт 1 параграфа 2 для смены размера обязательного взноса в Экономический Фонд. Новый размер обязательного взноса является следующим:

Один заявитель: US $ 100,000

Заявитель с супругой/супругом: US $ 165,000

Заявитель с супругой/супругом и до 2-х иждивенцев: US $ 190,000

Дополнительные иждивенцы: US $ 25,000 за каждого

- Восстанавливается опция касательно Государственных облигаций, но теперь вводится административный сбор в размере $ 50,000 США за заявку. Сент Люсия - единственная карибская страна, предлагающая эту опцию.

Изменения, которые вступили в силу 1-го января 2017 года, делают программу гражданства Сент Люсии за инвестиции лучшей в Карибском регионе по соотношению цены и качества, как для индивидуальных заявителей, так и для семей.

Заявителям, которые жертвуют средства в Национальный Экономический Фонд не придется платить никаких административных сборов. Сент-Люсия в настоящее время является наиболее привлекательным вариантом для заявителя с семьей и находится на одном уровне с Доминикой по получению гражданства для одного заявителя. Однако, так как разовая комиссия в Доминике выше, чем в Сент-Люсии, Сент-Люсия теперь предоставляет лучшие условия для одного заявителя в Карибском регионе, а также для семьи из 2-4 человек. Более того, остров более развит, чем Доминика по инфраструктуре, в туристической, а также в банковской сфере.

С учетом этих изменений, от заявителя больше не требуется показывать собственный капитал в размере 3,000,000 долларов США. Кроме того, была отменена необходимость ехать в посольство Сент-Люсии или Офис консульства для принятия присяги. Это позволит устранить текущие затраты и неудобства, связанные с приемом присяги.

Также, во вторник 20 декабря 2016 года, в парламенте, Премьер-министр сообщил, что в начале 2017 года будет введен еще один способ получения гражданства. Это будет создание Суверенного Фонда Благосостояния Сент-Люсии, в который заявители могут инвестировать в течение определенного времени. Этот фонд будет управляться профессиональными инвестиционными менеджерами и предоставит инвесторам с большей гарантией возврат их средств, и прибыли, от их инвестиций, чем в настоящее время возможно получить от инвестирования в недвижимость в Карибском регионе.

В данный момент Сент-Люсия предлагает следующие варианты инвестиций для получения гражданства:

Вклад в Национальный Экономический Фонд Сент-Люсии - начиная со 100,000 долларов США

Инвестиции в утвержденный проект по строительству недвижимости - минимальный объем инвестиций в размере 300,000 долларов США

Покупка государственных облигаций - начиная с 500,000 долларов США

Инвестиции в утвержденные правительством предприятия

безвизовое посещение всех шенгенских стран, Великобритании, Ирландии, практически всех стран Южной Америки, всего более 125 стран мира

отсутсвие налога на доходы, богатство, наследство

"запасной аэродром" на случай политических рисков в своей стране.

Выгоды, которые дает паспорт Сент Люсии: